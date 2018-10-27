2018-10-27T22:09:19+03:00
Происшествия

В Петербурге микроавтобус загорелся после ДТП с грузовиком

В аварии погибли восемь человек [видео]
Роман ЛЯЛИН
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В аварии, предварительно, погибли четыре человека Фото: ДТП и ЧП Санкт-ПетербургаВ аварии, предварительно, погибли четыре человека Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
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Смертельная авария произошла на Западном скоростном диаметре рядом с КАД. В ДТП столкнулись грузовик с полуприцепом "Ивеко" и микроавтобус "Хендай". От мощного удара иномарка загорелась прямо на трассе.

- Авария произошла из-за двух грузовиков, один въехал в другой, - рассказывает очевидец. - От мощного удара тягач отбросило прямо во встречный микроавтобус, который сразу же вспыхнул. Водитель грузовика остался живой, его уже достали из машины.

К слову, по другой версии грузовик вылетел в микроавтобус, задев отбойник.

В аварии погибли 8 человек в Петербурге.

- Ехал мимо аварии, видно, что большегруз задел правый отбойник, остались куски бампера, крутанул руль и вылетел на встречку, - сообщил один из свидетелей ДТП.

Авария на ЗСД с восемью погибшими .

Сейчас все полосы в направлении города перекрыты. Из-за аварии образовалась большая пробка. В сторону Ленобласти работает только две полосы из четырех.

- По предварительной информации, грузовик столкнулся с автомобилеи Хендай, - рассказали "КП-Петербург" в ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти. - В аварии, предварительно, погибли восемь человек. Их возраст и пол устанавливается.

Авария произошла на платном участке дороги Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Авария произошла на платном участке дороги Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

В аварии разбираются сотрудники ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

В аварии разбираются сотрудники ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

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