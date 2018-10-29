Дружба, юность, единство: За что мы любили комсомол

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-29T16:36:45+03:00

Мы составили список самых важных вещей и понятий, которые вполне можно было бы использовать и сегодня

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Недаром говорят: новое - хорошо забытое старое. Сегодня уже поговаривают о создании организации, которая смогла бы объединить современных подростков, избавить их от одиночества. А ведь такая организация уже была, и называлась она комсомол.

АВАНГАРД, АЗАРТ

Те, кто впереди, - это как раз про комсомольцев. Азарт в учебе и делах помогал стать первыми. Да и где могли проявить свои способности активные творческие дети, как не в общественной работе? Выпускали стенгазету, рисовали плакаты, организовывали школьные праздники - многим это помогло определиться с выбором профессии.

БРАТСТВО, БЕСКОРЫСТИЕ

Если ты был членом большой и дружной комсомольской семьи, то уже никогда не чувствовал себя одиноким. Если тебе плохо - можно прийти к другу хоть ночью. Разве не об этом мечтают сегодня многие одинокие подростки, до которых нет дела ни родным, ни обществу?

ВЕРА, ВЗАИМОВЫРУЧКА

Комсомольцы верили, что сделают мир вокруг лучше. И ведь делали, стоит это признать: помогали старшим и младшим, в годы войны трудились наравне со взрослыми на заводах, в тылу и даже в партизанских отрядах. Ну а без взаимовыручки жить вообще трудно.

ГОРДОСТЬ

Конечно, званием комсомольца гордились, старались ему соответствовать. Многие и сейчас рассказывают подрастающим внукам о своей юности и о том, что главное в ней были не тусовки и вечеринки, а стремление сделать мир лучше.

ДРУЖБА, ДОБРО

Комсомольцев объединяли общие и хорошие дела. Многие, познакомившись в юности, дружат до сих пор. Ну а делать добро для комсомольцев было так же естественно, как дышать.

ЕДИНСТВО, ЕДИНЕНИЕ

«Один за всех, все за одного» - это можно сказать не только о мушкетерах. Чувствовать себя частью большого и мощного целого не так и плохо, это мы поняли после развала Советского Союза.

ЖИЗНЬ, ЖАЖДА ТВОРЧЕСТВА

Родители жалуются: дети живут скучно, ничем не интересуются, только гаджетами и соцсетями. А вот комсомольцы жили весело, с задором, на полную катушку. Дома уж точно не сидели и на скуку не жаловались.

ЗНАНИЯ, ЗДОРОВЬЕ

Получать знания - вот главная цель комсомольца. И для себя, чтобы вырасти и стать классным врачом, учителем, инженером. И для общества, чтобы спасать людей от болезней, строить заводы и космические корабли, учить подрастающее поколение.

ИДЕЯ, ИДЕОЛОГИЯ

Сегодня жалуются на отсутствие в обществе правильной идеологии, которая вдохновляла бы людей и давала им стимул жить пусть нелегко, но ради великой цели. Сегодня идеология денег: работать меньше, получать больше. Дети это впитывают и становятся циничными.

КУЛЬТУРА, КОНКУРС

Комсомольцы думали не только о том, чтобы самим хорошо учиться и интересно жить. Они стремились сделать яркой и жизнь окружающих: организовывали творческие конкурсы, викторины, вечера отдыха, мероприятия, школьные дискотеки.

ЛЮБОВЬ, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Если задуматься, то многое в комсомольской идеологии похоже на то, о чем говорят разные религии. В первую очередь это любовь - к людям вообще, к близким, к детям и старикам, к учебе и, конечно, к родине. Чем плохо? Ну а любознательность и вовсе одно из лучших качеств для развития.

МИР, МОТИВАЦИЯ

За мир во всем мире боролись в том числе и комсомольцы. Как же сегодня это актуально! О мотивации сейчас не говорит только ленивый, а у комсомольцев ее было хоть отбавляй.

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ, НАСТОЙЧИВОСТЬ

Уметь подмечать самое важное, выделять в списке дел главное, проявлять настойчивость в достижении поставленной цели - вот секрет жизненного успеха и сегодня. А для комсомольцев это было естественно.

ОТКРЫТИЕ, ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

Каждый день узнавать что-то новое о мире - это естественная потребность подростков. А вот организованности часто приходится учиться, чтобы все успевать. Хорошее качество, которое сегодня у детей встречается редко.

ПРИНЦИП, ПОРЯДОЧНОСТЬ

Эти два понятия стоят рядом. На человека, у которого эти качества есть, можно положиться, он надежный. Хорошо, что у комсомольцев принципы были делом чести.

РАЗУМ, РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

Комсомольцы верили в разум человека, который разгадает все тайны Вселенной, сделает научные открытия и создаст справедливое и счастливое общество.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, СОЗИДАНИЕ

Для комсомольцев было естественным не только работать над собой, но и помогать другим стать умнее и лучше. Поэтому отличники помогали отстающим, перевоспитывали хулиганов с помощью интересных дел. По сути, выполняли работу нынешних социальных служб.

ТЕРПЕНИЕ, ТРУДОЛЮБИЕ

Это то, чего сегодня часто не хватает молодым людям. Подростки хотят всего и сразу. И чтобы при этом не перетрудиться. А комсомольцы хорошо знали, что только терпение и труд все перетрут.

УВЛЕЧЕННОСТЬ, УСПЕХ

Комсомольцы хорошо знали: эти две вещи очень сильно взаимосвязаны. Чем больше знаешь и умеешь, тем больше шансов стать успешным в любых обстоятельствах.

ФАНТАЗИЯ, ФИЗКУЛЬТУРА

Творческая фантазия помогает придумывать что-то новое и поддерживать в тонусе мозг. А физкультура позволяла поддерживать в хорошей форме тело.

ХАРИЗМА, ХАРАКТЕР

Чем сильнее это в человеке, тем ярче и успешнее личность. Конечно, лучше, если качества врожденные, но ведь их можно и развить. Например, если помогать другим, повысится самооценка, а с ней и уверенность в себе - такие люди всегда притягивают.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Ради прекрасной цели, мечты человек преодолеет свои слабости и недостатки и свернет горы. А в конечном счете именно это и двигает вперед цивилизацию.

ЧЕСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ

Потерять честь страшнее, чем потерять деньги, - так считали комсомольцы. Сегодня все чаще забывают о чести и честности ради выгоды. А стоило бы вновь сделать эти понятия идеологией, которую впитывают с детства.

ШАНС, ШКАЛА

Каждый человек должен иметь шанс проявить себя. Так строилась работа в комсомольской организации. В шкале достижений главным был личный вклад в общее дело, независимо от того, начальник ты или рядовой комсомолец.

ЩЕПЕТИЛЬНОСТЬ, ЩИТ

Репутация была важнее выгоды, поэтому комсомольцы были щепетильны к словам, делам, культуре языка и поведения. И свою организацию считали щитом, который противостоит бескультурью, ограниченности, корыстолюбию и обману.

ЭКЗАМЕН, ЭВОЛЮЦИЯ

Все, что ты делаешь, - своеобразный экзамен на прочность, на верность принципам и самому себе. А оценки ставит сама жизнь.

ЮНОСТЬ, ЮМОР

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» - так поется в песне. Юность можно сохранить в душе. А если еще относиться к жизни с юмором, то и возраста замечать не будешь, даже если комсомольский срок уже прошел.

ЯРКОСТЬ, ЯВЛЕНИЕ

Жизнь комсомольцев была яркой, это факт. А само существование комсомола - настоящим историческим явлением. Выбирай любой кружок, какой захочешь, и все бесплатно. Как говорится, твори, выдумывай, пробуй. Об этом сегодня можно только мечтать.