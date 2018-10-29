Бывший секретарь Обкома ВЛКСМ Олег Кузин: «Комсомольский опыт помогает мне всю жизнь»

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-28T14:55:28+03:00

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В девяностые годы сегодняшнего собеседника «Комсомолки» декана факультета социальных технологий Северо-Западного института управления Олега Кузина называли главным редактором Петербурга. Это и неудивительно: подписной тираж газеты «Санкт-Петербургские ведомости», которую он тогда возглавлял, был значительно больше тиража всех остальных городских изданий вместе взятых. Но прежде, чем стать главным редактором, Олег Сергеевич более пятнадцати лет находился на партийной и комсомольской работе. Он не устает повторять: опыт, приобретенный в комсомольской молодости, помогает ему на протяжении всей жизни.

Уходил на самый трудный участок

- Олег Сергеевич, вы – выпускник математико-механического факультета Ленинградского государственного университета, одного из самых престижных в стране высших учебных заведений, до этого окончили школу с золотой медалью. Что побудило вас в свое время уйти на комсомольскую работу?

- Я рано научился читать и еще в первом классе прочитал роман Николая Островского «Как закалялась сталь». И мне захотелось стать комсомольцем, приносить пользу людям, как это делал Павка Корчагин. Одним из первых в классе вступил в комсомол, занимался комсомольской работой в школе и университете, трижды выезжал в стройотряды. Состоял в университетском, а затем в городском оперотряде. Мы, в частности, ловили фарцовщиков. Правда, видимо, поймали не всех. Знаю, что в современной России многие из них стали весьма богатыми людьми.

В 1974 году меня назначили начальником районного штаба студенческого интеротряда, который объединял двенадцать линейных отрядов. В них работали ребята, приехавшие учиться в СССР из разных стран. Трудились мы в Мурманской области. И надо же было такому случиться, что наш интеротряд стал победителем социалистического соревнования по этому региону. Пикантная ситуация: выходило, что молодые иностранцы работают лучше, чем советские студенты. Ну а я получил приглашение перейти на работу в Ленинградский горком комсомола.

Вскоре у меня состоялся разговор с заместителем декана факультета и секретарем партийной организации (к тому времени я уже вступил в КПСС). Они советовали мне подумать. Говорили, что у меня есть хорошие перспективы в науке. Я ответил им так: уверен, что материально-техническая база коммунизма будет построена. Но самое трудное – воспитание нового человека. И я ухожу на этот сложный участок. Больше вопросов мне не задавали.

- Вы искренне верили в то, что тогда говорили?

- Абсолютно искренне.

Нельзя убирать из радуги шесть цветов из семи

- В 1985 году журнал «Юность» напечатал повесть Юрия Полякова «ЧП районного масштаба», через три года был снят и одноименный фильм. В повести, а особенно в фильме, показывается разложение комсомольской верхушки районного уровня: пьянство, аморальное поведение, цинизм, безудержный карьеризм. Это же было и в реальной жизни…

- Когда шла работа над фильмом, его создатели предложили мне быть консультантом. Я прочитал сценарий и написал отрицательную рецензию. Нет, не спорю: были в наших рядах недостойные люди. Но когда смотришь фильм, создается впечатление, что комсомол только пил и гулял. А это абсолютно не так. Нельзя убирать из радуги шесть цветов и оставлять один. Ведь сколько было интересных дел и начинаний! О стройотрядах я уже говорил. Комсомол шефствовал над Военно-Морским флотом, организовывал детские спортивные соревнования, те же турниры «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», помогал молодым людям в выборе профессии. Мы участвовали в создании в Ленинграде системы профессионально-технического образования, которая должна была избавить городские предприятия от необходимости завозить рабочую силу.

- Верно ли, что на одном из проводимых под вашим руководством мероприятий прослезился «хозяин Ленинграда» первый секретарь Обкома Григорий Романов – человек, мягко говоря, не сентиментальный?

- Верно. Я был в ту пору секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ, курировал учащуюся молодежь. Известно, что Григорий Васильевич придавал огромное значение развитию системы профтехобразования. Вероятно, поэтому он всегда посещал два проводимых комсомолом мероприятия: День молодого рабочего и собрание выпускников школ, которые решили продолжить учебу в ПТУ. Однажды мы пригласили в Смольный на такое собрание многодетную семью из Волосовского района. Папа –механизатор, мама – доярка, старшие по возрасту дети тоже работали на селе, средние – к этому готовились: учились в соответствующем ПТУ. Когда на трибуну поднялся самый маленький ребенок и сказал, что он, когда вырастит, продолжит семейную традицию, Григорий Васильевич приложил платок к глазам…

Валентина Ивановна Матвиенко, в ту пору первый секретарь Обкома комсомола, не удержалась: ну вы даете, заставили плакать члена Политбюро.

Олег Сергеевич более пятнадцати лет находился на партийной и комсомольской работе.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Комсомол считался кузницей кадров для КПСС. В 1985 году вы перешли на освобожденную работу в партийные органы. Между тем наступала перестройка. И КПСС фактически впервые в ее истории пришлось вступить в политическую борьбу. С зародившимися демократическими движениями.

- Да, мне приходилось выступать в печати и на митингах, где нас, коммунистов, встречали, мягко говоря, недружелюбно. Мы говорили, что происходящие в обществе процессы очень опасны, они могут привести к распаду СССР, и даже, не дай бог, к гражданской войне.

Проблема заключалась еще и в том, что складывающуюся ситуацию адекватно оценивали только молодые работники Обкома. Наши старшие товарищи были уверены, что ничего в стране кардинально не изменится. А потому не надо дергаться. Утверждали, нам незачем дискутировать с демократами: мол, мы с ними в разных весовых категориях.

Главный враг коммуниста - эгоист

- В 1990 году на пленуме Обкома вас избрали главным редактором ведущей газеты города «Ленинградская правда». Не страшно было? Ведь вы не имели опыта журналисткой работы. Да и время было напряженное…

- Нет, не страшно. К этому моменту я уже состоял в Союзе журналистов СССР, был автором многих публикаций в прессе и соавтором книги «Неформалы: кто есть кто?» Она вышла стотысячным тиражом и впервые рассказывала о так называемых неформальных объединениях – нового для СССР явления. Мне потребовалось немного времени, чтобы войти в курс дела: помогли опыт работы в партии и комсомоле и, конечно, коллеги из газеты.

- Расскажите подробности произошедшего в дни августовского путча 1991 года превращении «Ленинградской правды» в «Санкт-Петербургские ведомости».

- В те драматические дни Ленсовет принял решение закрыть газету «Ленинградская правда». Мне об этом сразу сообщил мой старший товарищ первый вице-мэр Вячеслав Щербаков. «Сохранить «Ленправду» уже нельзя, - сказал он. - Но есть такой путь спасения: мэр Анатолий Александрович Собчак хочет на базе «Ленинградской правды» возродить старейшую российскую газету «Санкт-Петербургские ведомости» и предлагает вам возглавить ее. Мы провели в коллективе собрание и согласились с этим предложением. Мне удалось оговорить два условия: ни один сотрудник не должен быть уволен против его желания; новая газета будет независима от всех партий и политических движений.

- В лихие девяностые главному редактору приходилось не только руководить творческим процессом, но и оберегать газету от воздействия на нее преступных группировок…

- У нас были большие рекламные потоки, и это привлекало к газете внимание криминала. Ко мне в кабинет не раз заходили крепкого телосложения молодые люди в тренировочных костюмах. Они говорили :

- Мы будем вашей крышей!

- Спасибо, но она у нас уже есть, - отвечал я.

- Это кто? – удивлялись они.

- КГБ, - чеканил я, прекрасно зная, что у этой службы уже несколько лет другое название.

И не обманывал. У «Санкт-Петербургских ведомостей» были очень хорошие, дружеские отношения со всеми силовыми структурами. Они ценили ту патриотическую позицию, которую занимала газета.

- Олег Сергеевич, изменились ли ваши взгляды и воззрения за прошедшее с комсомольских времен годы?

- Не особенно. Я по-прежнему считаю, что коммунистическая идея имеет право на существование. Коммунист в первую очередь это - человек, который ставит общественные интересы выше личных, который способен пожертвовать чем-то личным ради общего дела. Парадоксально, но считаю, что критик советской системы академик Андрей Сахаров был большим коммунистом, чем генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. И главный враг коммуниста – не капиталист, как многие думают, а эгоист.

В этом понимании я как стал коммунистом, прочитав «Как закалялась сталь, так и остаюсь им.

СПРАВКА «КП»

Олег Кузин родился 10 апреля 1953 года в Ленинграде. Окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета и Ленинградский политологический институт. Кандидат политических наук, профессор.

С 1974 по 1985 годы находился на комсомольской работе, с 1985 по 1990 годы занимал различные должности в партийных органах, вплоть до заведующего отделом Ленинградского обкома КПСС.

С 1990 по 1991 годы - главный редактор газеты «Ленинградская правда», с 1991 по 2002 годы - главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости».

С апреля 2004 по октябрь 2012 - главный редактор газеты "Трибуна-рт". С ноября 2012 года – руководитель представительства правительства Ленинградской области при правительстве Российской Федерации. Сейчас работает в Северо-Западном институте управления.

Награждён орденами «Знак почета», Почета, «За заслуги перед Отечеством IV степени», многими медалями. Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы и искусства.