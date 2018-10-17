Клип Марсель с Татой Бондарчук покажут в кинотеатрах Петербурга

17 Окт. 09:59 2018-10-19T12:24:01+03:00

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17 октября в сети кинотеатров КАРО Петербург пройдет уникальная акция «музыкальная среда», в рамках которой зрители перед вечерними сеансами вместо обычной рекламы смогут увидеть премьеру музыкального видео группы Марсель «Районами-кварталами». Начало акции в 19:00.

Группа Марсель выпустила 4-х минутный футуристический блокбастер «Районами-кварталами». Параллельная реальность, город-лабиринт, неоновые цвета, захватывающий сюжет, игра света и современные спецэффекты – всё это делает новое музыкальное видео на песню «Районами-кварталами» полноценным короткометражным фильмом. Главные роли в нём сыграли представительница популярной киносемьи Тата Бондарчук и актер Егор Заховаев. Соавтором сценария и креативным ди ректором стал солист группы Степан Ледков, который вместе с режиссером видео Олегом Кутузовым придумывал большинство сцен.

Музыкант остался очень доволен работой: «Я очень рад, что мы открыли Тату как актрису даже раньше Фёдора Бондарчука! Уверен, это хоть и первая, но точно не последняя её роль. Вместе у нас родился клип, который хочется пересматривать снова и снова, он захватывает и даёт простор для фантазии, а блогадаря световым решениям кажется, что он снят не в 2018, а в 2050 году, так что с этой работой мы обгоняем время!»

Для невестки Фёдора Бондарчука и известного инстаграм-блоггера Таты роль в клипе петербургских музыкантов стала первой актерской работой. Как любит шутить девушка, в случае с Фёдором, «родственными связями не так-то просто воспользоваться». А вот сыграть главную роль в клипе Марсель предложили ей даже не будучи знакомыми лично, написав ей об этом в инстаграме.

«Мы долго не могли подобрать девушку на эту роль, - вспоминает Степан, - Она должна была быть как актриса американских сериалов 80-х годов, такой утонченно-идеализированный образ. Моя жена Катя показала мне видеопортфолио Таты в её инстаграм, и я понял, что она – именно та девушка, которую мы искали».

МАРСЕЛЬ - Районами-кварталами (Премьера клипа, 2018).

Сейчас клип стремительно набирает просмотры в Интернете и получает очень хорошие отзывы, как от слушателей, так и от коллег группы. Все отмечают нестандартный подход, киношность и концептуальность видео и, конечно, саму песню – глубокую и эмоционально заряженную.

Также с 11 октября в прокате стартовал фильм "Один День Лета", в котором лидер Марсель Степан Ледков не только записал несколько песен для саундтрека, в том числе титровую "Небо так любит нас", но и сыграл одну из главных ролей. Это не первая актерская работа певца, до этого он уже играл в фильмах "Мы из будущего" и "Грозовой перевал". По словам режиссера Александра Игудина в фильме Стёпа сыграл самого себя, только в студенческие годы.