Школьная форма со значком, куртка стройотрядовца

СЕГОДНЯ 14:19 2018-10-29T14:20:07+03:00

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Ностальгия может настичь в любом возрасте. И тогда люди достают старые вещи, которые рука не поднималась выбросить, или альбом с фотографиями. А если дома ничего не сохранилось, идут в музей посмотреть на предметы, которые воскрешают юность. В Музее социалистического быта можно ощутить атмосферу, которая никогда уже не повторится.

1. Эти правила предназначены для учащихся 9-10-х классов. Хорошо учиться, уважать старших и любить Родину и сегодня советуют школьникам.

Правила.Фото: Олег ЗОЛОТО

Отличие лишь в том, что современным ребятам такие наставления могут показаться скучными, а для их бабушек и дедушек это было руководство к действию.

2. Мария Кропачева была заслуженной учительницей, преподавала историю и обществоведение. А потом написала книгу, в которой объяснила, почему комсомол играет такую важную роль в воспитании подростков.

Книга о комсомоле.Фото: Олег ЗОЛОТО

Она проверила это на деле. Сейчас бы нам побольше таких учительниц, которые понимают молодежь и говорят с ней на одном языке.

3. Сравните, сколько мы сегодня платим налогов, в пенсионный фонд и прочих отчислений, и сколько платили члены ВЛКСМ. При зарплате в 75 рублей взнос 40 копеек - сущие пустяки. Килограмм докторской колбасы стоил 2 рубля 20 копеек, кило сливочного масла - 3 рубля 50 копеек, а десяток яиц - 1 рубль 90 копеек.

Комсомольский билет.Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом число комсомольцев исчислялось десятками миллионов, то есть суммы набегали внушительные. И все они действительно шли на добрые дела. Никому даже в голову не приходило класть что-то себе в карман.

4. Сами знаете, как сегодня обстоят дела с порядком на улицах, и как скоро приедут полицейские, если что-то случится, например, драка с поножовщиной.

Отличительный знак дружинника.Фото: Олег ЗОЛОТО

Добровольные народные дружины из комсомольцев оказывали существенную помощь, патрулировали улицы, утихомиривали хулиганов, проводили беседы и присматривали за потенциальными нарушителями.

5. Посмотрите на школьную форму. Не правда ли, очень похоже на современную? Разница только в том, что на лацкане прикреплен комсомольский значок. И он внушал комсомольцам уважение, напоминал о том, что нельзя позорить организацию. Кстати, на пиджаке можно заметить значок с изображением британской рок-группы Led Zeppelin.

Школьная форма со значком.Фото: Олег ЗОЛОТО

Комсомольцы периода оттепели уже вовсю слушали заграничный рок, организовывали свои, отечественные ВИА, и многие будущие инженеры и архитекторы осуществляли свою мечту и становились музыкантами, которые известны до сих пор.

6. «Эх, где мои 18 лет!» - воскликнут многие нынешние пенсионеры, которые работали в стройотряде. Романтики в студенческих отрядах было хоть отбавляй, а трудовое лето придавало молодежи чувство причастности к великому делу. Сегодня студенты подрабатывают в общепите, фастуде и прочих местах за гораздо меньшие деньги.