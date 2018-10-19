Мусор - убрать, тюльпаны - высадить: 20 октября петербуржцев приглашают на субботник

СЕГОДНЯ 16:44 2018-10-19T16:46:32+03:00

Поучаствовать в генеральной уборке можно будет по 640 адресам

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Традиционный осенний месячник по благоустройству стартовал в Петербурге еще 1 октября. Без малого три недели сотрудники городских служб убирают сады, парки, улицы, дворы. Высаживают новые кустарники и саженцы деревьев.

20 октября к генеральной уборке предлагают присоединиться и петербуржцам. Горожан на субботник пригласил лично врио губернатора города Александр Беглов.

- Хорошая традиция – весной и осенью общими усилиями приводить любимый город в порядок, - сказано в обращении градоначальника. - С каждым годом город на Неве становится все более красивым и благоустроенным. И в этом немалая заслуга его жителей, людей неравнодушных, заботящихся о красоте и чистоте нашего общего дома – Санкт-Петербурга.

Каждый в этот день может сделать что-то полезное для города: школьники и их родители вместе с учителями выйдут на уборку территории своих учебных заведений, Студенты помогут привести в порядок родные вузы. Даже детсадовцы помогут взрослым в меру своих сил.

- Для жителей, желающих поучаствовать в генеральной уборке города, администрациями районов будет организована работа на 640 адресах, - рассказали в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Но убирать просто так. честно скажем, скучно. Поэтому во всех районах города для трудового коллектива приготовили множество разнообразных акций: от экологических до патриотических. Среди них, например, высадка деревьев на Аллее Учителей - это на Морской набережной, в Василеостровском районе. Акция с мастер-классом «Посади свой нарцисс» на территории лицея № 486 в Выборгском районе.

В Колпино для участников субботника приготовили музыкальну и игровую программу. Здесь же, кстати, решили взять пример с шведов и устроить плоттинг - это такой эко-забег, во время которого его участники собирают мусор и убирают незаконную рекламу.

В Красногвардейском районе убирать будут не только улицы и скверы. В рамках акции "Помоги памятнику" здесь приведут в порядок могилы Героев Советского Союза и памятники Великой отечественной войны. В Красносельском районе позаботятся о "Чистом береге", а в Приморском парке высадят дубы.

- В Кронштадтском районе приведут в порядок мемориальные места, - рассказывают в комитете по благоустройству. - В Невском - уберут территорию воинского захоронения "Журавли". Жители Приморского района помогут очистить парк 300-летия Петербурга, Юнтоловский заказник, Аллею Чернобыльцев, Дворик Ольги Берггольц, сквер на месте дуэли Пушкина.

Пулковская обсерватория тоже традиционну присоединяется к субботнику акцией «АстроОпенЭйр». Горожан просят убрать листья близ дорог парковой зоны обсерватории. А потом обещают экскурсию по ее объектам с посещением как музейной части, так и башни с куполом, где стоят телескопы.

- В субботу в Петербурге планируется высадить более тысячи деревьев и почти 30 тысяч тюльпанов, - рассказали в Смольном. - Полный список акций можно получить в администрациях районов и муниципальных образованиях

НА ЗАМЕТКУ

Метлы, грабли и прочий инвентарь обещают выдать на местах. Всего - 640 адресов. Полный перечень можно найти на сайте Жилищного комитета. В зависимости от района и участка субботник начнется с девяти или десяти утра. Дополнительную информацию можно также получить по телефону горячей линии жилищного комитета – (812) 710-44-54.