«Никогда ни о чем не жалейте…»: Матильда ответила на фото Шнурова с новой женой

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-24T14:36:15+03:00

Матильда болезненно отреагировала на новость о том, что Сергей Шнуров снова влюбился. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Сегодня музыкант Сергей Шнуров выложил первое совместное фото со своей избранницей 27-летней Ольгой Абрамовой и признался, что влюблен и снова женат. А буквально через полчаса после этого его бывшая жена Матильда Шнурова опубликовала трогательное стихотворение, где говорит о том, что не нужно ни о чем жалеть и самое правильное - это порвать с прошлым. Видимо, имея ввиду брак с Сергеем.

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,

Если то, что случилось, нельзя изменить.

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось.

Иль о том, что случиться не может уже.

Лишь бы озеро вашей души не мутилось

Да надежды, как птицы, парили в душе.

Не жалейте своей доброты и участья.

Если даже за все вам - усмешка в ответ.

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...

Не жалейте, что вам не досталось их бед.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте -

Поздно начали вы или рано ушли.

Кто-то пусть гениально играет на флейте.

Но ведь песни берет он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте -

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.

Пусть другой гениально играет на флейте,

Но еще гениальнее слушали вы.

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Напомним, одна из самых крепких пар России Сергей и Матильда Шнуровы распалась в августе этого года после восьми лет брака. Сергей быстро нашел новую музу взамен бывшей жены, а вот Матильда, напортив, грустит. В недавнем интервью Шнурова призналась, что любовь с Сергеем была и она сожалеет, что все закончилось.

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