2018-10-24T18:50:22+03:00
Картина дня в Петербурге

Спойлеры стали причиной поножовщины на антарктической станции "Белинсгаузен"

Говорим о причинах конфликта и легко ли жить учёным на станции. А ещё подробности задержания главы Токсово. Того самого, который, спасаясь от погони, выбрасывал деньги из окна автомобиля
Юлия НИКОЛАЕВА
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студия радио "Комсомольская правда в Петербурге"студия радио "Комсомольская правда в Петербурге"Фото: Александр ГЛУЗ
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Полярники из культурной столицы устроили поножовщину в Антарктиде. А в Ленобласти чиновники разбрасывали деньги по дороге

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