2018-10-26T14:13:18+03:00
Общество

В Петербурге умер дирижер и композитор Борис Темирканов: Его похоронят 27 октября в Кабардино-Балкарии

Известному музыканту был 81 год
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В Петербурге умер известный дирижер и композитор Борис Темирканов.В Петербурге умер известный дирижер и композитор Борис Темирканов.
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Народный артист России, композитор и дирижер Борис Темирканов умер 25 октября 2018 года в одной из больниц Петербурга. Причина смерти Бориса Темирканова пока не сообщается, но известно, что похоронят его на родине - в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в министерстве культуры.

Известному музыканту и брату руководителя академического симфонического оркестра Петербургской филармонии Юрия Темирканова был 81 год.

- Что можно сказать? Возраст. Он долго болел. Бориса Хатуевича привезли в Петербург. Надеялись на лучшее, но, увы. К сожалению. Тело транспортируют завтра в Кабардино-Балкарию. Будет предоставлен самолет, - поделился с «Комсомольской правдой в Петербурге» помощник Юрия Темирканова, Сергей. - Он полетит на родину и там его похоронят. Похороны пройдут уже завтра, 27 октября.

Вместе с Юрием Хатуевичем смерть Бориса Темирканова тяжело переживают и коллеги по цеху. Свои соболезнования маэстро выразил петербургский оперный певец, Народный артист России Василий Герелло.

- Мы встречались несколько раз. Он был потрясающий человек. Уходят великие люди. Он, как и его брат, сделал многое для нашей страны. Я искренне соболезную всем близким.

Свое знакомство с музыкой Борис Темирканов начал больше полувека назад. Известный композитор вспоминал, как в девять лет ее очаровал небольшой оркестр, игравший по вечерам в садике на Кабардинской улице в Нальчике. Вместе с младшим братом Юрой они часами могли наблюдать за выступающими музыкантами. Завсегдатаев приметил один из участников оркестра – скрипач Валерий Дашков. Он как раз преподавал в музыкальной школе, и пригласил ребят на свои занятия.

Тогда же, в 1946 году, Борис впервые взял в руки виолончель. После окончания музыкальной школы Темирканов продолжил обучение в Орджоникидзе (сейчас Владикавказ). Затем поступил в Саратовскую консерваторию и с достоинством ее окончил.

В середине 1970-х Борис Хатуевич приехал в Ленинград, здесь он дирижировал в театре оперы и балета имени Мусоргского. Спустя год, когда стажировка окончилась, ему предложили задержаться в Северной столице и продолжить работу. Однако он отказался.

- Не многовато ли будет в Ленинграде в оперных театрах дирижеров Темиркановых, - улыбнулся Борис Хатуевич и вернулся в родной Нальчик. Там он долгие годы руководил симфоническим оркестром Кабардино-Балкарской государственной филармонии.

За годы творчества Борис Темирканов удостоился множества наград. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный артист Российской Федерации» и «Народный артист Российской Федерации», а за помощь в пропаганде и развитии калмыцкой музыки он удостоен почетного звания «Народный артист Калмыцкой Республики». Он лауреат Государственной премии КБР. Также за заслуги в развитии музыкального искусства Темирканов награжден орденом Дружбы народов.

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