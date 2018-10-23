«Не хочу отдавать ребенка матери, которая лечилась от наркозависимости»: Кержаков расплакался после развода с Миланой

СЕГОДНЯ 17:53 2018-10-23T20:51:02+03:00

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ТЕМА ДНЯ. Война за сына Александра и Миланы Кержаковых 00:00 00:00

В течение пяти часов в Петроградском районном суде решалась судьба маленького Артемия Кержакова. Последние 8 месяцев мальчишка живет с папой - известным в прошлом футболистом Александром, а свою маму Милану за всю это время видел пару раз. Исковое заявление Миланы Кержаковой суд удовлетворил и постановил, что мальчик должен жить с мамой. Услышав это, Александр Кержаков побледнел. В свое время он забрал ребенка у своей первой жены Екатерины Сафроновой и был уверен, что и второго сына удастся отвоевать.

- До момента вынесения основного решения ребенок должен проживать у мамы - вот такой вердикт, - тяжело вздохнул Кержаков, выйдя к журналистам после слушания. Александр выглядел очень измученным и еле сдерживал слезы. - Решение буду обжаловать. Не понимаю, почему учитывалось только мнение опеки, которая выносила вердикт только на основании общения с Миланой. Они не видели ее общения с ребенком, моего отношения к ребенку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674615" frameborder="0"></iframe> Александр Кержаков будет оспаривать решение суда о том, кто должен воспитывать его сына.Видео: Артем КИЛЬКИН

- Милана не общалась с сыном 8 месяцев, два из них она находилась на лечении в Таиланде. Ваша жена говорила, что до последнего будет бороться за ребенка, но сама на заседание сегодня не пришла. Почему?

- Не знаю, почему не пришла. Она не работает, наверное, спала.

a.kerzhakov11 Старший сын, он же брат, он же фотограф

- Вернувшись с лечения, Милана виделась с Артемием?

- Нет. Мы назначали встречу, но она все время ее переносила. То ей было рано, то поздно, то она не хотела встречаться при камерах. Поймите: я за то, чтобы у ребенка была мать и за то, чтобы мать была такая, какая должна быть. Должны быть родители, которые любят ребенка, могут о нем заботиться, знают, как он должен развиваться. Эта мать не заботилась о моем сыне. Ребенок жил в квартире с ее матерью, которая пьет беспробудно. Сейчас еще с ними живет ее 13-летний брат, который только что вышел из клиники - неделю назад он накачался снотворным.

- Где сейчас Артемий?

- У меня дома, он у меня уже 8,5 месяцев. Теперь его у меня заберут. Суд решил, что мать, которая не видела ребенка год, имеет право его забрать. К сожалению, суд не учитывает состояние ребенка, каково ему будет. Я не хочу об этом думать, я просто не хочу отдавать своего ребенка в семью, где мать проходила 9 месяцев лечение от наркотической зависимости. Поверьте мне, это не самая лучшая среда для ребенка, которому 1,5 года…

Слушания в суде по разводу Кержаковых длились 5 часов.Фото: Артем Килькин

На этом моменте Александр больше не смог себя сдерживать и начал плакать. После небольшой паузы он продолжил:

- Пьяная мать после возращения из Таиланда перелезала через забор со своей мамой и пыталась забрать сына. Я не знаю, чем руководствовался суд... Суд не принял во внимание тот факт, что она сама в соцсетях признавалась в наркозависимости. Суд сказал, что доказательств этому нет. Незадолго до суда мне звонила ее мать и с уверенностью говорила, что решение будет в их пользу. Якобы суд им поможет в связи с памятью об отце Миланы (Вадим Тюльпанов - председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Закса Санкт-Петербурга с 2011 по 2014 год., - примеч.Ред).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674631" frameborder="0"></iframe> У Александра Кержакова через суд забрали ребенка.Людмила ИЛЬИНА

- Вас официально сегодня развели?

- Официально мы еще не разведены, но хотелось бы, чтобы это произошло побыстрее.

КОМПЕТЕНТНО

Звездный адвокат Александр Добровинский: Это я убедил Милану не приезжать в суд

- Я думаю, что она бы не выдержала всего этого процесса, но она хотела прийти. Милана уже в курсе решения суда, она счастлива. Теперь вопрос в том, когда Александр отдаст ей ребенка. Ребенок это не шкаф и не письменный стол, его нельзя завернуть и передать кому-то. Если Александр не захочет его отдать добровольно, то приедут судебные приставы или хотя бы органы опеки. Я надеюсь, что в течение двух недель ребенок окажется с матерью.

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