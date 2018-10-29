Десять лучших фильмов о комсомольцах

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-29T14:38:46+03:00

Сегодняшние школьники даже не представляют, что такое комсомол. И вообще время, когда люди вкалывали не ради денег, а ради идеи, и были счастливы. А для их прабабушек и прадедушек это было образом и смыслом жизни. Представить такое можно теперь только по

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«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1948 год

Режиссер Сергей Герасимов

Это один из самых ярких и впечатляющих фильмов о настоящих комсомольцах. Хотя бы потому, что все события взяты из реальности. Подвиг молодогвардейцев сразу после войны описал Александр Фадеев. В 1942 году шахтерский город Краснодон оккупировали немецкие войска. Группа вчерашних школьников создала комсомольскую подпольную организацию «Молодая гвардия». Юные подпольщики устраивали диверсии, а в день октябрьской революции развесили по городу красные флаги.

Фашисты долго не могли поверить, что против них действуют вчерашние школьники. В картине снимались будущие звезды, тогда еще совсем юные Инна Макарова, Нонна Мордюкова, Людмила Шагалова, Сергей Гурзо, Владимир Иванов, Виктор Хохряков. Три года назад по книге Фадеева вновь сняли фильм, на этот раз телевизионный, уже с молодыми звездами сегодняшнего дня.

«ПАВЕЛ КОРЧАГИН»

1956 год

Режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов

Книгу Николая Островского «Как закалялась сталь» напечатали в 1934 году и сразу экранизировали. Главную роль Павки Корчагина сыграл Василий Лановой. И книга, и фильм хороши тем, что основаны на реальных событиях, произошедших в 1920-х годах. Автор описал то, что пережил сам. Главный герой Павел Корчагин был комсомольцем до мозга костей и думал в первую очередь о деле, а потом о себе. Он простудился, потом заболел тифом. Стал инвалидом, но продолжал заниматься комсомольской работой и писал книгу.

«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»

1959 год

Режиссер Юрий Чулюкин

Анатолий Грачкин и Виктор Громобоев трудятся на заводе, но работают плохо, подводят всю молодежную бригаду. На комсомольском собрании их решают уволить. Однако неожиданно за парней заступается комсомолка Надя Берестова (Надежда Румянцева). Девушка берет лоботрясов на поруки и выполняет комсомольское поручение с блеском. Поначалу режиссер собирался снимать серьезный фильм о перевоспитании трудных подростков. Но в процессе получилась комедия - не без влияния Юрия Никулина, который сыграл рабочего-пройдоху Альберта Клячкина. Это была вторая роль циркового артиста в кино.

«ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

1961 год

Режиссер Надежда Кошеверова

Про комсомольцев снимали не только грустное кино, но и веселое. Комсомолке Леночке поручили очень сложное дело - построить новый Дом культуры, где она будет директором. Уже идут репетиции первого концерта, однако завстройотделом - настоящий бюрократ, он останавливает бесполезное, на его взгляд, строительство. Как нарочно, Лена еще и влюбилась, но все время спорит с любимым по принципиальным вопросам. На помощь приходит ее активная бабушка. Вместе им удается вдохновить на строительство и комсомольцев, и бабушкину «старую гвардию».

В этом фильме снялись самые талантливые артисты старшего поколения: Фаина Раневская, Ариадна Шенгелая, Людмила Маркелия, Светлана Харитонова, Нина Ургант, Юлиан Панич, Леонид Быков, Сергей Филиппов, Ролан Быков, Елизавета Уварова.

«ОДЕССКИЕ КАНИКУЛЫ»

1965 год

Режиссер Юрий Петров

Один из лучших фильмов про патриотизм, комсомольцев и войну.

Показано как раз самое начало войны, 1941 год. Ученики 9-го «Б» класса сдали экзамены и радуются каникулам. Но война смешала все планы. Отцы и старшие братья школьников уходят на фронт. Ребята тоже идут в военкомат и просят дать им задание. Вместе с ополченцами комсомольцы прикрывают отход войск.

«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»

1973 год

Режиссер Николай Мащенко

«Как закалялась сталь».Фото: кадр из фильма

В этом телевизионном фильме Павку Корчагина сыграл Владимир Конкин. Он тоже прожил жизнь героя на экране так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Без «подленького и мелочного» прошлого, отдавая силы «самому прекрасному в мире - борьбе за освобождение человечества».

То есть тому, ради чего терпели лишения наши бабушки и дедушки. Раньше книгу Островского проходили в школе, сейчас ее убрали из программы, но можно хотя бы кино посмотреть.

«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»

1974 год

Режиссер Николай Ильинский

Этот четырехсерийный фильм с большим успехом крутили по телевидению. В картине без пафоса показали будни комсомольцев, живущих в селе. Проблемы те же, что и у городских ребят: непростой выбор будущей профессии, мечты, надежды, первые влюбленности... Но не забывали и о деле: главный герой, молодой специалист и секретарь комсомольской организации Юра Хмель, помимо романа с односельчанкой Женей, вступает в принципиальный спор с председателем колхоза, которого, к слову, играет Иван Краско.

«МУЖЕСТВО»

1980 год

Режиссер Борис Савченко

Телесериал по книге Веры Кетлинской. Герои не просто мечтают о новом мире, но и сами строят его. В 1932 году в голой тайге, на месте села Пермское и нанайского стойбища, заложили Комсомольск-на-Амуре. Вместе с зэками трудились и комсомольцы, которым вера в светлое будущее помогала перенести все тяготы. Роль комсомолки-строителя Тони сыграла будущая Мэри Поппинс Наталья Андрейченко, также в фильме снимались Елена Драпеко, Ирина Алферова, Александр Галибин, Александр Кавалеров.

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»

1987 год

Режиссер Юрий Кара

Такой фильм могли снять только в перестройку: в нем речь идет о сомнениях, которые вызывают у комсомольцев внушаемые с детства идеи. Например, все ли враги народа - действительно враги? Действие картины происходит в 1940 году. Отца ученицы 9-го «Б» класса, директора завода, обвинили в антисоветской деятельности и арестовали. Дочери предложили публично отречься от папы - врага народа, но девочка вместо предательства кончает с собой. Взрослые из страха перед репрессиями запрещают детям идти на похороны. Но комсомольцы не слушаются. За речь на кладбище увольняют и директора школы (Сергей Никоненко). Когда началась война, директор возглавил антифашистское подполье, в которое вошли и ученики, а другие отправились на фронт. В фильме также снимались Нина Русланова, Вера Алентова, Наталья Негода.

«КРЕСЛО»

1987 год

Режиссеры Олег Табаков и Виктор Храмов

Тоже перестроечный фильм. В жизни первого секретаря райкома комсомола Шумилина все отлично: в перспективе - работа в райкоме партии, благополучная семья. Но однажды подросток Юра Семенов, которого два года назад не приняли в комсомол, устраивает погром в помещении райкома. Тогда-то и обнаруживается, что не все гладко и в работе, и в личной жизни. В этом фильме Олег Табаков снял свою будущую жену, вчерашнюю студентку 22-летнюю Марину Зудину. А Ирина Апексимова сыграла балерину.