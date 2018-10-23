Как решить вопрос с водоснабжением, аварийным жильем и врачами

СЕГОДНЯ 18:54 2018-10-23T18:59:01+03:00

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Какой бы сезон ни был на дворе, какие бы события ни происходили в мире и стране, людей всегда больше интересует то, с чем они сталкиваются каждый день. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел прямую линию. Самые острые, болезненные для населения вопросы сыпались рекой – ЖКХ, медицина, экология. Помимо долгожданных ответов, грядут многочисленные проверки. Но обо всем по порядку.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

Больше всего вопросов касались аварийного жилья. Где-то сгнили перекрытия, на стенах цветет плесень, а где-то и вовсе нет крыши.

Проблемы надо решать по мере поступления. Так, Александр Дрозденко обещал, что более 3, 5 млн из губернаторского резервного фонда направит на ремонт дома в Ржевском переулке в Выборге, где произошел большой пожар. Для бюджета местного эта сумма оказалась неподъемной. Работу подрядчик уже начал, пока жильцы расположились в маневренном фонде.

Близится к разрешению ситуация с домом по улице Степаняна в поселке Лебяжье Ломоносовского района. Парадоксально, но построенный по программе расселения из ветхого и аварийного жилья дом уже разрушается – на стенах появились огромные трещины и плесень. Из-за применения непроверенных технологий при строительстве даже понятие появилось такое «новое аварийное жилье». Александр Дрозденко привел пример Тихвина. Здесь тоже столкнулись с подобной ситуацией, но там дом демонтировали, так как ремонт обошелся бы слишком дорого. Как разрешить проблему с домом в Лебяжье, должна будет определить специальная комиссия. Губернатор в свою очередь распорядился, чтобы комитет по строительству и районная администрация подготовили программу капитального ремонта этого здания.

Жители дома с печным отоплением на Привокзальном переулке в поселке имени Калинина пожаловались губернатору, что всех соседей уже давно расселили, а они по-прежнему живут в доме 1954 года постройки.

- В регионе для таких случаев действует программа краткосрочного капитального ремонта жилого фонда, - пояснил губернатор. – Глава района заверил, что вопрос решается и отталкиваться местные власти будут от заключения межведомственной комиссии.

Некоторые из звонящих часто признаются, что обращаются к властям с последней надеждой. Свой крик о помощи озвучил погорелец из Кингисеппского района. Мужчина потерял часть жилого дома, доставшегося ему по наследству от отца, и стал бездомным. Кроме компенсации в размере десяти тысяч рублей государство ничем не помогло пострадавшему. Александр Дрозденко уточнил, что по закону если бы жилье находилось в муниципальной собственности, то вопрос бы уже решился и мужчина получил новый дом. В конкретном же случае необходимо, чтобы погорельца признали нуждающимся в улучшении жилищных условий, и тогда он сможет рассчитывать на маневренный жилой фонд.

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Специалистов областного комитета по топливно-энергетическому комплексу после разговора с губернатором с нетерпением ждут в Тосно. Губернатор просит решить вопрос с горячей водой. Местные жители рассказали об отключении ее циркуляции в связи с необходимостью замены старых труб. Фактически, в тупик их поставили «Тепловые сети», которые считают, что люди должны организовать обновление за свой счет.

- Я прошу также подключиться жилищную инспекцию. Необходимо провести проверку. Посмотреть что там с циркуляцией и платежами. Надо посмотреть, сможем ли мы заменить стояки в рамках капитального ремонта, - подчеркнула губернатор.

УБРАТЬ ЗА СОБОЙ

Редкий разговор с участием губернатора обходится без упоминания программы «Комфортная городская среда». Так и в этот раз на линию дозвонился житель сознательный житель города Коммунар Гатчинского района. Он рассказал, что при проведении работ по благоустройству в рамках федерального проекта в местные водоемы попало много древесины. Глава районной администрации Елена Любушкина, которая оказалась по счастливой случайности на встрече, обещала организовать проверку. В течение недели, заверил глава региона, территорию очистят.

Также был вопрос по очистке рек. Свой вопрос задал житель Коммунар. Губернатор обещал разобраться.

БЕЗОПАСНАЯ БЛИЗОСТЬ

Убедиться в безопасности вышек сотовой связи хотят жители деревень Истинка и Тихвинка Гатчинского района. Они опасаются сильного электромагнитного излучения. Губернатор попросил проверить соблюдаются ли там нормы расстояния этих установок от жилых домов. Хотя Дрорзденко заранее успокоил – ставятся они только через специальное разрешение на размещение. Вся работа контролируется Роспотребнадзором.

ВРАЧИ ВСЕГДА НУЖНЫ

Помощи ждут и жители города Сертолово Всеволожского района, чьи дети посещают детский сад №3. Там второй год нет медсестры. Повод для звонка одной из мамочек Татьяны Полежаевой более чем резонный – у воспитанников обнаружили вши.

- Просто средневековье какое-то! – возмутился Дрозденко, - ставка должна быть. – По итогам связи глава распорядился, чтобы в ближайшие дни с проверкой по адресу выехали представители областного комитета по здравоохранению.

Все озвученные вопросы, внесены в протокол и будут решены. Губернатор обещал проверить через несколько дней, как обстоят дела.