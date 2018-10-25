СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-25T12:23:23+03:00

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Недавно в Петербурге на Васильевском острове открылось самое доброе кафе в России «Добродомик». А доброе оно, потому что в этом кафе бесплатно кормят пенсионеров вкусными обедами каждый день с 12 до 16 часов. Эту инициативу супруги Евгений и Александра начали еще в прошлом году, когда их заведение было в два раза меньше. За год работы столовой желающих отобедать там стало так много, что радушным коммерсантам пришлось переезжать в новое большое помещение. «Комсомолка» побывала на открытии и узнала, как все начиналось и что думают о кафе его посетители.

В Петербурге открылось кафе, где бесплатно кормят пенсионеров.Хозяева хотят запустить сеть социальных столовых по всему городу https://www.spb.kp.ru/daily/26899.4/3943777/

- Еще в прошлом году к нам пришел дедушка пообедать, и я не смог взять с него деньги, - рассказал нам Евгений Гершевич хозяин кафе. - И чтобы не обидеть его, я сказал, что у нас обеды для пенсионеров бесплатные. Это был самый культурный и интеллигентный собеседник в моей жизни. Мне было просто приятно его угостить.

Гость приходил в кафе к супругам три недели подряд. Но однажды не застал хозяина, как раз в тот день Александр сломал ногу. А официант не знал о доброй инициативе своего начальника и взял плату с пожилого человека. С тех пор интеллигентного пенсионера никто не видел.

«Добродомик» - это светлое кафе с двумя залами, здесь всегда накормят льготников!Фото: Артем Килькин

- У меня остался осадок, - сетует Гершевич. – Было такое чувство, будто я его подвел. Посоветовавшись с женой решили теперь всех местных пенсионеров кормить бесплатно каждый день с 12 до 16 часов. Повесили объявление и очень надеялись, что тот самый дедушка увидит его и вернется к нам.

За полгода о большом сердце местных коммерсантов узнало столько ветеранов, что в один из дней в кафе бесплатно пообедали 257 человек.

- Мы поняли, что пора расширяться, - продолжает Александр. – Записали номера всех наших пенсионеров, чтобы быть с ними на связи, нашли новое помещение и приступили к работе.

За первые два дня в «Добродомике» бесплатно пообедали больше 400 пенсионеров.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ремонт сделали быстро, поскольку неравнодушных оказалось немало. Каждый день приходили люди, которые чем-то да помогали, кто-то материалы привозил, кто-то сам брался за кисточку и краски, кто-то просто отдавал деньги. К слову, переводы петербуржцам поступали со всей страны и даже из-за границы.

И вот открытие. Сегодня «Добродомик» это светлое кафе с двумя залами и как и прежде самыми приветливыми работниками. Одновременно в добром месте теперь могут покушать 60 пенсионеров. Сегодня в добром кафе много светящихся лиц, Саша и Женя обзвонили и пригласили всех своих любимых посетителей и устроили для них настоящий праздник.

- Мне позвонила приятельница и рассказала о том, что есть такое вот кафе, - вспоминает пенсионерка Валентина Васильевна, которую мы застали при входе в социальную столовую. – Я приходила обедать почти каждый день, когда они были еще по старому адресу. Это существенная помощь, я не всегда могу сама себе приготовить, да и экономия.

Пенсионеры со слезами на глазах благодарят предпринимателей за внимание и заботу к ним.Фото: Артем Килькин

Но больше всего пенсионерку трогает внимание и забота. Валентина Васильевна даже не смогла сдержать слез, когда рассказывала о себе. Женщина живет одна, нет ни детей, ни внуков, и поэтому для так важна забота, которую она получает только здесь.

- Как-то мне стало плохо, и Женя отвез меня на машине домой, - вспоминает пенсионерка. - Я отнекивалась, но он настоял. Низкий поклон ему и всем, кто причастен к открытию этой столовой. Я всегда со слезами на глазах вспоминаю о них, потому что такой доброты и внимания не видела нигде. Сейчас это такая редкость.

Валентина Васильевна признается, что кафе для нее стало вторым домом, а сотрудники семьей, для них даже устраивают творческие встречи, а на праздники дарят приятные подарки.

- Когда они еще делали ремонт, я проходила мимо и решила зайти, - продолжает пенсионерка. – Они испекли пиццу и угостили меня, вот так просто, будто я тоже их семья. Это удивительно.

Внимание и забота, пожалуй, все, что нужно пенсионерам для счастья. А то, что Женя и Саша относятся к своим гостям как к своей семье и не остаются равнодушными к любым проблемам, для них значит гораздо больше, чем просто бесплатный обед.

За первые два дня в «Добродомике» бесплатно пообедали больше 400 пенсионеров. В планах у добрых людей расшириться и открыть такие кафе в каждом районе Санкт-Петербурга. «Комсомолка» присоединяется и предлагает поддержать эту инициативу. Ведь делая добро другим, мы делаем мир лучше.