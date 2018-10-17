2018-10-24T14:24:02+03:00
Общество

Петербургский «Гос.HR-2018»: кадры решают все

В Петербурге в День кадрового работника состоялась Общероссийская практическая кадровая конференция «Гос.HR-2018»
Александра КОВАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Понять всю глубину расхожих фраз «Самый ценный капитал – это люди» и «Незаменимых кадров не бывает» могут лишь работники кадровых служб. Более 600 специалистов из 47-ми регионов на днях приехали в Петербург на конференцию «Гос.HR-2018».

Председатель комитета по госслужбе и кадровой политике Андрей Михайлов на открытии подчеркнул, что Северная Столица накопила богатейший опыт в сфере подбора персонала и готова им делиться. Директор межрегионального ресурсного центра Тимур Дьячков в свою очередь рассказал, что среди участников конференции нет теоретиков – все докладчики именитые практики. Так, например, о тонкостях HR-аналитики рассказала директор Северо-Западного представительства федерального рекрутингового портала «HeadHunter» Юлия Сахарова, а с информацией о новых технологиях для обучения и развития сотрудников выступил генеральный директор компании «Websoft» Алексей Корольков.

- Кадровик должен мыслить не шаблонно, а стратегически, - отметил заместитель директора Департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда и социальной защиты Леонид Вахнин. – Наша стратегическая цель состоит в том, чтобы подобрать профессионалов, которыми руководит чиновник. Человек, например, отвечающий за контроль в сфере строительства, должен иметь строительные знания и быть соответствующим образом обучен. Все это вещи тонкой настройки.

Как пояснил чиновник, сейчас появляется больше возможностей для «перезарядки» кадровых госслужб для того, чтобы они по технологиям шли в ногу со временем не хуже коммерческих. В частности, меняютcя законы.

- От того, каких людей наберут кадровики, как построят с ними работу и как зарядят на нее другие структурные подразделения, напрямую зависит успех всего органа, - уверен Леонид Вахнин.

Как и в любой профессиональной среде, у кадровиков есть свои стремления быть первыми. Третий год подряд их успехи отмечаются на конкурсе «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга». Организует состязание специалистов комитет госслужбы и кадровой политики. Этот год стал рекордным по количеству заявок – их поступило 125. Всего шесть номинаций. Оказалось, лучше всего привлекают персонал в Научно-исследовательском и проектном центре; оценивают – в Топливно-энергетическом комплексе; профессионально развивают в Центральном научно-исследовательском институте «Электроприбор»; мотивируют – в предприятии по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис»; работают с персоналом – в Ленэнерго. Особняком стоит номинация «Лучшая кадровая технология в бизнесе». Диплом за достижения в этой области достался Фонду поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Tinder назвал самые популярные районы Петербурга для знакомств
Депутаты разрешат Беглову менять состав правительства Петербурга
Депутаты петербургского ЗакСа округлили стоимость льготных билетов на электрички
Петербуржская школьница выпила таблетки от туберкулеза и попала в больницу
В Петербурге определили самые чистые и самые грязные районы города
Звезда «Улиц разбитых фонарей» сыграет в новом шпионском боевике
Глава Совбеза Патрушев назвал причины взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине
В Петербурге из-за нарушений остановлена прокладка теплосети на улице Косинова
В Петербурге разработают программу по безопасности детей в Интернете
Замдиректора Русского музея оштрафовали за незаконный ремонт исторических зданий
В Петербурге девушка на «БМВ» протаранила три иномарки и «улеглась» на бок
Среда, 24 октября, порадует петербуржцев сухой и солнечной погодой