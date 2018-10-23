Как наладить диалог с властью

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-23T12:23:11+03:00

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Представители со всего Северо-Запада собрались на Форуме муниципальных общественных палат в Приозерском районе Ленинградской области. К участию в знаковом мероприятии пригласили президента, председателя фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константина Абрамова. В своем докладе «Запрос общества к власти» спикер подчеркнул, что, несмотря на свою эффективность, общественные палаты сегодня находятся в серьезной конкуренции с современными источниками информации и технологиями.

- Люди теперь могут общаться с властью один на один, без посредников, напрямую - через сайт или соцсети, - отметил Абрамов.

- Поэтому в эпоху цифровых технологий необходимо определиться, в чем основная роль общественных палат. Что вы можете предложить - экспертизу или поддержку? Может быть, вы будете той сетью, вокруг которой соберутся неравнодушные граждане, и они будут не просто разговаривать с властью, но еще и вовлекать ее в проекты. К ней придется прислушиваться.

В качестве одного из действенных инструментов работы в Сети назвали портал «Народная экспертиза». В начале этого года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал его Общественной палате.

Чем больше экспертов, тем лучше, пришли к выводу участники круглого стола под руководством зампреда Общественной палаты Владимира Журавлева. В обсуждении проблем должны участвовать самые компетентные, авторитетные люди.

Заместитель председателя Общественной палаты Александра Бондарь предлагает ввести в состав совещательного органа еще и представителей всех муниципальных районов. В частности, есть проект отслеживания качества питьевой воды по всему региону.

Важнейший принцип таких встреч - обмен опытом. Именно для этого и собрались гости. На следующий день слово предоставили коллегам из регионов Северо-Запада. Так, форумчане познакомились с опытом Вологодской области. Для повышения эффективности работы совещательного органа там, например, публикуют сборники общественного мнения. В них любой желающий может ознакомиться с итогами работы каждого члена палаты.

В Республике Коми проходят выездные дни Общественной палаты по всему региону. В Архангельской области стараются рассказать про свою работу при помощи телевидения. В соседнем регионе выходит в эфир телепроект в формате «без галстука» с участием неравнодушных граждан. Калининградцы отводят серьезную роль институту общественного наблюдения. Его основная задача - вовлечь в избирательный процесс как можно больше людей. Во время выборов местная Общественная палата организовала ситуационный центр с прямой видеотрансляцией. Это была такая площадка, на которой продемонстрировали, как проходит вся процедура.

Подводя итоги форума, участники пришли к выводу, что проблемы у всех регионов схожие, но подход бывает самый разнообразный. После этой встречи каждый взял себе что-то на вооружение.