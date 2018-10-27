2018-10-27T17:16:14+03:00
Происшествия

В Петербурге убили топ-менеджера компании, поставлявшей электронику для МВД

По словам родственников погибшей, с финансовым директором расправились из-за работы
Роман ЛЯЛИН
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Родственники подтвердили смерть топ-менеджераРодственники подтвердили смерть топ-менеджераФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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39-летняя Наталья В. из Санкт-Петербурга работала финансовым директором петербургской компании, занимающейся поставками радиоборудования и систем видеонаблюдения. Среди основных клиентов фирмы были - МВД и ФСБ. На сайте организации есть многочисленные благодарности от полиции. Накануне Наталья уехала с работы на корпоративном БМВ, после чего пропала.

Предварительно, Наталью задушили. Ее тело было найдено радом с машиной. Об обнаружении трупа, к слову, в полицию сообщили коллеги топ-менеджера. Сейчас расследование ведут силовики. Родственники же жертвы связывают ее убийство с работой.

По словам родственников, с Натальей могли расправиться из-за работы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам родственников, с Натальей могли расправиться из-за работыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Наташу убили, - рассказала "КП-Петербург" сестра Натальи Светалана. - Я думаю, что у силовиков уже есть подозреваемый. Я считаю, что причиной убийства стала именно работа, а не личные отношения. Наташа была замечательным светлым человеком.

С женщиной расправились за три дня до ее дня рождения. Официально следователи пока не комментируют инцидент. В самой компании на звонки не отвечают.

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