2018-10-24T00:40:16+03:00
Звезды

Милана Тюльпанова, отсудившая сына у Кержакова: «Сила оказалась в правде»

Молодая мама счастлива, что суд оказался на ее стороне
Елена МОЛОДКИНА
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Интересы Миланы Кержаковой в суде представляет звездный адвокат Александр Добровинский. Фото: InstagramИнтересы Миланы Кержаковой в суде представляет звездный адвокат Александр Добровинский. Фото: Instagram
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Милана Крежакова, уже давно сменившая фамилию на девичью Тюльпанова (пока, правда, только в соцсетях), сегодня празднует первую победу в борьбе за маленького сына Артемия. Во вторник 23 октября Петроградский районный суд Петербурга вынес решение о том, что малыш должен жить с мамой.

Причем самой Миланы на заседании не было. Ее интересы представлял адвокат Александр Добровинский. Через "Инстаграм", который стал той площадкой, где Милана откровенно рассказывает о своей жизни, она снова делится своими эмоциями.

- Я хотела бы начать свой пост со слов благодарности всем, кто меня поддерживал! Сложно передать словами, как я счастлива! Как я рада,что суд принял первые доказательства несостоятельности всех обвинений в мой адрес и вынес решение о местонахождении моего малыша со мной! - говорит Милана.

Петроградский суд слушает дело о разводе Кержаковых. Фото: Артем Килькин

Петроградский суд слушает дело о разводе Кержаковых.Фото: Артем Килькин

Еще совсем недавно Милана плакала, что она год не видела ребенка, что Александр не разрешал ей увидеть сына даже надесять минут. А теперь случилось настоящее чудо.

- Вчера я молилась, прижав к груди фотографию своего отца, и он не оставил меня. Я не могла заснуть всю ночь, зная, что от первого заседания зависит моя дальнейшая судьба и жизнь, жизнь моего сына рядом со мной и моей семьей, - продолжает Милана изливать душу в "Инстаграме".

Когда суд принял решение в ее пользу, она была счастлива, как никогда.

- После стольких унижений, отказах во встречах, издевательствах, после всего того, что мне пришлось пережить за последнее время - я снова обрела надежду. Я слишком сильно люблю своего сына и ради него я готова на все, я верю, что он это обязательно узнает и оценит, когда станет взрослым.

Суд определил местонахождение ребенка Миланы и Александра Кержаковых: мальчик будет жить с мамой. Фото: Александр ГЛУЗ

Суд определил местонахождение ребенка Миланы и Александра Кержаковых: мальчик будет жить с мамой.Фото: Александр ГЛУЗ

Правда, обнять малыша прямо сейчас у мамы не получится - его папа Александр Кержаков отказался добровольно исполнять судебное решение. Бывший футболист намерен обжаловать решение суда. И до тех пор малыш будет жить у него.

- Но я верю, что совсем скоро мы с Темой будем вместе, и уже навсегда. Моя борьба еще не закончена, но я к ней готова, - говорит мама Артемия.

И сейчас ей грустно от того, как человек, которого она бесконечно любила и которому готова была посвятить всю свою жизнь, теперь "позволяет себе ложные, низкие и грязные высказывания" о ее родных. Речь идет о пока что законном муже Крежакове.

- Бог ему судья, я не держу зла, я любила и за свою любовь была готова все отдать. Кроме своего сына. Сила оказалась в правде, - закончила свой пост Милана.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

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