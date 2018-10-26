Иван Краско о смерти Николая Караченцова: «Он тратил себя безрассудно»

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-26T13:57:48+03:00

Краско выразил соболезнования в связи со смертью Николая Караченцова 26 октября 2018 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Утром 26 октября скончался легендарный артист Николай Караченцов. Актер не дожил один день до своего дня рождения - 27 октября Николаю Петрович исполнилось бы 74 года.

- Я недавно узнал эту новость, - сообщил «Комсомольской правде» в Петербурге» друг Караченцова актер Иван Краско. - Почему так устроено, что человек талантливый уходит так рано? Он был настоящий артист. В каждом его образе мастерство было отточено до блеска.

Краско знал Николая Караченцова много лет - их познакомил актер Борис Чунаев. Как вспоминает Иван Иванович, позже, когда Николай Петрович приезжал с театром «Ленком» на гастроли в Петербург, они всегда встречались.

- Он же поехал тогда помочь человеку, - вспоминает Краско аварию, которая случилась с Караченцовым в 2005 году. - Он тратил себя безрассудно, всегда помогал другим. Все делал на полную: если он пел, то пел, если танцевал, то танцевал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675121" frameborder="0"></iframe> Умер Николай Караченцов."Для любви не названа цена"... От его голоса замирала душа у всех, от мала до велика. Народный артист Николай Караченцов умер, не дожив всего один день до своего 74-летия. Прощайте, граф Резанов!

Напомним, в 2005 году народный артист Караченцов попал в страшное ДТП, получил черепно-мозговую травму, после которой так до конца и не восстановился. Нам всем он запомнится графом Резановым из мюзикла «Юноны и Авось» и ковбоем Билли Кингом из фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Именно эти роли сделали Николая Петровича кумиром миллионов россиян.

Церемония прощания с артистом пройдет в его родном театре в «Ленкоме». Дата пока неизвестна.

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