Мамаев может продолжить карьеру в «Спартаке»

СЕГОДНЯ 10:43 2018-10-25T13:10:49+03:00

А Кокорин - в «Зените». Но произойдет это в том случае, если оба футболиста отделаются условным наказанием

Изменить размер текста: A A

По имеющейся информации, находящийся сейчас в «Бутырке» полузащитник Павел Мамаев, в случае, если он отделается условным наказанием, может усилить столичный «Спартак».

Уже не раз сообщалось, что руководство «Краснодара» намерено расстаться с футболистом, которому предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса - «Побои» и «Хулиганство». Между тем селекционеры «Спартака» еще весной пристально присматривались к этому полузащитнику. А теперь может появиться возможность заполучить Мамаева бесплатно.

Напомним, что по тем же статьям обвиняется и друг Мамаева нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который также находится в следственном изоляторе. Петербургский клуб осудил поведение форварда, однако решение о наказании примет после того, как правоохранительные органы завершат расследование. То есть, «Зенит», в отличие от «Краснодара», не спешит расставаться со своим футболистом. На днях «Зенит» представил в Моргорсуд положительную характеристику на Кокорина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он отличный человек»: Игроки «Краснодара» заступились за Мамаева

Но в клубе на полузащитника, оказавшегося в СИЗО, больше не рассчитывают (подробнее)

Кокорин и Мамаев в обычных камерах СИЗО: еду можно заказывать, а стирать приходится самим

Футболисты содержатся вместе с обычными уголовниками (подробнее)

Кокорина и Мамаева призвали лишить всего заработанного за карьеру

Своими мыслями поделился известный своими высказываниями тренер Александр Григорян (подробнее)