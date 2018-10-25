2018-10-25T22:02:56+03:00
Спорт

Зенит - Бордо 25 октября 2018 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков

Представляем вашему вниманию обзор матча Зенит - Бордо 3 тура группового турнира Лиги Европы. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Максим МИХАЛКО
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Зенит - Бордо 25 октября 2018 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков. Фото: ФК ЗенитЗенит - Бордо 25 октября 2018 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков. Фото: ФК Зенит
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Зенит - Бордо 25 октября: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков

Первый тайм

Первая половина матча пролетела быстро, несмотря на минимум острых моментов. Дебют матча остался за «Зенитом» - после нескольких фланговых завершились передачами в штрафную, но мяч или не находил адресата, или его подальше от ворот выносили защитники «Бордо». А гости за первые 20 минут лишь однажды доставили мяч в штрафную «Зенита». Зато первый же удар по воротам Андрея Лунева стал голевым. Янн Карамо с левого фланга «вырезал» мяч на линию вратарской и нападающий Джимми Бриан головой пробил в «шестерку», без шансов для Лунева.

В следующие 10 минут у «Зенита» ничего не получалось в атаке. За длительным розыгрышем мяча следовали попытки обострить игру диагональными передачами, но Артему Дзюбе за мяч зацепиться не удавалось, а рядом с Робертом Маком и Себастьяном Дриусси всегда находилось по несколько защитников. Ответный мяч «Зенита» пришел с левого фланга на 40-й минуте. Активный в атаке Эльмир Набиуллин нацеленно навесил в центр штрафной, откуда Дзюба в падении головой пробил в ближний верхний угол. Концовка тайма снова прошла попытках длительного розыгрыша мяча, но без опастных моментов.

Второй тайм

Содержание второй половины встречи «Зенит» - «Бордо» идеально подходит под давний футьбольный афоризм: «игра забывается - результат остается». Голевые моменты у «Зенита» после перерыва возникали только после стандартов, но Дзюба пробил пенальти слабо и во вратаря, а после угловых зенитовцы били выше. «Бордо» же подолгу держал мяч на половине поля «Зенита», обстреливал ворота Андрея Лунева со средней и дальней дистанции, пару раз был близок к голу после углового. Но все решила быстрая контратака «Зенита» в последней десятиминутке — Далер Кузяев получил мяч из глубины, ворвался в штрафную слева и пробил из под защитника в верхней угол! После этого опасных моментов у обеих ворот не было - «Зенит» надежно перекрыл все зоны и заставлял соперников фолить, что мешало «Бордо» устроить финальный штурм.

Статистика матча Зенит - Бордо - 2:1

Лига Европы. 3-й тур. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - «Бордо» (Бордо, Франция) (1:1)

Состав «Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Нету, Набиуллин, Кузяев, Паредес, Ерохин, Мак (Шатов 76), Дриусси (Оздоев, 88), Дзюба (Заболотный, 86)

Состав «Бордо»: Костиль, Левчук, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Чуаэми, Санкаре, Оджим, Бриан (де Превиль, 79), Карамо (Юссуф, 67)

Голы: Бриан, 26 (0:1); Дзюба, 40 (1:1), Кузяев, 86 (2:1)

Предупреждения: Паредес, 38, Ерохин, 78, Нету, 87, Иванович, 90+1, Отавио, 90+2

25 октября. Санкт-Петербург. Арена «Санкт-Петербург». 45 745 зрителей.

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