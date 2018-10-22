В Санкт-Петербурге перевернулся грузовик с плиткой: водитель в реанимации

22 Окт. 23:28 2018-10-22T23:51:04+03:00

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Много шуток о перевернувшемся грузовике с пряниками. Но когда машина попадает в реальную аварию и переворачивается на крышу или на бок, да еще и с пострадавшими, тут уж не до веселья.

ДТП вечером 22 октября в Санкт-Петербурге это подтверждает - там на пересечении проспектов Луначарского и Энгельса перевернулась "ГАЗель". Не с пряниками - с плиткой. Двери фургона открылись, и все его содежимое посыпалось оттуда, как из рога изобилия. Плитка разлетелась по всей проезжей части и засыпала ее, расколовшись на мелкие кусочки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674488" frameborder="0"></iframe> Перевернулся грузовик с плиткой. Видео - Комсомольская правда.

Как говорят свидетели аварии, "ГАЗель" задымилась. Пожарных вызвали сразу же. Но они приехали не так быстро, как хотелось бы. Очевидцам даже самим пришлось доставать пострадавшего водителя из машины. Он был практически без сознания и весь в крови.

Только потом к месту ЧП приехали и "скорая", и реанимация. Водителя погрузили на носилки и увезли в больницу на машине с красным крестом и мигалками.

- Похоже, уходил от удара, вот и разболтал кузов, - предполагают одни очевидцы ДТП.

- Да-да, ему помогли. "ГАЗель" получила удар в переднее левое колесо от "Ауди", "Газель" перевернулась, а иномарка остановилась в забор, - подтверждают другие.

За жизнь водителя грузовичка теперь борются медики. А полицейские устанавливают точную причину аварии и ищут виновника. Плитку с дороги, говорят, еще не убрали.