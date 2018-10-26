2018-10-27T00:37:34+03:00
Звезды

«Уймитесь, ущербные»: Анастасия Волочкова оправдалась за то, что отправила отца-инвалида в пансионат для стариков

Подписчики намекают, что и с самой балериной ее дочь может поступить так же [видео]
Елена МОЛОДКИНА
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Пока отец в пансионате, в его квартире делают "крутой ремонт". Фото: InstagramПока отец в пансионате, в его квартире делают "крутой ремонт". Фото: Instagram
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О том, что отец Анастасии Волочковой перенес инсульт и вот уже десять лет парализован и передвигается на инвалидной коляске, знают все поклонники балерины. Бывшая прима частенько пишет об этом в своем "Инстаграме".

Но огорчает фанатов тот факт, что Анастасия зарабатывает на больном отце, размещая под его фотографиями рекламыне посты. Из последнего - рекалама питерского производителя диванов, по словам Анастасии, очень удобных для инвалидов.

Не успели поклонники отойти от этих "самых удобных диванов", как Анастасия снова ошарашила их признанием - она нашла для отца пансионат.

- Недавно я была в Питере и решила устроить папу на время в хороший пансионат. Объездив многие места, нашла невероятное место - ***. Как же я рада, что за папой такой профессиональный уход! Я благодарна всем сотрудникам этого места за такую опеку над теми стариками, кто там находится! - написала Анастасия в своем "Инстаграме".

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Уже 10 лет прошло с тех пор, как случилась беда с моим папой и он перенес два инсульта... Правая сторона парализована и нет речи... Недавно я была в Питере и решила устроить папу на время в хороший пансионат
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По ее словам, папе в пансионате, действительно, хорошо. За ним здесь отличный уход, и настроение его заметно улучшилось. Более того, Волочкова отметила, что привезла сюда отца не навсегда, а лишь на время - пока идет ремонт в квартире, которую она ему подарила.

Но подписчики все равно возмутились. "Комфортно ему там? Да чтобы вам так было комфортно","Так нельзя с родными людьми", "Это по-Волочковски: проводить отца в пансионат с песнями и под баяны и тут же сделать этому пансионату рекламу", "Родители должны жить дома", "Настя, подумай освоей старости, как бы тебя дочка потом не отвезла в такой комфорт".

Теперь об отце Волочковой заботятся профессионалы. Фото: Instagram

Теперь об отце Волочковой заботятся профессионалы. Фото: Instagram

Почитав отзывы подписчиков, теперь возмутилась уже сама Анастасия и выложила пост-ответ всем недовольным.

- Хочется сказать пару слов невеждам и моральным уродам...Когда у вас отец уходит из семьи, когда вас 14 лет... Вы несете за него ответственность? А я за своего несу! И после инсульта, - написала Анастасия.

Но и тут звезда не забыла упомянуть о "надежном месте, пансионате ***". А также о квартире, которую когда-то подарила отцу, и о питерской компании ****, которая делает в этой квартире "полнейший ремонт".

- Утоните в своей желчи и злобе... У многих возможностей нет обеспечить старость своим родителям в принципе достойную! А у меня есть все возможности сделать все, чтобы пока в папиной квартире делают крутой! ремонт такой, от которого вы нелюди, тоже вздрогнете! Уймитесь, ущербные (орф. и пункт. авторские - прим.ред.), - закончила свое послание Анастасия.

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