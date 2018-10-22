2018-10-24T19:58:59+03:00
Досуг

Степан Ледков: «Если у человека тусклые глаза, вряд ли я буду с ним общаться»

В преддверии концерта, который состоится 27 октября в клубе «А2» солист группы «Марсель» в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как создать популярную песню, и что ему нравится в девушках
Юлия НИКОЛАЕВА
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Солист группы «Марсель» в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как создать популярную песню, и что ему нравится в девушках.Солист группы «Марсель» в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как создать популярную песню, и что ему нравится в девушках.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«ХИТ – КАК РУССКАЯ РУЛЕТКА»

- Как-то раз ты подметил, что называешь свои песни именно «песнями» и против современного наименования «трек». Почему?

- То, как ты называешь свое произведение, обозначает твое личное отношение к нему и задает тон для отношения других. «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Трек – это просто дорожка. Таков мой посыл, еще на моменте создания свою музыку нужно причислять к чему-то высокому. Сомневаюсь, что Моцарт назвал бы свое произведение треком.

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ. Степан Ледков, группа «Марсель»

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- Ты проводишь параллель с Моцартом. Думаешь, ваши песни останутся в сердцах людей так надолго?

- Они уже остались. Многим песням по десять лет. До сих пор в социальных сетях очень много каверов, например, на хит «Эта песня для тебя». Причем перепевают не только люди моего возраста, но и современная молодежь, школьники.

- Не самый оригинальный вопрос, но как вообще написать хит? Над этой формулой бьются многие, в чем твой секрет?

- Не знаю. У меня нет какой-то определенной формулы. Я просто сажусь и пишу-пишу. Думаю, одновременно важны и вдохновение, и практика. Я не профессионал, не учился писать аранжировки, выстраивать гармонии. Все делаю методом тыка, подбираю, ищу, компоную, склеиваю в большую картину. А хит – как русская рулетка, ты никогда не знаешь на сто процентов, получится или нет.

ПОХИТИТЕЛИ ТВОРЧЕСТВА

- У тебя есть песня «Настроение осень. А какое у тебя настроение этой осенью?

- Сейчас мы готовимся к концерту, который будет 27 октября в «А2» в Петербурге. И у меня сейчас все мысли только о нем. Я пишу новые песни, хочу показать новый материал, который, увы, из-за того, что у меня летом в Барселоне украли компьютер, потерялся. В прямом смысле, потому что больше нигде его не было, я не сохранял. Не думал, что он исчезнет.

- Ты пытался искать компьютер?

- Я каждый год езжу в Испанию, и все было нормально. Искать пытался. Компьютер украли в самолете, когда я даже еще границу не пересек.

- Ты в основном летаешь между Москвой и Петербургом, так? Есть еще какие-то города, где любишь бывать?

- Я в Москве очень редко бываю, на самом деле. Только на интервью, съемках, концертах. Я живу в Петербурге, отсюда особо никуда не выезжаю. Но многие, когда видят меня в нашем городе, почему-то удивляются. Мол, вы разве, не в Москве живете? Я даже немного обижаюсь. Я же все – таки петербуржец, и несу этот флаг уже очень много лет.

- Недавно группа «Марсель» опубликовала клип на песню «Районами кварталами». Это такое кино с невесткой Федора Бондарчука в главной роли. Но ведь Тата Бондарчук не актриса. Ее называют светской львицей. Почему она?

- Мы искали очень долго. Хотелось бы найти такую девушку, чтобы она была как героиня фильмов 80-ых: ретро в сочетании с фантастикой. Ухоженная, глаза большие. И совершенно случайно Тата выложила в свой инстаграм видео – это было интервью, где ей задавали разные вопросы, которые вызывали у нее разные эмоции. Моя жена увидела это видео и сказала, кажется, это то, что мы ищем. И она написала Тате, а Тата согласилась в первый же день.

- Недавно в прокат вышел фильм Александра Игудина «Один день лета», где ты сыграл одну из главных ролей. Кто пригласил тебя в это кино?

- Я по образованию актер и режиссер, поэтому вполне логично, что я снимаюсь в кино. До этого снимался в фильмах «Грозовые ворота», «Брежнев», «Мы из будущего» (сыграл эпизодическую роль красноармейца – прим. ред.). Последний вообще мой любимый российский фильм за последние лет двадцать. Очень рад, что стал частью такого большого проекта и написал к нему несколько песен. В «Один день лета» меня позвал сам режиссер, Саша Игудин. Он режиссер трех наших клипов, мы с ним дружим.

- В планах на сегодняшний день только песни, или есть и кино?

- Для меня, в принципе это все одно - творчество. Не понимаю, что такое муки творчества. Мучаясь, мне кажется, невозможно создавать.

Презентация клипа МАРСЕЛЬ "Районами-кварталами".

БЛИЦ-ОПРОС

У тебя есть татуировки?

- Да, есть, конечно.

- Они что-то обозначают?

- Все что-то обозначают.

- Какая из них любимая или самая значимая?

- Самая первая на спине, с надписью «No future without past». Без прошлого нет будущего. Это мой слоган по жизни.

- Как относишься к татуировкам у женщин?

- Главное, чтобы их не было миллион. Да вообще хорошо, я не из тех, кто будет кому-то говорить, что у него что-то неправильное.

- Ты принимал когда-нибудь психотропные сильнодействующие препараты?

- Может быть, в студенческие годы. Я, если честно, не помню, наверное, что-то было.

- Что привлекает в женщине? Увидел и влюбился?

- Глаза.

- А грудь и пятая точка?

- Это уже заманухи. Самое главное – это глаза. Если глаза светятся, то все. Если у человека тусклые глаза, я вряд ли буду с ним общаться. А если человек не знает песню Krec – «Нежность», то тем более до свидания.

Валерия АСТАФЬЕВА

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