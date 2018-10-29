2018-10-29T11:47:39+03:00
Общество

Кадровый совет при правительстве Ленинградской области провели в стиле ВЛКСМ

Заседание под председательством губернатора Александра Дрозденко посвятили 100-летию комсомола
Петр КИБЕР
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Фото: официальный канал Александра Дрозденко на Youtube.Фото: официальный канал Александра Дрозденко на Youtube.
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Все мы вышли из комсомола – решили в Ленинградской области и провели заседание кадрового совета в стиле ВЛКСМ. Рядовое рабочее мероприятие началось с прикалывания комсомольских значков, улыбок и приветствия в советском стиле.

100 лет ВЛКСМ. Ленинградская область. Кадровый совет.

- Дрозденко Александр, комсомолец со стажем, член бюро горкома комсомола Кингисеппского района Ленинградской области, - представился глава 47-го региона, добавив, что нынче на повестке дня стоит вопрос рассмотрения личных дел товарищей.

Вслед за губернатором о своем комсомольском прошлом и настоящем рассказали и все присутствующие на совещании чиновники. Оказалось, что почти все руководство Ленобласти в советские годы носило на петлице красный значок.

Стоит сказать, что стилистика была выбрана не случайно. Сегодня, 29 октября отмечается 100-летие образования ВЛКСМ.

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