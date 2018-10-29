2018-10-29T14:20:07+03:00
Общество

Школьная форма со значком, куртка стройотрядовца

Что сохранилось в Петербурге со времен СССР
Елена ЛИВСИ
Поделиться:
Куртка стройотрядовца.Куртка стройотрядовца.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Ностальгия может настичь в любом возрасте. И тогда люди достают старые вещи, которые рука не поднималась выбросить, или альбом с фотографиями. А если дома ничего не сохранилось, идут в музей посмотреть на предметы, которые воскрешают юность. В Музее социалистического быта можно ощутить атмосферу, которая никогда уже не повторится.

1. Эти правила предназначены для учащихся 9-10-х классов. Хорошо учиться, уважать старших и любить Родину и сегодня советуют школьникам.

Правила. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правила.Фото: Олег ЗОЛОТО

Отличие лишь в том, что современным ребятам такие наставления могут показаться скучными, а для их бабушек и дедушек это было руководство к действию.

2. Мария Кропачева была заслуженной учительницей, преподавала историю и обществоведение. А потом написала книгу, в которой объяснила, почему комсомол играет такую важную роль в воспитании подростков.

Книга о комсомоле. Фото: Олег ЗОЛОТО

Книга о комсомоле.Фото: Олег ЗОЛОТО

Она проверила это на деле. Сейчас бы нам побольше таких учительниц, которые понимают молодежь и говорят с ней на одном языке.

3. Сравните, сколько мы сегодня платим налогов, в пенсионный фонд и прочих отчислений, и сколько платили члены ВЛКСМ. При зарплате в 75 рублей взнос 40 копеек - сущие пустяки. Килограмм докторской колбасы стоил 2 рубля 20 копеек, кило сливочного масла - 3 рубля 50 копеек, а десяток яиц - 1 рубль 90 копеек.

Комсомольский билет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комсомольский билет.Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом число комсомольцев исчислялось десятками миллионов, то есть суммы набегали внушительные. И все они действительно шли на добрые дела. Никому даже в голову не приходило класть что-то себе в карман.

4. Сами знаете, как сегодня обстоят дела с порядком на улицах, и как скоро приедут полицейские, если что-то случится, например, драка с поножовщиной.

Отличительный знак дружинника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отличительный знак дружинника.Фото: Олег ЗОЛОТО

Добровольные народные дружины из комсомольцев оказывали существенную помощь, патрулировали улицы, утихомиривали хулиганов, проводили беседы и присматривали за потенциальными нарушителями.

5. Посмотрите на школьную форму. Не правда ли, очень похоже на современную? Разница только в том, что на лацкане прикреплен комсомольский значок. И он внушал комсомольцам уважение, напоминал о том, что нельзя позорить организацию. Кстати, на пиджаке можно заметить значок с изображением британской рок-группы Led Zeppelin.

Школьная форма со значком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Школьная форма со значком.Фото: Олег ЗОЛОТО

Комсомольцы периода оттепели уже вовсю слушали заграничный рок, организовывали свои, отечественные ВИА, и многие будущие инженеры и архитекторы осуществляли свою мечту и становились музыкантами, которые известны до сих пор.

6. «Эх, где мои 18 лет!» - воскликнут многие нынешние пенсионеры, которые работали в стройотряде. Романтики в студенческих отрядах было хоть отбавляй, а трудовое лето придавало молодежи чувство причастности к великому делу. Сегодня студенты подрабатывают в общепите, фастуде и прочих местах за гораздо меньшие деньги.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Десять лучших фильмов о комсомольцах
Сегодняшние школьники даже не представляют, что такое комсомол. И вообще время, когда люди вкалывали не ради денег, а ради идеи, и были счастливы. А для их прабабушек и прадедушек это было образом и смыслом жизни. Представить такое можно теперь только по
Сергей Лисовский: Мы Пугачевой выплатили 1000 рублей вместо 36, она в шоке была!
Ныне сенатор, в прошлом - инструктор Бауманского райкома ВЛКСМ — о том, почему комсомол проложил дорогу в светлую жизнь многим нынешним успешным людям и как начинался «бизнес по-комсомольски»
Новости 24