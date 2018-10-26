Рудольф Фурманов: «Мы хотим, чтобы Колю похоронили рядом с Евгением Леоновым на Новодевичьем кладбище»

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-26T13:57:59+03:00

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Сегодня не стало самого любимого артиста 20 века Николая Караченцова. Он умер на 74 году жизни в реанимации после продолжительной болезни. Николай Петрович не дожил до дня рождения всего один день...

Друзья и коллеги актера глубоко переживают утрату. «КП» - Петербург» пообщалась с руководителем тетра им. А. Миронова «Русская антреприза» и близким другом Караченцова Рудольфом Фурмановым, который сейчас занимается похоронами Николая Петровича.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675121" frameborder="0"></iframe> Умер Николай Караченцов."Для любви не названа цена"... От его голоса замирала душа у всех, от мала до велика. Народный артист Николай Караченцов умер, не дожив всего один день до своего 74-летия. Прощайте, граф Резанов!

- Он самый близкий для меня человек после Андрея Миронова, - признался «КП» - Петербург» Рудольф Давыдович. - Помню даже дату, когда мы познакомились: 22 октября 1975 года Евгений Павлович Леонов позвонил мне и попросил прийти на мой день рождения с молодым артистов «Ленкома», с которым он снимался в фильме «Старший сын». Это был Коля Караченцов.

Когда молодой артист пришел на праздник и увидел за столом почти всех артистов БДТ: Алису Фрейндлих, Валентину Ковель, Георгия Товстоногова и других, он был так впечатлен, что сразу полюбил всю труппу.

- Он обалдел, когда всех увидел! - вспоминает Фурманов, словно это было вчера - В том году, 1 августа, Коля только что женился на Людмиле и много рассказывал об этом - так мы и стали дружить. И дружили 43 года. Я никогда не пропускал его церемоний в театре, а он ни разу не пропустил моего дня рождения. Даже в этом году он позвонил мне 22 октября в мой день рождения и поздравил меня из больницы.

Людмила Поргина боролась за здоровье мужа со дня страшной аварии, когда 28 февраля 2005 года артист угодил в ДТП.Фото: Евгения ГУСЕВА

Церемония прощания с артистом пройдет в театре «Ленкома», где актер служил больше 30 лет, похоронить Караченцова планируют на Новодевичьем кладбище.

- Я занимаюсь сейчас местом на кладбище, где его похоронить, - поделился Рудольф Давыдович. - Людмиле надо помогать. Мы хотим, чтобы он был похоронен на Новодевичьем. Я хочу, чтобы его положили рядом с Евгением Леоновым, не знаю получится ли.

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