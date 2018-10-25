Милана пока еще Кержакова вышла в прямой эфир и рассказал о главной причине их ссор с мужем-футболистом

СЕГОДНЯ 01:36 2018-10-25T02:09:29+03:00

Молодая мама Милана, несмотря на определение суда, сына пока еще не видела. Фото: Instagram

А также о том, что только теперь поняла, насколько ей нужен сын Артемий

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Милана Кержакова, получившая в суде право воспитывать своего сына Артемия, не может молчать об этом. Молодая мама посреди ночи с 24 на 25 октября вышла в прямой эфир в "Инстаграме", чтобы снова поделиться своей радостью и ответить на вопросы подписчиков. Правда, Милана была сдержанна и неэмоциональна.

- Да, вчера был самый счастливый день. Наконец-то что-то пошло по-моему, - спокойно сказала Милана, имея в виду решение суда об определении местожительства их с Крежаковым совместного сына.

Подписчики поздравляли Милану и спросили, правда ли, что она хорошо общается с Екатериной Сафроновой, бывшей возлюбленной Кержакова, у которой он тоже отобрал сына.

- Да, мы хорошо общаемся с Катей. Но у нас несколько разные ситуации. Она под давлением "добровольно" подписала отказ от своего Игоря. И так как на ее суде была эта бумага, ее легче было ограничить в правах на ребенка, - говорит Тюльпанова.

Кстати, по ее словам, именно Екатерина посоветовала ни в коем случае не подписывать подобную бумагу, а ведь Милана могла сделать то же самое и тоже практически потерять надежду на возвращение сына. Екатерина уже 4,5 года не видит своего Игоря - Кержаков не позволяет.

- Не хочу раскрывать всех подробностей, но я всегда, на протяжении всего нашего брака пыталась сделать так, чтобы Катя общалась с Игорем. Это была одна из основных причин наших ссор с Кержаковым, - призналась Милана.

Суд определил местонахождение ребенка Миланы и Александра Кержаковых: мальчик будет жить с мамой.Фото: Александр ГЛУЗ

А еще она много думала над происходящим и пришла к выводу, что все в этой жизни не напрасно.

- Может, так и должно было произойти, чтобы я могла понять, как мой сын ценен для меня. Когда он родился, прошло всего шесть дней со смерти папы, я тогда вообще ничего не понимала... Теперь все иначе.

И несмотря на боль, которую ей причиняет развод, Милана не утратила веру в любовь. Она бы очень хотела семью, но сейчас ее сердце слишком травмировано, чтобы думать о личной жизни.

Под конец эфира пока еще жена Кержакова предостерегла всех женщин:

- Нельзя быть такой самоуверенной и, зная, как мужчина поступил с предыдущими женами, думать, что со мной такого не произойдет. Если это было, то обязательно повторится снова.

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