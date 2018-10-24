«Никогда ни о чем не жалейте…»: Матильда ответила на фото Шнурова с новой женой
Сегодня музыкант Сергей Шнуров выложил первое совместное фото со своей избранницей 27-летней Ольгой Абрамовой и признался, что влюблен и снова женат. А буквально через полчаса после этого его бывшая жена Матильда Шнурова опубликовала трогательное стихотворение, где говорит о том, что не нужно ни о чем жалеть и самое правильное - это порвать с прошлым. Видимо, имея ввиду брак с Сергеем.
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.
Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за все вам - усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...
Не жалейте, что вам не досталось их бед.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте -
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте -
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.
Загрузить еще комментарии.
Напомним, одна из самых крепких пар России Сергей и Матильда Шнуровы распалась в августе этого года после восьми лет брака. Сергей быстро нашел новую музу взамен бывшей жены, а вот Матильда, напортив, грустит. В недавнем интервью Шнурова призналась, что любовь с Сергеем была и она сожалеет, что все закончилось.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Что-то я никак не холостяк»: Шнуров признался в любви своей новой жене
Лидер группировки «Ленинград» выложил в инстаграм романтичное фото с Ольгой Абрамовой на фоне заката (подробнее)
Сергей Шнуров в клипе «Балалайка» раздает советы, как жить после развода
Лидер «Ленинграда» представил также совместное видео с Леонидом Агутиным «Какая-то фигня» (подробнее)
Между ними страсть: на шоу «Голос» Шнуров и его девушка не скрывают своих чувств
Лидер группы «Ленинград» проводит время вместе с новой подругой Ольгой Абрамовой (подробнее)
«Раньше приходили белки, а теперь пришла...»: Сергей Шнуров «привел в ЗАГС сову»
Перед концертом на 60-тысячном стадионе лидер «Ленинграда» «идет на рекорд» (подробнее)
«Я грущу. Это была большая любовь»: Матильда рассказала о разводе с Сергеем Шнуровым
Экс-супруга рок-звезды ответила на вопрос - что бы она изменила, если бы был шанс (подробнее)