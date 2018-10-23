Милана Тюльпанова отсудила у Александра Кержакова ребенка
В Петербурге состоялось первое предварительное слушание по бракоразводному процессу бывшего футболиста Александра Кержакова и его второй женой Миланы Тюльпановой, а также определению места жительства их общего ребенка. И закончилось оно вполне неожиданно: 25-летняя Милана с помощью своих адвокатов смогла отсудить у Александра право на их общего ребенка Артемия. И это несмотря на то, что сама Милана на слушания не явилась.
Александр Кержаков будет оспаривать решение суда о том, кто должен воспитывать его сына.Видео: Артем КИЛЬКИН
Судьбу 1,5-летнего Артемия решали в течение 5 часов - именно столько длилось заведание в Петроградском районном суде. Милана до последнего надеялась, что сможет отвоевать право на ребенка, с которым Александр не давал ей общаться несколько месяцев. Более того, спортсмен обвинил жену в наркозависимости и отправил ее на лечение в Таиланд, откуда Милана вернулась незадолго до суда.
Суд определил местонахождение ребенка Миланы и Александра Кержаковых: мальчик будет жить с мамой.Фото: Александр ГЛУЗ
Стоит ли говорить, что Александр Кержаков был вне себя от решения суда.
- С исходом я не согласен, - нервно буркнул Кержаков после заседания. - Они основывались на показаниях органов опеки. Теперь ребенка у меня заберут. Суд решил, что мать, которая не видела ребенка почти год, имеет право его забрать.
Петроградский суд слушает дело о разводе Кержаковых.Фото: Артем Килькин
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