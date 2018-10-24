2018-10-24T12:34:03+03:00
Звезды

«Что-то я никак не холостяк»: Шнуров признался в любви своей новой жене

Лидер группировки «Ленинград» выложил в инстаграм романтичное фото с Ольгой Абрамовой на фоне заката
Ирина БЫСТРОВАЛюдмила ИЛЬИНА
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Сергей Шнуров выложил в инстаграм первое совместное фото с новой женой Ольгой Абрамовой.Сергей Шнуров выложил в инстаграм первое совместное фото с новой женой Ольгой Абрамовой.
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Вот и все: Сергей Шнуров больше не холостяк. Сегодня лидер группировки «Ленинград» опубликовал в своем инстаграм, пожалуй, самое милое фото за последние несколько месяцев. Шнуров стоит на набережной в Петербурге, нежно обнимая за талию высокую блондинку на фоне заката. Не все его поклонники сразу догадались, кто эта дама. Были предположения, что это Лобода или Бузова, но самые преданные фанаты Шнура узнали ту самую эффектную Ольгу Абрамову, с которой Сергей начал выходить в свет после развода с Матильдой. Но это еще не все. Пока многие гадали, женился Шнуров снова или нет, он сам ответил на этот вопрос. Конечно, в стихах.

«Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, - не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой.

Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато.

Спросят, - мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк.

Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк».

Но, зная Шнурова, быть уверенным на сто процентов в его заявлениях, нельзя. Вспомнить только его пиар-кампанию перед концертом на стадионе «Санкт-Петербург». Чтобы подогреть интерес к своей персоне, музыкант появлялся то с одной, то с другой девушкой. Даже с бывшей возлюбленной Оксаной Акиньшиной делал провокационные снимки.

Впереди у «Ленинграда» концерт в «Олимпийском», где Сергей хочет собрать аншлаг. И кто знает, может быть, Ольга Абрамова - часть очередной пиар-акции Шнурова...

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