Милана Тюльпанова отсудила у Александра Кержакова ребенка

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-23T17:00:18+03:00

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В Петербурге состоялось первое предварительное слушание по бракоразводному процессу бывшего футболиста Александра Кержакова и его второй женой Миланы Тюльпановой, а также определению места жительства их общего ребенка. И закончилось оно вполне неожиданно: 25-летняя Милана с помощью своих адвокатов смогла отсудить у Александра право на их общего ребенка Артемия. И это несмотря на то, что сама Милана на слушания не явилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674615" frameborder="0"></iframe> Александр Кержаков будет оспаривать решение суда о том, кто должен воспитывать его сына.Видео: Артем КИЛЬКИН

Судьбу 1,5-летнего Артемия решали в течение 5 часов - именно столько длилось заведание в Петроградском районном суде. Милана до последнего надеялась, что сможет отвоевать право на ребенка, с которым Александр не давал ей общаться несколько месяцев. Более того, спортсмен обвинил жену в наркозависимости и отправил ее на лечение в Таиланд, откуда Милана вернулась незадолго до суда.

Суд определил местонахождение ребенка Миланы и Александра Кержаковых: мальчик будет жить с мамой.Фото: Александр ГЛУЗ

Стоит ли говорить, что Александр Кержаков был вне себя от решения суда.

- С исходом я не согласен, - нервно буркнул Кержаков после заседания. - Они основывались на показаниях органов опеки. Теперь ребенка у меня заберут. Суд решил, что мать, которая не видела ребенка почти год, имеет право его забрать.

Петроградский суд слушает дело о разводе Кержаковых.Фото: Артем Килькин

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