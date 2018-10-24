Николай Валуев: Я признаюсь в любви жене не так часто - чтобы не надоедало!

СЕГОДНЯ 19:31 2018-10-24T19:32:01+03:00

Николай Валуев в этом году отмечает 20 лет брака с женой Галиной. Фото: Артем Килькин

Изменить размер текста: A A

Вот уже 7 лет Николай Валуев большую часть своей жизни посвящает политике: с 2011 года профессиональный боксер работает депутатом в Госдуме. Но нередко чиновника с блестящим спортивным прошлым можно встретить на различных соревнованиях и турнирах. Последним из них был турнир по футгольфу, который прошел под Петербургом. «Комсомолка» решила узнать, что Николая Сергеевича связывает с этим видом спорта, как он проводит свое свободное время и что думает о драке Кокорина и Мамаева.

- Футгольфом я занимаюсь года два. Это хорошая, динамичная игра, а главное не травмоопасная, что подходит для моей нынешней физической формы. Сейчас эта ирга еще только развивается, считаю, что этот вид спорта легко может стать всенародным.

- Ваш календарь расписан по минутам. Сколько полноценных выходных удается выкроить за месяц?

- Просто отоспаться - уже отдых и счастье. А провести полноценные выходные с близкими удается, к сожалению, не чаще одного раза в месяц.

Завершив карьеру боксера, Валуев стал политиком и увлекся футгольфом.Фото: Артем Килькин

- Известно, что вы любитель отдыха на природе.

- Я охотник и рыболов. Это в человеке либо есть, либо нет. При этом, на кого ходить на охоте не имеет значения, это скорее процесс общения с природой и близкими. Теперь, к сожалению, в связи со съемками это бывает редко, так как я участвую в программе «Большое хобби» на ТВ и рассказываю об этом виде отдыха. Теперь и это увлечение превратилось в работу.

- А как обычно отдыхаете, без камер?

- На отдыхе не хочется ни о чем думать, ни о сценарии, да вообще ни о чем. Ведь не зря говорят, что это время не засчитывается в жизнь, потому что человек настолько отвлекается, что отдыхает полностью. А если человек думает о задачах, проблемах и путях их решения, это уже не отдых. Процесс отдыха - это такое существование внутри леса, воды, природы. Мы не строим планы, а просто ловим рыбу, охотимся, общаемся, сидим за столом. Все это очень легко и непринужденно.

- У вас есть охотничий пес?

- Есть, зовут Йети. Я специально возил его в кинологическую службу, где он обучался азам охотничьего дела 3 месяца. Собака ведь подружейная и используется на охоте на птицу. Птицу он приносит мне с воды или из других труднодоступных мест, он, пользуясь своими навыками и нюхом, находит ее. В походы за грибами да и просто на прогулки в лес он тоже всегда ходит со мной.

- В этом году у вас будет 20 лет, как вы в браке. В одном из интервью вы говорили, что часто признаетесь Галине в любви…

- Не так часто! Чтобы не надоедало. Ведь проявление любви может быть не обязательно в словах. Многое значат поступки. Семья - это большой труд для всех. Конечно, за 20 лет наши отношения меняются, в стагнации ничего не может находиться. Но меняется внешняя оболочка, а внутренняя составляющая остается неизменной - это главное.

nickvaluev Николай с супругой Галиной

- Какие сюрпризы делаете жене?

- Если честно, я в этом деле плох. Тем более, жена не любит сюрпризы. Мы вместе покупаем то, что ей нужно.

- Как будете праздновать годовщину свадьбы?

- Обычно мы ходим в ресторан, я дарю цветы, говорю приятные слова. А вообще я никогда не приурочиваю подарки к какой-то дате. Зачем? Подарки могут быть и без повода.

- А что Галина вам обычно дарит?

- Мне многого-то и не нужно. Вот Галя пошла и заказала какой-то обалденый ремень ручной работы, и я его таскаю, не снимая. Мелочь, а приятно. А если что-то из глобального, я ей машину подарил.

- У вас 52 размер ноги. Известно, что вы заказываете обувь у мастера немецкой семьи Вессельс, обувающих «великанов» с 1745 года. Тяжело находить одежду своего размера в России?

- Я был в Германии крайний раз 4 года назад. В Европе, действительно, с этим проще, но и в России можно найти обувь своего размера. Обычно, я прихожу в ателье, заказываю сразу много пар и все.

- Вы выросли в Санкт-Петербурге, но в связи с работой большую часть времени проводите в столице. Когда приезжаете в родной город, куда идете в первую очередь?

- Домой. Я еду домой, сразу к семье. Вся моя семья осталась в Петербурге. Поэтому на город остается мало времени.

- Вы давний поклонник «Зенита». Как оцениваете поступок Мамаева и Кокорина?

- «Зенит» у меня ассоциируется с родным городом. Ребята совершили правонарушение и, вероятно, получат столько, сколько предусматривает статья. Их несчастье в этой ситуации только в том, что они известные. Двойное их несчастье, что они оказались настолько глупы, что к своему почтенному возрасту не поняли, что человек публичный должен себя вести как минимум приличным образом. Надо быть всегда готовым, что если ты получаешь от жизни много: внимания, преференций, денег, то и в случаи негативного развития событий ты будешь получать в десятки раз больше. Только речь идет о народном осуждении, а суд вынесет тот приговор, который предусматривает законодательство.