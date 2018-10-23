Контемпорари-мюзикл "Демон Онегина" в Театре "ЛДМ. Новая сцена"

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-23T14:39:54+03:00

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Классическая история любви рассказанная совершенно новым языком. Исторически-подоенные костюмы, 3D-декорации, новые грани театральной искренности, обнажённые живые картины и звёзды мюзиклов: Иван Ожогин, Анастасия Макеева, Антон Авдеев, Сергей Худяков.

Онегин - аристократ, избалованный наследник и покоритель дамских сердец. Он вёл праздную жизнь и никогда не задумывался о завтрашнем дне. Но всё изменилось за одно мгновение.

Одна встреча поменяла судьбу и открыла врата неведомой силе. Грехи вырвались наружу и отравили настоящую любовь. Это история парочной одержимости, запретной страсти и всепоглощающей любви между Евгением и Татьяной.

Каждый день столичный денди молился о её возвращении... Он искал призрачный след надежды на воссоединение. Но нашёл ли он спасение? Нет... только отчаяние, безумие и бесконечное одиночество.

«Демон Онегина» стал первым спектаклем, который совмещает в себе лучшие традиции русского театра и бродвейских стандартов. Над постановкой работала команда настоящих профессионалов — и не зря: шоу получило признание не только в городе на Неве, но и от столичных режиссеров, а также бродвейских.