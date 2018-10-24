Спойлеры стали причиной поножовщины на антарктической станции "Белинсгаузен"
Говорим о причинах конфликта и легко ли жить учёным на станции. А ещё подробности задержания главы Токсово. Того самого, который, спасаясь от погони, выбрасывал деньги из окна автомобиля
студия радио "Комсомольская правда в Петербурге"Фото: Александр ГЛУЗ
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Полярники из культурной столицы устроили поножовщину в Антарктиде. А в Ленобласти чиновники разбрасывали деньги по дороге
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