Кадры решают все: Кто из крупных политиков начинал свой путь в комсомоле

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-29T12:47:09+03:00

Первый опыт управления появился у Сергея Нарышкина еще в студенчестве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО УСТРАИВАЛА ВЕЧЕРИНКИ

Когда нынешний председатель Совета Федерации училась на втором курсе Ленинградского химико-фармацевтического института (ныне Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия), ее избрали секретарем комитета комсомола. Как утверждают очевидцы, жизнь в институте после этого кардинально изменилась. Стали проходить вызывавшие огромный интерес вечера с самыми лучшими в то время эстрадными коллективами. В общежитии были введены элементы самоуправления, по-другому заработало студенческое научное общество.

Когда Валентина Матвиенко оканчивала обучение в институте, ей предложили работать заведующей студенческим сектором Петроградского райкома комсомола. Она отказывалась, говорила, что ее распределили в аспирантуру. Однако райком комсомола и подключившийся к решению вопроса райком партии были настойчивы: девушке давали понять, что от таких предложений не отказываются. Валентина обратилась за поддержкой к ректору, но и это не помогло. Через несколько месяцев Матвиенко избрали секретарем, а затем и первым секретарем Петроградского райкома.

Сейчас, как и 30 лет назад, Валентина Ивановна полна энергии и оптимизма. Фото: пресс-служба Совета Федерации.

В райкоме Матвиенко занималась тем, что у нее хорошо получалось в институте: конкурсы, смотры, стройотряды. А вскоре Валентина Ивановна стала первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ.

В дальнейшем ее карьера развивалась стремительно: первый секретарь Красногвардейского райкома КПСС, заместитель председателя исполкома Ленсовета, депутат Верховного Совета СССР, посол, вице-премьер российского правительства, полномочный представитель президента в Северо-Западном Федеральном округе, губернатор Петербурга, председатель Совета Федерации - третий человек в государстве.

По словам Валентины Ивановны, будучи комсомольским лидером, она убедилась в том, что ее призвание - это работа с людьми.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ БОРОЛСЯ СО ШПАРГАЛКАМИ

Предшественником Валентины Матвиенко на посту председателя Совета Федерации был также петербуржец, ныне руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. В молодости он тоже занимался комсомольской работой, хотя и не на столь высоком уровне, как Матвиенко.

Известный политик когда-то был комсоргом класса. Занять эту должность его побудил интерес к однокласснице.

- Мне одна девочка понравилась. Хорошая такая, отличница. Она вступила в комсомол, и я вслед за ней. Я сразу смекнул: комсомольские собрания проходят до позднего вечера, поэтому смогу провожать ее до дома, - рассказывал Сергей Михайлович в одном из интервью.

К своим комсомольским обязанностям школьник Миронов относился серьезно. По словам одноклассников, он даже сумел убедить их в том, что списывать - это недостойно комсомольца.

Сергей Миронов раньше часто бывал в геологических экспедициях.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В комитете комсомола Ленинградского горного института (ныне - Санкт-Петербургский горный университет), где будущий политик получил первое высшее образование, он отвечал за идеологию.

В отличие от многих из нынешних руководителей нашего государства, Сергей Миронов не состоял в КПСС, однако это не помешало ему сделать блестящую политическую карьеру. Свои политические воззрения Сергей Миронов емко выразил в одной фразе: «Наша задача - разъяснять принципы и ценности современного социализма».

CЕРГЕЙ НАРЫШКИН КОМАНДОВАЛ СТРОЙОТРЯДОМ

А вот директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в отличие от Сергея Миронова, в высказываниях всегда сдержан. Как говорится, должность обязывает. Хотя за годы своей карьеры он был и заместителем председателя правительства России, и главой администрации президента, и председателем Госдумы. А начинался его путь наверх тоже в комсомоле.

В 1972 году, окончив школу с очень хорошими оценками, Сергей Нарышкин поступил Ленинградский военно-механический институт (ныне Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Устинова). К учебе в вузе Сергей относился очень вдумчиво, хотя по полученной в Военмехе профессии «инженер-радиомеханик» фактически никогда не работал.

- Его всегда отличали целеустремленность, настойчивость и основательность, - вспоминает ректор Балтийского государственного технического университета профессор Константин Иванов.

В институте Сергей активно занимался общественной работой, был одним из комсомольских лидеров, командиром институтских стройотрядов, получил почетный в ту пору знак «Молодой гвардеец пятилетки». Еще в студенческие годы стал кандидатом в члены КПСС. Серьезно увлекся историей. Сегодня Сергей Нарышкин - председатель Российского исторического общества.

К концу учебы Нарышкин сильно продвинулся по комсомольской линии - стал секретарем комитета ВЛКСМ института. К его кандидатуре присматривались в Ленинградском областном комитета ВЛКСМ.

После института Нарышкин продолжил получать образование в Высшей школе Комитета государственной безопасности. Впоследствии окончил Санкт-Петербургский международный институт менеджмента.

В 1982 году будущий глава Службы внешней разведки стал помощником проректора по международным научным связям в Ленинградском политехническом институте. Это был первый шаг в его карьере.

ВИТАЛИЙ МУТКО ОРГАНИЗОВЫВАЛ ЭКСКУРСИИ

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко родился в Краснодарском крае, но образование получал в Северной столице. Он окончил находящийся в Шлиссельбурге техникум водного транспорта, тогда это было ПТУ.

Поступив на учебу, будущий политик сразу занялся комсомольской работой, стал членом комитета ВЛКСМ. По словам очевидцев, был правой рукой секретаря и главным заводилой: проводил комсомольские собрания и спортивные соревнования, организовывал экскурсии в Ленинград.

Уже во время учебы в ПТУ Виталий Мутко оттачивал свои организаторские способности.Фото: Александр ГЛУЗ

Любимым предметом юного Мутко была литература. Недолго поработав на судах в качестве матроса, Виталий поступил в Ленинградское речное училище (ныне Санкт-Петербургский колледж водного транспорта). А там сразу стал секретарем комитета комсомола. Его заметили и выдвинули в исполком Кировского районного Совета народных депутатов, где он прошел путь от инструктора до председателя исполкома.

В дальнейшем Виталий Леонтьевич занимал разные высокие должности, но главным в его карьере до недавнего времени был спорт. Он активно участвовал в подготовке проходивших в Петербурге III Игр доброй воли, став президентом «Зенита», способствовал возрождению петербургского клуба, в Совете Федерации возглавлял комиссию по делам молодежи и спорта, был президентом РФС и членом исполкома ФИФА, министром спорта России. Занимался подготовкой сочинской Олимпиады и чемпионата мира по футболу.