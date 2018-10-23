На антарктической станции «Беллинсгаузен» два петербуржца устроили поножовщину

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-23T15:05:16+03:00

На полярной станции в Антарктиде два петербуржца устроили поножовщину. Фото: Соцсети

Из-за ссоры в столовой сцепились научный сотрудник НИИ Арктики и Антарктики и сварщик из областного Тихвина

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Неординарный инцидент случился на российской научной станции «Белллинсгаузен», которая расположена на острове Кинг-Джордж в Антарктиде. В нескольких тысячах от дома поссорились двое петербуржцев-членов полярной экспедиции. Бытовой конфликт привел к банальной поножовщине.

Известно, что инженер «Арктического и Антарктического научно- исследовательского института» поругался со сварщиком и, в качестве решающего аргумента, ударил коллегу ножом.

Пострадавшего пришлось срочно эвакуировать в одну из больниц Чили – эта страна находится ближе всего к станции, и все экспедиции отправляются на полюс именно оттуда. Сейчас медики оценивают состояние раненного, как тяжелое.

Сам буйный научный сотрудник уже доставлен в Санкт-Петербург. По прибытии в аэропорт Пулково его задержали сотрудники полиции, следователи завели на него дело по статье «покушение на убийство».

И сегодня, 23 октября, Василеостровский районный суд избрал меру пресечения для инженера-полярника Сергея С. Мужчине назначили 1 месяц и 19 дней домашнего ареста, а уже в декабре 2018 года дело будет рассмотрено по существу.