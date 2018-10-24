2018-10-24T08:08:29+03:00
Происшествия

В ДТП на Таллинском шоссе в Петербурге погибли три человека

У Лиговского путепровода лоб в лоб столкнулись две иномарки
Петр КИБЕР
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На Таллинском шоссе в Петербурге в ДТП погибли три человека. Фото: vk.com/spb_todayНа Таллинском шоссе в Петербурге в ДТП погибли три человека. Фото: vk.com/spb_today
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Смертельная авария произошла в ночь со вторника на среду в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Примерно в 3:30 24 октября, при съезде с Лиговского путепровода на Таллинское шоссе, лоб в лоб столкнулись две легковушки.

- Водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

От страшного удара в корейской иномарке погибли все три человека, находившиеся внутри. Это водитель, а также два пассажира – мужчина и женщина. Всем на вид около 30 лет. «Повезло» лишь шоферу «Тойоты» 1989 года рождения, который остался жив и с серьезными травмами, в тяжелом состоянии был отправлен в больницу.

Сейчас в ГИБДД выясняют обстоятельства трагического ДТП, а пользователи соцсетей обсуждают аварию. Одни уверены, что одной из причин происшествия мог стать ремонт, который идет на Лиговском путепроводе.

- Ну если «таллинку» так и не сделали то не выехал на встречку, а выкинуло! Там такая колея в левом ряду просто жесть. Особенно в дождь так кидает что если во время не среагировать можно попасть в «замес», - пишет Юлия Васильева.

- Езжу там каждый день, на этом мосту, ещё и в период ремонта + колея, вылететь на встречку запросто. К тому же ДТП там, произошло где временная разметка, элементарно не успели разъехаться, - также считает Михаил Егерцев.

Другие считают, что всему виной скорость, ведь всем известно, ночью мало кто медленно ездит по пустому городу.

- Может быть «летел» по прямой и выбросило на встречку, где дорога правее уходит, а в сторону города сейчас сужение из-за ремонта, - предполагает Анастасия Котомина.

Также авария и ремонт стали причиной серьезных пробок на оживленной трассе. Последствия ДТП не были убраны и к утру, а разбитые машины осложняли проезд петербуржцам, спешащим на работу. К 8 утра 24 октября на месте происшествия все еще работали инспектора ГИБДД.

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