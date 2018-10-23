Деньги на ветер: взяточник, убегая от погони, выбрасывал из окна меченые купюры

23 Окт. 21:57 2018-10-23T22:54:00+03:00

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«Стоять! Лицом в землю!» - группа захвата не церемонилась. С силой вытащили из машины мужчину и сразу положили его на землю. Хорошо, что тот успел подстелить себе мягкую подстилку, причем стоимостью… треть миллиона рублей! Убегая от погони, чиновник выбрасывал из окна меченые купюры, приземлился он как раз на них. Несколько пятитысячных купюр разлетелись по всей трассе.

«Ну и чего ты натворил! Нам же теперь все это собирать!» - ругались люди в форме, надевая наручники на народного избранника. Очевидцами этого эпизода стали десятки автомобилистов, проезжавших по трассе. Не все поверили, что это реальное задержание, кто-то подумал, что проходят съемки эффектной сцены из фильма. А вечером в новостях узнали «Главу поселка Токсово подозревают в получении крупной взятки. По данным управления СКР по Ленинградской области, вечером 21 октября ему передали в качестве взятки 300 тысяч рублей».

Но началась эта история не вчера, и не сегодня. Директор МУП «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» Алексей Лобанов принимал непосредственное участие. Он и рассказал «Комсомольской правде»-Санкт-Петербург свою версию происходящего. Он пришел на должность директора в январе 2017-го года, а до этого занимался бизнесом и возглавлял небольшую компанию, занимавшуюся строительством наружных инженерных сетей и коммуникаций. Ситуация на предприятии была непростая - долги накопился до 50 млн. Сегодня ситуация стабилизировалась, долг существенно сократился.

Говорят, когда глава поселка понял, что дела у МУПа пошли на поправку и оно стало приносить прибыль, то он захотел вдруг поучаствовать в жизнедеятельности учреждения. Один из лакомых кусочков - субсидии от области. По словам Алексея Лобанова, он подготовил смету на 53 млн рублей на восстановление очистных, которые не работали 12 лет.

- Сточные воды стекали прямо в реку, - объяснил Лобанов. - Комитет по природопользованию собирался оштрафовать администрацию на 8 миллионов рублей, но было предложено конструктивное решение - на эту сумму начать восстанавливать очистные. Глава стал намекать на часть этих денег.

Он хотел получить два миллиона в национальной валюте, взамен пообещав подписать акты выполненных работ по восстановлению канализационно-очистных сооружений в Токсово. Однако Лобанов обратился в полицию. Оперативники несколько дней готовили спецоперацию. Директору выдали «куклу» - 300 тысяч меченых купюр. Лобанов встретился с главой поселка и его близким другом депутатом местной думы.

Деньги передали ему, после чего депутат сел в автомобиль Volvo XC90, где его ждал глава. Когда к иномарке подошли оперативники экономической полиции, чтобы задержать взяточников, народные избранники дали по газам. Началась погоня. Политики стали выкидывать деньги прямо на дорогу – из Volvo веером вылетали пятитысячные купюры. Отметим, что осмотр места происшествия продолжался как минимум до полуночи. Возможно, это связано с тем, что полицейским пришлось собирать деньги по обочинам. Естественно, купюры были мечены спецсоставом, который был и на руках, и на одежде задержанных. Их доставили в Следственный комитет.

Но пока допросы не начались. Главе вдруг неожиданно стало плохо. Предположительно, у него предынфарктное состояние, его срочно доставили в больницу. Что касается депутата, то его тем же вечером отпустили под подписку о невыезде. Предполагается, что он пошел на сотрудничество со следствием в полной мере. А народному избраннику грозит крупный штраф и уголовное наказание.