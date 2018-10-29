От пробитого пулей комсомольского билета до значка современного ВЛКСМ

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-29T14:49:12+03:00

В Музее печати открылась выставка, по экспонатам которой можно узнать всю историю молодежной организации

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1. Красный платочек, кожаная куртка с комсомольским значком, короткая стрижка и сосредоточенный взгляд - так выглядела чья-то бабушка, изображенная на плакате. Вместе с юношей в кепке она сосредоточенно читает «Комсомольскую правду». Передовица в газете называется «Изучайте Ленина!». Труды вождя революции сегодня читать необязательно, но атмосферу тех лет представить можно.

2. Это комсомольский билет Григория Ольковского. Он получил его в 17 лет, а в 19 ушел на фронт. Воевал на Лужском рубеже, получил выстрел в сердце. Пуля пробила комсомольский билет в нагрудном кармане. Родителям пришла похоронка... Спустя годы Григорий Ольковский, который жил на Донбассе, приехал в Ленинград и на выставке увидел свой пробитый пулей билет!

Комсомольский билет Григория Ольковского.Фото: Олег ЗОЛОТО

Оказалось, хирург сумел спасти солдата, которого товарищи вынесли с поля боя без сознания. Возможно, билет ослабил смертельный выстрел. В печати появилась заметку о чудесном спасении.

3. Комсомольские билеты меняли семь раз за всю историю. Самые первые выдавали в разных городах разрозненно, поэтому многие имели в билете номер 1. Затем пришли к единой всесоюзной системе. В последний раз обмен прошел в 1975 году - новые билеты получили 40 миллионов человек.

Комсомольские билеты меняли семь раз за всю историю.Фото: Олег ЗОЛОТО

4. Получить путевку на ударную стройку было почетно. Молодые люди верили, что построят своими руками прекрасную страну, в которой будут жить их дети и внуки. Идея светлого будущего реально вдохновляла.

Комсомольская путевка.Фото: Олег ЗОЛОТО

Задумайтесь: а что сегодня вдохновляет нас?

5. «Комсомольцы, несите книги в каждый дом!» - призывают молодые люди на фоне деревенской избы. Комсомольцы были передовыми людьми своего времени. Тогда понимали, что только знания помогают человеку добиться успехов в жизни и всем вместе построить социализм.

«Комсомольцы, несите книги в каждый дом!»Фото: Олег ЗОЛОТО

6. Стоит парню взять в руки гитару или балалайку и он уже звезда! На снимке комсомольцы, с виду рабочие, собрались вокруг двух ребят с музыкальными инструментами. Минуты отдыха у комсомольцев выпадали явно чаще, чем сейчас у нас.

Комсомольцы вокруг двух ребят с музыкальными инструментами.Фото: Олег ЗОЛОТО

7. «Девушки! Приезжайте к нам на целину!» - призывает красавица с плаката на фоне огромного поля спелой колосящейся пшеницы. Стоит заметить, что в те годы Россия снабжала зерном пол-планеты, да и собственных граждан кормила хлебом по вполне доступной цене.

Россия снабжала зерном пол-планеты.Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасибо комсомольцам.

8. Комсомол отменили после развала СССР. И далеко не все знают, что его потихоньку начинают восстанавливать.

Современные значки члена ВЛКСМ.Фото: Олег ЗОЛОТО

Во многих городах появились первые ячейки. Три года назад провели и первый съезд, на который приехали активисты из сорока регионов страны. Официально приняли старое название ВЛКСМ. Целью объявили воспитание патриотизма у молодежи. На этом фото - современные значки члена ВЛКСМ.