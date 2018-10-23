У проекта «Родники Ленобласти» появился талисман

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-23T13:11:24+03:00

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Уже завтра два экипажа из блогеров и журналистов помчатся по Приморскому шоссе, заглянут в Приозерск и посетят Выборг, чтобы взять пробы из трех десятков родников. Кстати говоря, из предыдущего выезда — на восток Ленобласти — медиаэкологи привезли 26 образцов. А могло быть еще больше, возьми они с собой монтировку...

Поддерживать боевой дух экспедиторов будет Лосилий. Да-да, тот самый, что машет водителям с билбордов даже в самых отдаленных уголках нашего региона. Прославило сохатого Сообщество Питерских блогеров, где придумали и нарисовали забавные стикеры с этим персонажем – они обыгрывают символику разных населенных пунктов региона и прочую местную специфику. Теперь неофициальный символ туризма в Ленобласти предстал в новом амплуа: за барной стойкой со стаканчиком... воды.

Кстати, если в ваших путешествиях по Ленобласти, вам тоже встретятся билборды с Лосилием (с любым сюжетом), не проезжайте мимо: сделайте фото на фоне щита, выложите его в соцсети с хэштегом #Встречаемсявленобласти и вы получите шанс выиграть «губернаторские часы»: специальный приз от правительства региона.

Антропогенная деятельность человека особенно вредит чистоте воды в Ленобласти… и не только здесь.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ПРОГРЕСС ЧИСТОЙ ВОДЫ

Третий, финальный экодесант «Родников Ленобласти» по традиции продлится два дня. Но этим выездом дело не закончится. И речь не только о получении результатах проверки воды в лаборатории «Росгеологии» (АО "Северо-Западное ПГО"), - эти данные уже скоро появятся на сайте. В пятницу команда блогеров и «Комсомолки» отправится в Кириши, где находится производственный центр группы компаний «Биотехпрогресс».

Качество воды в родниках напрямую зависит от человека. Сточные воды городов и заводов проходят очистку и зачастую сбрасываются в водоемы. Именно поэтому очень важна их качественная очистка.

В городе Кириши к этому делу подходят серьезно, здесь находится основной производственный центр компании «Биотехпрогресс». Она разрабатывает новые технологии очистки воды.

В частности, специалисты ищут способы уменьшить количество реагентов, активно используемых для очистки воды. Все бы ничего, но это «таблица Менделеева» остаётся в осадке... «Биотехпрогресс» же сделал ставку на матушку природу, ведь она, как правило, оказывается гораздо мудрее человека. Компания использует минимальное количество реагентов: загрязнения удаляются естественным биологическим образом. Эти изобретения используются в промышленности и ЖКХ по всей стране.

В Киришах собран целый парк оборудования, где инженеры и технологи — без преувеличения — творят прогресс. Это-то и увидят наши медиаэкологи, а затем — обязательно расскажут вам.