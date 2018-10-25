2018-10-25T13:10:49+03:00
Спорт

Мамаев может продолжить карьеру в «Спартаке»

А Кокорин - в «Зените». Но произойдет это в том случае, если оба футболиста отделаются условным наказанием
Давид ГЕНКИН
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Теперь может появиться возможность заполучить Мамаева бесплатно. ФК "Краснодар"Теперь может появиться возможность заполучить Мамаева бесплатно. ФК "Краснодар"
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По имеющейся информации, находящийся сейчас в «Бутырке» полузащитник Павел Мамаев, в случае, если он отделается условным наказанием, может усилить столичный «Спартак».

Уже не раз сообщалось, что руководство «Краснодара» намерено расстаться с футболистом, которому предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса - «Побои» и «Хулиганство». Между тем селекционеры «Спартака» еще весной пристально присматривались к этому полузащитнику. А теперь может появиться возможность заполучить Мамаева бесплатно.

Напомним, что по тем же статьям обвиняется и друг Мамаева нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который также находится в следственном изоляторе. Петербургский клуб осудил поведение форварда, однако решение о наказании примет после того, как правоохранительные органы завершат расследование. То есть, «Зенит», в отличие от «Краснодара», не спешит расставаться со своим футболистом. На днях «Зенит» представил в Моргорсуд положительную характеристику на Кокорина.

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