В Петербурге думают, как защитить детей от вредной информации в Сети

СЕГОДНЯ 17:39 2018-10-24T17:40:40+03:00

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В Петербурге всерьез займутся защитой детей от вредной информации, которая находится, в том числе, в Интернете. В Смольном уже начали разрабатывать специальную программу. Подготовить ее в течение месяца поручил вице-губернатор Северной столицы Александр Говорунов.

Чтобы не дать небезобидным сведениям в Сети негативно повлиять на физическое и психическое здоровье детей и подростков, нужен комплексный подход. Поэтому проектом займутся и Комитет по молодежной политике, и Комитет по образованию, и Комитет по культуре. И проработают этот вопрос по нескольким направлениям. Для начала нужны будут правовые механизмы защиты детей в информационной среде.

– Особое внимание уделят формированию у детей ответственного и безопасного поведения в информационной среде, профилактике Интернет-зависимости и предупреждению рисков вовлечения подростков в противоправную деятельность, – сообщили в пресс-службе вице-губернатора.

Собираются в этих моментах просветить и взрослых. Кроме того, поднимут вопрос, как правильно создавать и вводить в оборот информационную продукцию для детей.

– Также в планах сформировать систему мониторинговых исследований в сфере образования и обеспечения безопасности детей в информационном пространстве, – добавляют в пресс-службе Александра Говорунова.

ШОК-КОНТЕНТ

Руководитель Молодежной службы безопасности Леонид Армер уверен, что начинать надо с правового урегулирования контента в Интернете.

– Я думаю, что нужно очень подробно законодательно прописать конкретные виды информации и чего быть не должно в Интернете, – рассказал «КП» Леонид Армер. – Те, кто занимается противодействиям суицидов и «Колумбайнов», сходятся в одном: Интернет забит шок-контентом, которого у нас тысячи групп в соцсетях. В большинстве стран кишки, мозги и расчлененка запрещены так же, как и детская порнография. А огромное количество наших подростков сидит в соцсетях.

Леонид Армер вспомнил немецкий опыт по безопасности детей в Интернете. По его словам, люди, которые занимаются профилактикой, – это несколько тысяч сертифицированных, очно обученных волонтеров по основам психологии, юриспруденции, расследований.

– Они просто каждый день общаются с детьми на разных ресурсах. И выявляют неблагополучие, когда требуется помощь. Но как это сделать массово в России? Необходимо насыщение интернета профессиональными специалистами. Тогда можно будет надеяться на какой-то результат, –добавляет Леонид Армер.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Наталья ИСКРА, кандидат психологических наук, детский психолог:

– Однозначно такая программа нужна. Если думать о профилактике вредного влияния Интернета на ребенка, то на первом месте, конечно, будут стоять отношения в семье и воспитание. То, что родители закладывают в ребенка, жизненная установка. На втором месте – это среда, в которой ребенок находится. А на третьем – уже контент, с которым несовершеннолетний встречается в Интернете. Даже на хорошо и психологически правильно воспитанного ребенка в определенные возрастные периоды некоторая информация в интернете может, к сожалению, воздействовать на психику. Особенно когда речь идет о кризисных периодах – традиционно в подростковом возрасте, когда ребенок очень подвержен влиянию. И если он будет защищен – хорошо.