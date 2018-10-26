Сто тысяч за Пушкина: петербуржец продает посмертную маску великого поэта

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-26T22:23:06+03:00

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Сайты объявлений сегодня напоминают музейные торги. То там встретишь паспорт Цоя, то автограф Джона Леннона, вчера вот петербуржец выставил на «авито-аукцион»…посмертную маску самого Пушкина! За раритет почти двухвековой давности владелец просит 100 тысяч рублей.

- Маска настоящая, - с первых секунд заверил корреспондента «КП» продавец по имени Андрей! Ее передавали по наследству в нашей семье. После смерти поэта маску отлили в мастерской скульптора Федора Толстого, первое время она хранилась у него. В позапрошлом веке мой прапрадед женился на родственнице этого Толстого. А когда она скончалась все ее ценные вещи, в том числе и маска, перешли супругу. Вот так и появился в нашей семье реликвия. Меня все детство пугал этот предмет. Маска всегда висела на стене в гостиной нашей квартиры. Сейчас мне нужны деньги, работаю простым администратором в медицинском центре.

К слову, петербуржец, хоть и не ценит что имеет, все же не сразу подал объявление на сайт. Сначала он отправился во Всероссийский музей Пушкина в Петербурге и предложил историкам выкупить у него раритет.

- Вся страна знает, что у нас есть своя посмертная маска Пушкина, - подтвердила замдиректора музея Галина Костина. – Она выставлена в музее-квартире на набережной Мойки, где умер поэт. Свидетелями последнего вздоха Александра Сергеевича были его друзья - Жуковский, Вяземский, Даль и доктор Адреевский. Именно Жуковский распорядился в день смерти поэта сделать посмертную маску, которую изготовил скульптор и формовщик Полиевкт Балин под руководством скульптора Самуила Гальберга. По снятой форме выполнили 15 гипсовых отливов, которые Жуковский распределил между родными и близкими.

Позже с первого отлива сделали еще десятки, если не сотни копий. Их даже продавали за кругленькую сумму среди знати. Конечно, по художественному исполнению и исторической значимости они уступают оригиналам, но все же, это тоже раритет.

- Наши реставраторы внимательно рассмотрели ту самую маску, которую принес мужчина, - объяснила хранитель фонда музея Пушкина в Северной столице Елена Старикова. – Да, очевидно, это копия не первого отлива. Снят восковой слой, наверное, хозяева чистили ее от загрязнения. Но нам такая маска не нужна, во-первых, у нас хранится оригинал, а во-вторых, у нас есть еще целый шкаф копий, сделанных в разное время.

Петербуржец начал переговоры с московским музеем Пушкина. Но и там отказали, мол, пока бюджетных средств нет.

- А много ли это - 100 тысяч за реликвию?

- Ну, знаете, это как посмотреть, - пожимают плечами музейщики. – Вот лет 5 назад мы выкупили у потомков Пушкина одеяльце, которое собственноручно вышила Наталья Николаевна Гончарова. И тоже заплатили за него 100 тысяч рублей. А это.. даже сложно оценить, скорее всего, меньше.

Кстати, проживи Пушкин еще несколько лет, и, возможно, мы располагали бы его фотопортретами. Поэт погиб за год до рождения фотографии.