Предприятие под Петербургом заплатит за вред природе 45 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:42 2018-10-23T18:46:35+03:00

В поселке Ковалево всего в 1 км от жилых домов сжигали мусор на промышленном предприятии

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Жители Всеволжского района не раз жаловались на запах гари. Что горело, неясно. Оказывается, воздух отравляли самодельные печи на промышленном предприятии в поселке Ковалево. Всего в 1 км от жилых домов рабочие сжигали строительный мусор.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области начал проверку. Выяснилось, что несанкционированный склад отходов зафиксировали ровно год назад, в октябре 2017 года во время вертолетного патрулирования.

- После, уже в ходе проверки на земле, наша лаборатория «Леноблэкоконтроль» взяли почву на анализ, - рассказывает Яна Шемелина. - Результат всех потряс: содержание нефтепродуктов превышено в 11 раз, свинца – в 35, цинка – в 4,7. В ходе дальнейшей экспертизы ущерб природе был оценен в 45 миллионов.

Специалистов успокаивает лишь один факт – земли, на которых сжигали мусор, промышленного назначения. Но при этом, попадут ли нечистоты в грунтовые воды, им остается лишь гадать.

Ведомство обратилось в суд. И вот решение - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил на компанию «Единый оператор» штраф в размере 45 миллионов за незаконное обращение с отходами в промышленной зоне. Необходимо делать рекультивацию.

В комитете государственного экологического надзора не исключают, что проигравшая сторона захочет опротестовать решение суда. Даже штраф об административной ответственности в размере 175 тысяч не оплачен и постановление передано судебным приставам.

Но специалисты сходятся во мнении, что это далеко не последнее дело.

- Виной всему отсутствие в Ленинградской области мусороперерабатывающего завода, - уверен член экологического совета при губернаторе Ленинградской области Сергей Лисовский, - За двадцать лет так и не удалось об этом договориться. Здесь нет отдельно взятых виноватых. Это недоработка и власти, и бизнеса, и общественности. Старые полигоны вырабатываются и их успешно закрывают. Для того же, чтобы открыть новый полигон от проекта до первого ведра мусора должно пройти три года. Поэтому чувства от происходящего двоякие. С одной стороны пора бить по рукам тех, кто нарушает природоохранное законодательство, c другой – условия для легальной работы с мусором совсем не создаются.