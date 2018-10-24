2018-10-24T14:31:57+03:00
Общество

Проблемы отдельной семьи – проблемы всего общества

Сегодня стартует Всероссийская конференция «Десятилетие детства. Инвестиции в будущее»
Александра КОВАЛЬСКАЯ
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Рождение детей и улучшение качества жизни семей – один из самых важных вопросов, которые обсудят на конференции.Рождение детей и улучшение качества жизни семей – один из самых важных вопросов, которые обсудят на конференции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Семьсот специалистов в области медицины, образования и социальной сферы из 36 регионов собрались в Петербурге, чтобы обменяться опытом. Накануне Комитет по социальной политике города провел встречу с прессой, на которой рассказал о ключевых направлениях поддержки институтов материнства и детства.

- Рождение детей и улучшение качества жизни семей, имеющих в своем составе детей, всегда стояли на первом плане государственной и городской политики, - подчеркнула, открывая встречу, заместитель председателя Комитета по соцполитике Елена Фидрикова.

Начало всех начал - статистика. Так, выяснилось, что по состоянию на начало октября в городе родилось малышей на 4 процента меньше, чем за этот же период год назад. А еще петербуржцы реже стали вступать в брак и на 5 процентов чаще оформлять развод. Цифры, бесспорно, заставляют задуматься. Но есть и положительная динамика.

Показатель смертности у мужчин достиг семидесяти лет, у женщин - семидесяти девяти с половиной. И это значительно выше, чем в среднем по стране.

Повышать рождаемость тоже надо. Об этом в правительстве города уже задумались. Среди мер поддержки есть те, о которых пока мало кто знает. Например, каждая мать в возрасте от 20 до 24 лет может получить от города за рождение ребенка пятьдесят тысяч рублей единовременно. Для этого ей необходимо обратиться в многофункциональный центр до того, как малышу исполнится полтора года. Получат поддержку и те, кто с 1 сентября 2019 года по тем или иным причинам будет воспитывать ребенка в возрасте от полутора до трех лет дома, не отдавая в детский сад. Такие мамочки могут рассчитывать на 11 700 рублей в месяц.

Неразрывна с темой детства медицина. Участник встречи, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Яна Кабушка рассказала, что на материально-техническое обеспечение поликлиник в этом году из федерального бюджета выделено 242 млн рублей. В ведомстве стараются предусмотреть все, для того чтобы качество медицинских услуг в Петербурге росло. В городе реализуется проект Минздрава «Бережливая поликлиника», который позволит петербуржцам комфортнее чувствовать себя в медучреждениях, а также улучшит работу регистратуры и ускорит запись к специалистам.

Особый акцент делается на многодетные семьи. Их мечта о собственном жилье сбывается все чаще. Как сообщила специалист Жилищного комитета Елена Калмыкова, с 2011 по 2017 год свои квартиры получило уже более шести тысяч семей.

И это только начало. Специалисты работают над выполнением стратегических задач, которые поставил президент России Владимир Путин в области демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, обеспечения отдыха и оздоровления детей. К слову, Санкт-Петербург одним из первых в стране принял план мероприятий «Десятилетие детства», разработанный с учетом этих задач.

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