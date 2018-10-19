2018-10-19T12:40:27+03:00
Общество

В Ленобласти предложили развивать экологический туризм

Начать собираются с привлечения школьных групп
Александра КОВАЛЬСКАЯ
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Побродил по экотропам - узнал много нового. Заодно и чистым воздухом подышал.Побродил по экотропам - узнал много нового. Заодно и чистым воздухом подышал.Фото: Александр ГЛУЗ
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- Уникальные, особо охраняемые уголки 47-го региона достойны того, чтобы их видел массовый турист, - считают участники круглого стола «Туризм как перспективная отрасль зеленой экономики. 2018-й - Год туризма Ленинградской области».

Выездное совещание Общественной палаты Ленобласти состоялось на базе Нижне-Свирского государственного природного заповедника. Расположенный на юго-восточном побережье Ладожского озера в отдаленном Лодейнопольском районе, он привлекает пока по большей части биологов и зоологов. Здесь обитают редчайшие животные и птицы. Чего стоят только ладожская нерпа и орлан-белохвост.

Но нога туриста сюда ступает крайне редко: в прошлом году заповедную территорию посетило всего 482 человека. При этом для желающих прикоснуться к чистейшей дикой природе еще в начале двухтысячных были созданы пять экотроп. Предполагается, что передвижение по ним не вредит природе.

Инициатор поездки, зампред комиссии по агропромышленному комплексу, сельским территориям, природопользованию и экологии Общественной палаты Ленинградской области биолог Вероника Тарбаева считает, что такие редкие лесные зоны, как НижнеСвирский заповедник, могут и должны стать точкой притяжения туристов. Пока же их потенциал не раскрыт даже на половину.

- Петербург - основной источник туристов. Мы должны подумать, как завлечь гостей, - отметила Вероника Тарбаева.

Комиссия предлагает как минимум подтянуть сюда петербургских школьников. Хотя бы классы с углубленным изучением биологии. Соответствующее обращение в комитет по развитию туризма 47-го региона уже готовится.

Галина Куликова, отвечающая в Общественной палате за вопросы культуры и туризма, считает, что для раскрутки природных достопримечательностей нужно усилить рекламу.

Стоит отметить, что местная культура заслуживает не меньше внимания, чем природа. Исторически в округе проживали вепсы. Традиции и обычаи этой ныне малочисленной финно-угорской народности прочно вошли в быт местных жителей. Недалеко от заповедника можно было бы создать гостевые домики.

Задумок много, но начинается все, как всегда, с дорог. Например, в Гумбарицах, где располагается Ладожская орнитологическая станция, пути разбиты. Ремонтировать их за свой счет область не имеет права: заповедник - учреждение федеральное. Участники круглого стола готовятся направить в областное правительство рекомендации, в которых, помимо прочих предложений по развитию экотуризма в Ленобласти, будет поднят вопрос о восстановлении дороги.

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