Дружба, юность, единство: За что мы любили комсомол
Недаром говорят: новое - хорошо забытое старое. Сегодня уже поговаривают о создании организации, которая смогла бы объединить современных подростков, избавить их от одиночества. А ведь такая организация уже была, и называлась она комсомол.
АВАНГАРД, АЗАРТ
Те, кто впереди, - это как раз про комсомольцев. Азарт в учебе и делах помогал стать первыми. Да и где могли проявить свои способности активные творческие дети, как не в общественной работе? Выпускали стенгазету, рисовали плакаты, организовывали школьные праздники - многим это помогло определиться с выбором профессии.
БРАТСТВО, БЕСКОРЫСТИЕ
Если ты был членом большой и дружной комсомольской семьи, то уже никогда не чувствовал себя одиноким. Если тебе плохо - можно прийти к другу хоть ночью. Разве не об этом мечтают сегодня многие одинокие подростки, до которых нет дела ни родным, ни обществу?
ВЕРА, ВЗАИМОВЫРУЧКА
Комсомольцы верили, что сделают мир вокруг лучше. И ведь делали, стоит это признать: помогали старшим и младшим, в годы войны трудились наравне со взрослыми на заводах, в тылу и даже в партизанских отрядах. Ну а без взаимовыручки жить вообще трудно.
ГОРДОСТЬ
Конечно, званием комсомольца гордились, старались ему соответствовать. Многие и сейчас рассказывают подрастающим внукам о своей юности и о том, что главное в ней были не тусовки и вечеринки, а стремление сделать мир лучше.
ДРУЖБА, ДОБРО
Комсомольцев объединяли общие и хорошие дела. Многие, познакомившись в юности, дружат до сих пор. Ну а делать добро для комсомольцев было так же естественно, как дышать.
ЕДИНСТВО, ЕДИНЕНИЕ
«Один за всех, все за одного» - это можно сказать не только о мушкетерах. Чувствовать себя частью большого и мощного целого не так и плохо, это мы поняли после развала Советского Союза.
ЖИЗНЬ, ЖАЖДА ТВОРЧЕСТВА
Родители жалуются: дети живут скучно, ничем не интересуются, только гаджетами и соцсетями. А вот комсомольцы жили весело, с задором, на полную катушку. Дома уж точно не сидели и на скуку не жаловались.
ЗНАНИЯ, ЗДОРОВЬЕ
Получать знания - вот главная цель комсомольца. И для себя, чтобы вырасти и стать классным врачом, учителем, инженером. И для общества, чтобы спасать людей от болезней, строить заводы и космические корабли, учить подрастающее поколение.
ИДЕЯ, ИДЕОЛОГИЯ
Сегодня жалуются на отсутствие в обществе правильной идеологии, которая вдохновляла бы людей и давала им стимул жить пусть нелегко, но ради великой цели. Сегодня идеология денег: работать меньше, получать больше. Дети это впитывают и становятся циничными.
КУЛЬТУРА, КОНКУРС
Комсомольцы думали не только о том, чтобы самим хорошо учиться и интересно жить. Они стремились сделать яркой и жизнь окружающих: организовывали творческие конкурсы, викторины, вечера отдыха, мероприятия, школьные дискотеки.
ЛЮБОВЬ, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Если задуматься, то многое в комсомольской идеологии похоже на то, о чем говорят разные религии. В первую очередь это любовь - к людям вообще, к близким, к детям и старикам, к учебе и, конечно, к родине. Чем плохо? Ну а любознательность и вовсе одно из лучших качеств для развития.
МИР, МОТИВАЦИЯ
За мир во всем мире боролись в том числе и комсомольцы. Как же сегодня это актуально! О мотивации сейчас не говорит только ленивый, а у комсомольцев ее было хоть отбавляй.
НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ, НАСТОЙЧИВОСТЬ
Уметь подмечать самое важное, выделять в списке дел главное, проявлять настойчивость в достижении поставленной цели - вот секрет жизненного успеха и сегодня. А для комсомольцев это было естественно.
ОТКРЫТИЕ, ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Каждый день узнавать что-то новое о мире - это естественная потребность подростков. А вот организованности часто приходится учиться, чтобы все успевать. Хорошее качество, которое сегодня у детей встречается редко.
ПРИНЦИП, ПОРЯДОЧНОСТЬ
Эти два понятия стоят рядом. На человека, у которого эти качества есть, можно положиться, он надежный. Хорошо, что у комсомольцев принципы были делом чести.
РАЗУМ, РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
Комсомольцы верили в разум человека, который разгадает все тайны Вселенной, сделает научные открытия и создаст справедливое и счастливое общество.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ, СОЗИДАНИЕ
Для комсомольцев было естественным не только работать над собой, но и помогать другим стать умнее и лучше. Поэтому отличники помогали отстающим, перевоспитывали хулиганов с помощью интересных дел. По сути, выполняли работу нынешних социальных служб.
ТЕРПЕНИЕ, ТРУДОЛЮБИЕ
Это то, чего сегодня часто не хватает молодым людям. Подростки хотят всего и сразу. И чтобы при этом не перетрудиться. А комсомольцы хорошо знали, что только терпение и труд все перетрут.
УВЛЕЧЕННОСТЬ, УСПЕХ
Комсомольцы хорошо знали: эти две вещи очень сильно взаимосвязаны. Чем больше знаешь и умеешь, тем больше шансов стать успешным в любых обстоятельствах.
ФАНТАЗИЯ, ФИЗКУЛЬТУРА
Творческая фантазия помогает придумывать что-то новое и поддерживать в тонусе мозг. А физкультура позволяла поддерживать в хорошей форме тело.
ХАРИЗМА, ХАРАКТЕР
Чем сильнее это в человеке, тем ярче и успешнее личность. Конечно, лучше, если качества врожденные, но ведь их можно и развить. Например, если помогать другим, повысится самооценка, а с ней и уверенность в себе - такие люди всегда притягивают.
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Ради прекрасной цели, мечты человек преодолеет свои слабости и недостатки и свернет горы. А в конечном счете именно это и двигает вперед цивилизацию.
ЧЕСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ
Потерять честь страшнее, чем потерять деньги, - так считали комсомольцы. Сегодня все чаще забывают о чести и честности ради выгоды. А стоило бы вновь сделать эти понятия идеологией, которую впитывают с детства.
ШАНС, ШКАЛА
Каждый человек должен иметь шанс проявить себя. Так строилась работа в комсомольской организации. В шкале достижений главным был личный вклад в общее дело, независимо от того, начальник ты или рядовой комсомолец.
ЩЕПЕТИЛЬНОСТЬ, ЩИТ
Репутация была важнее выгоды, поэтому комсомольцы были щепетильны к словам, делам, культуре языка и поведения. И свою организацию считали щитом, который противостоит бескультурью, ограниченности, корыстолюбию и обману.
ЭКЗАМЕН, ЭВОЛЮЦИЯ
Все, что ты делаешь, - своеобразный экзамен на прочность, на верность принципам и самому себе. А оценки ставит сама жизнь.
ЮНОСТЬ, ЮМОР
«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» - так поется в песне. Юность можно сохранить в душе. А если еще относиться к жизни с юмором, то и возраста замечать не будешь, даже если комсомольский срок уже прошел.
ЯРКОСТЬ, ЯВЛЕНИЕ
Жизнь комсомольцев была яркой, это факт. А само существование комсомола - настоящим историческим явлением. Выбирай любой кружок, какой захочешь, и все бесплатно. Как говорится, твори, выдумывай, пробуй. Об этом сегодня можно только мечтать.