2018-10-24T12:41:33+03:00
Общество

Принимаем квартиру в новостройке: пошаговая инструкция

Выясняем, как подготовиться к приемке жилья, на что обратить внимание и что делать, если обнаружены недочеты
Оксана Никулина
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Принимайте квартиру у застройщика правильно и приглашайте друзей на новоселье! Фото предоставлено Компанией Л1.Принимайте квартиру у застройщика правильно и приглашайте друзей на новоселье! Фото предоставлено Компанией Л1.
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Шаг 1. Ждите приглашения

Наверняка каждый дольщик пристально следит за завершением строительства дома, в котором он купил квартиру. Однако не все знают, что сроки ввода в эксплуатацию и передача ключей – понятия разные. Поэтому не рассчитывайте, что заселитесь в новую квартиру на следующий день после того, как дом примет госкомиссия.

О том, когда можно приходить за ключами, застройщик сообщает дополнительно. Сначала график и списки квартир появляются на сайте компании. В первую очередь это те, кто не имеет задолженностей по платежам перед застройщиком.

Также дольщики получают уведомление о завершении строительства заказным письмом за месяц до передачи ключей или ранее. Некоторые застройщики идут дальше. Например, сотрудники Компании Л1 дополнительно обзванивают своих клиентов, а если дозвониться не получается, присылают смс.

Шаг 2. Подготовьтесь к приемке

Заранее договоритесь на работе и освободите для осмотра целый день. Обычно приемка проходит по графику, но всегда могут возникнуть задержки. Особенно, если собственники дотошно будут осматривать свое новое жилье. И потом, будет сложно сосредоточиться, если вам попутно придется решать рабочие вопросы.

Подготовьте все, что нужно будет взять с собой: договор, где прописаны основные параметры квартиры и условия приобретения. Можете взять бумагу для заметок, карандаш, рулетку, зарядку от мобильного (проверить напряжение в сети). Не помешает тряпка или влажные салфетки.

- Прием квартиры у застройщика требует специальных навыков и знаний. Многие дольщики на приемку жилья берут целый арсенал строительных инструментов и тестеров. Но толку от них не будет, если вы не знаете, как ими пользоваться, - говорит руководитель Компании Л1 Павел Андреев. – Можете пригласить на приемку друга или родственника. Все-таки две пары глаз лучше, чем одна. Если хотите, наймите профессионала, только внимательно изучайте компании, предлагающие такие услуги – это должны быть компетентные специалисты.

Шаг 3. Осмотрите квартиру

Когда вы будете оформлять акт приема-передачи, вам выдадут смотровой лист, в котором нужно будет отметить все обнаруженные в квартире дефекты. В том же документе должны быть зафиксированы сроки их устранения застройщиком. Здесь есть пара важных нюансов. Во-первых, не ставьте свою подпись в акте до осмотра, как бы вы не торопились, иначе с недоделками (если вы их обнаружите) останетесь один на один. Во-вторых, проверяйте недвижимость тщательно, но помните, что все претензии должны быть обоснованы: все замечания будут проанализированы на соответствие со строительными нормами и правилами (СНиПами).

Как правило, в договоре долевого участия есть глава, описывающая характеристики квартиры. Проверьте, соответствует ли этому помещение. И приступайте к детальному осмотру. Вот что нужно обязательно проверить при приемке квартиры.

- входная дверь. Правильно вмонтированная дверь свободно открывается и закрывается, при этом плотно прилегает к проему. Во входной двери обязательно должен быть установлен замок, есть пара комплектов ключей;

- стены, потолки, пол. Они должны быть ровными и без трещин, а углы - прямыми. Проверьте качество заделки монтажных стыков и швов. Стяжка на полу должна быть горизонтальной, не крошиться и не иметь воздушных пузырей. Высота потолков должна соответствовать заявленной. Если дом кирпичный или панельный, потолок будет состоять из плит, между которыми недопустимы перепады по высоте. Впрочем, если планируется установить натяжной потолок, а перепады незначительные, на этот недочет можно закрыть глаза, главное, чтобы стыки были заделаны;

- окна и лоджии. Проверьте целостность стеклопакетов (нет ли трещин на стекле, царапин на рамах, плотно ли стеклопакет лежит в раме), наличие уплотнителя по периметру створки, надежность закрепления подоконников и сливов у окон. Все створки должны свободно открываться-закрываться, а запорные устройства, ручки и петли надежно крепиться. На стеклах не должно быть следов от сварки или бетона. Убедитесь в том, что на лоджии установлен козырек, а влага с улицы не попадает внутрь;

- электрика. Уделите отдельное внимание наличию и состоянию выключателей и розеток, надежности их крепления в стене. Если эти приборы уже установлены, тоже проверьте их работу. Для этого пригодятся электроприбор или отвертка-тестер;

- сантехника. Убедитесь в наличии и рабочем состоянии запорных кранов на трубах. Трубы должны быть закрыты теплоизоляционным материалом, а в районе стояков не должно быть луж и подтеков;

- отопление. Проверьте, надежно ли закреплены радиаторы отопления, хорошо ли затянуты все болты;

- отделка. Если квартира сдается с чистовой отделкой, убедитесь, что застройщик выполнил свои обещания по количеству и качеству работ, использовал те материалы, которые собирался, а не постелил, к примеру, вместо ламината линолеум.

Шаг 4. Подпишите акт приема-передачи или оформите дефектный акт

Если вы выбрали ответственного застройщика и претензий к новой квартире не имеете, смело подписывайте акт приема-передачи. Если что-то не устраивает, то все выявленные недочеты и недоработки вносятся в специальный дефектный акт – согласованный застройщиком и покупателями список замечаний.

- Все претензии по недоделкам оформляются в письменном виде в двух экземплярах, с подписями представителя строительной компании. Один экземпляр остается у застройщика, другой – у покупателя, - рассказывает Павел Андреев. – После этого необходимо дождаться, когда застройщик устранит выявленные недочеты. На это по закону отведено не более трех месяцев.

Впрочем, некоторые компании идут навстречу клиентам и устанавливают собственные, более оперативные сроки. У Компании Л1, например, на такие работы отведено 22 рабочих дня.

И, наконец, любая квартира имеет гарантийный срок, прописанный в договоре. Таким образом, недостатки, выявленные в процессе эксплуатации квартиры, также устраняются силами строительной компании, а по истечении гарантийного срока – с помощью УК или ТСЖ.

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