Петербургский «Гос.HR-2018»: кадры решают все

17 Окт. 14:00 2018-10-24T14:24:02+03:00

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Понять всю глубину расхожих фраз «Самый ценный капитал – это люди» и «Незаменимых кадров не бывает» могут лишь работники кадровых служб. Более 600 специалистов из 47-ми регионов на днях приехали в Петербург на конференцию «Гос.HR-2018».

Председатель комитета по госслужбе и кадровой политике Андрей Михайлов на открытии подчеркнул, что Северная Столица накопила богатейший опыт в сфере подбора персонала и готова им делиться. Директор межрегионального ресурсного центра Тимур Дьячков в свою очередь рассказал, что среди участников конференции нет теоретиков – все докладчики именитые практики. Так, например, о тонкостях HR-аналитики рассказала директор Северо-Западного представительства федерального рекрутингового портала «HeadHunter» Юлия Сахарова, а с информацией о новых технологиях для обучения и развития сотрудников выступил генеральный директор компании «Websoft» Алексей Корольков.

- Кадровик должен мыслить не шаблонно, а стратегически, - отметил заместитель директора Департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда и социальной защиты Леонид Вахнин. – Наша стратегическая цель состоит в том, чтобы подобрать профессионалов, которыми руководит чиновник. Человек, например, отвечающий за контроль в сфере строительства, должен иметь строительные знания и быть соответствующим образом обучен. Все это вещи тонкой настройки.

Как пояснил чиновник, сейчас появляется больше возможностей для «перезарядки» кадровых госслужб для того, чтобы они по технологиям шли в ногу со временем не хуже коммерческих. В частности, меняютcя законы.

- От того, каких людей наберут кадровики, как построят с ними работу и как зарядят на нее другие структурные подразделения, напрямую зависит успех всего органа, - уверен Леонид Вахнин.

Как и в любой профессиональной среде, у кадровиков есть свои стремления быть первыми. Третий год подряд их успехи отмечаются на конкурсе «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга». Организует состязание специалистов комитет госслужбы и кадровой политики. Этот год стал рекордным по количеству заявок – их поступило 125. Всего шесть номинаций. Оказалось, лучше всего привлекают персонал в Научно-исследовательском и проектном центре; оценивают – в Топливно-энергетическом комплексе; профессионально развивают в Центральном научно-исследовательском институте «Электроприбор»; мотивируют – в предприятии по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис»; работают с персоналом – в Ленэнерго. Особняком стоит номинация «Лучшая кадровая технология в бизнесе». Диплом за достижения в этой области достался Фонду поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры».