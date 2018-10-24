2018-10-24T19:32:01+03:00
Спорт

Николай Валуев: Я признаюсь в любви жене не так часто - чтобы не надоедало!

Чиновник и бывший спортсмен раскрыл секреты семейной жизни
Людмила ИЛЬИНА
Поделиться:
Николай Валуев в этом году отмечает 20 лет брака с женой Галиной.Николай Валуев в этом году отмечает 20 лет брака с женой Галиной.Фото: Артем Килькин
Изменить размер текста:

Вот уже 7 лет Николай Валуев большую часть своей жизни посвящает политике: с 2011 года профессиональный боксер работает депутатом в Госдуме. Но нередко чиновника с блестящим спортивным прошлым можно встретить на различных соревнованиях и турнирах. Последним из них был турнир по футгольфу, который прошел под Петербургом. «Комсомолка» решила узнать, что Николая Сергеевича связывает с этим видом спорта, как он проводит свое свободное время и что думает о драке Кокорина и Мамаева.

- Футгольфом я занимаюсь года два. Это хорошая, динамичная игра, а главное не травмоопасная, что подходит для моей нынешней физической формы. Сейчас эта ирга еще только развивается, считаю, что этот вид спорта легко может стать всенародным.

- Ваш календарь расписан по минутам. Сколько полноценных выходных удается выкроить за месяц?

- Просто отоспаться - уже отдых и счастье. А провести полноценные выходные с близкими удается, к сожалению, не чаще одного раза в месяц.

Завершив карьеру боксера, Валуев стал политиком и увлекся футгольфом. Фото: Артем Килькин

Завершив карьеру боксера, Валуев стал политиком и увлекся футгольфом.Фото: Артем Килькин

- Известно, что вы любитель отдыха на природе.

- Я охотник и рыболов. Это в человеке либо есть, либо нет. При этом, на кого ходить на охоте не имеет значения, это скорее процесс общения с природой и близкими. Теперь, к сожалению, в связи со съемками это бывает редко, так как я участвую в программе «Большое хобби» на ТВ и рассказываю об этом виде отдыха. Теперь и это увлечение превратилось в работу.

- А как обычно отдыхаете, без камер?

- На отдыхе не хочется ни о чем думать, ни о сценарии, да вообще ни о чем. Ведь не зря говорят, что это время не засчитывается в жизнь, потому что человек настолько отвлекается, что отдыхает полностью. А если человек думает о задачах, проблемах и путях их решения, это уже не отдых. Процесс отдыха - это такое существование внутри леса, воды, природы. Мы не строим планы, а просто ловим рыбу, охотимся, общаемся, сидим за столом. Все это очень легко и непринужденно.

- У вас есть охотничий пес?

- Есть, зовут Йети. Я специально возил его в кинологическую службу, где он обучался азам охотничьего дела 3 месяца. Собака ведь подружейная и используется на охоте на птицу. Птицу он приносит мне с воды или из других труднодоступных мест, он, пользуясь своими навыками и нюхом, находит ее. В походы за грибами да и просто на прогулки в лес он тоже всегда ходит со мной.

- В этом году у вас будет 20 лет, как вы в браке. В одном из интервью вы говорили, что часто признаетесь Галине в любви…

- Не так часто! Чтобы не надоедало. Ведь проявление любви может быть не обязательно в словах. Многое значат поступки. Семья - это большой труд для всех. Конечно, за 20 лет наши отношения меняются, в стагнации ничего не может находиться. Но меняется внешняя оболочка, а внутренняя составляющая остается неизменной - это главное.

nickvaluevnickvaluev
Николай с супругой Галиной
3389 отметок «Нравится»52 комментариевInstagram

- Какие сюрпризы делаете жене?

- Если честно, я в этом деле плох. Тем более, жена не любит сюрпризы. Мы вместе покупаем то, что ей нужно.

- Как будете праздновать годовщину свадьбы?

- Обычно мы ходим в ресторан, я дарю цветы, говорю приятные слова. А вообще я никогда не приурочиваю подарки к какой-то дате. Зачем? Подарки могут быть и без повода.

- А что Галина вам обычно дарит?

- Мне многого-то и не нужно. Вот Галя пошла и заказала какой-то обалденый ремень ручной работы, и я его таскаю, не снимая. Мелочь, а приятно. А если что-то из глобального, я ей машину подарил.

- У вас 52 размер ноги. Известно, что вы заказываете обувь у мастера немецкой семьи Вессельс, обувающих «великанов» с 1745 года. Тяжело находить одежду своего размера в России?

- Я был в Германии крайний раз 4 года назад. В Европе, действительно, с этим проще, но и в России можно найти обувь своего размера. Обычно, я прихожу в ателье, заказываю сразу много пар и все.

- Вы выросли в Санкт-Петербурге, но в связи с работой большую часть времени проводите в столице. Когда приезжаете в родной город, куда идете в первую очередь?

- Домой. Я еду домой, сразу к семье. Вся моя семья осталась в Петербурге. Поэтому на город остается мало времени.

- Вы давний поклонник «Зенита». Как оцениваете поступок Мамаева и Кокорина?

- «Зенит» у меня ассоциируется с родным городом. Ребята совершили правонарушение и, вероятно, получат столько, сколько предусматривает статья. Их несчастье в этой ситуации только в том, что они известные. Двойное их несчастье, что они оказались настолько глупы, что к своему почтенному возрасту не поняли, что человек публичный должен себя вести как минимум приличным образом. Надо быть всегда готовым, что если ты получаешь от жизни много: внимания, преференций, денег, то и в случаи негативного развития событий ты будешь получать в десятки раз больше. Только речь идет о народном осуждении, а суд вынесет тот приговор, который предусматривает законодательство.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар - Ахмат 21 октября 2018: Прямая онлайн-трансляция 11 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Краснодар – Ахмат. Прямая онлайн-трансляция 11 тура чемпионата России по футболу состоится 21 октября 2018 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
В Петербурге спасли от сноса исторический дом на Херсонской
В Петербурге взялись за рекультивацию мусорного полигона в Новоселках
Фонд имущества продал аварийное здание на Гороховой улице
Александр Беглов обсудил с министром транспорта строительство ВСД
В Ленобласти решили «узаконить» волонтеров
КГИОП в третий раз просит возбудить уголовное дело по особняку Веге
Ветеранам вручат по 7 тысяч рублей к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
В Ленинградской области будут штрафовать всех, кто не борется с борщевиком
Ленинградская область добавила денег на детские сады, лекарства и помощь ветеранам
В центре Петербурга из-за съемок фильма и учений перекроют движение
Tinder назвал самые популярные районы Петербурга для знакомств
Депутаты разрешат Беглову менять состав правительства Петербурга
Депутаты петербургского ЗакСа округлили стоимость льготных билетов на электрички
Петербуржская школьница выпила таблетки от туберкулеза и попала в больницу
В Петербурге определили самые чистые и самые грязные районы города
Звезда «Улиц разбитых фонарей» сыграет в новом шпионском боевике
Глава Совбеза Патрушев назвал причины взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине
В Петербурге из-за нарушений остановлена прокладка теплосети на улице Косинова
В Петербурге разработают программу по безопасности детей в Интернете
Замдиректора Русского музея оштрафовали за незаконный ремонт исторических зданий
В Петербурге девушка на «БМВ» протаранила три иномарки и «улеглась» на бок
Среда, 24 октября, порадует петербуржцев сухой и солнечной погодой