В Петербурге впервые ставят музыкальный спектакль о Распутине

СЕГОДНЯ 18:34 2018-10-29T18:34:23+03:00

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Мировая премьера хоррор-мюзикла о Григории Распутине состоится в Санкт-Петербурге в ноябре в театре «ЛДМ. Новая сцена». Команда создателей нашумевших мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина», «Оскар и Розовая дама. Письма к Богу» изучила архивные документы, рассказ «Лолита 1916» и фактически вместе с историками провела настоящее расследование трагической гибели знаменитого на весь мир «старца». Свое видение событий, повлекших за собой смутные времена и крушение царского режима в России, представят автор либретто Ирина Афанасьева, композитор Антон Танонов, актриса Анастасия Макеева и хореограф Святослав Мельников.

Новый мюзикл «Лолита» – самый масштабный проект команды Makers Lab. На этот раз в постановке заняты почти 70 артистов. Для сравнения, во всех самых крупноформатных российских мюзиклах традиционно не больше 26 исполнителей, и только бродвейский «Король-Лев» может сравниться в масштабах с «Лолитой».

Для усиления «бродвейского» звучания несколько композиций нового мюзикла записаны американцем Джоэлом Силлом, саундпродюсером фильмов «Форрест Гамп» и «Терминатор». За мощную хореографию и постановку номеров ответственен гуру российских массовых танцевальных сцен Святослав Мельников, руководитель танцевальной студии Jagger, ставивший танцевальные номера для зимних Олимпийских игр в Сочи и фестиваля «Алые паруса». Главные партии мюзикла исполнит «голос» Disney в России Юлия Довганишина (мультфильмы «Моана», «Шахерезада», «Красавица и чудовище»), победительница шоу «Голос» Евдокия Малевская, актриса Анастасия Макеева.

Художник по костюмам Анна Назукова создала наряды, которые передают дух того времени, чтобы зрители сами увидели и почувствовали атмосферу эпохи последних предреволюционных лет. А работы художника-декоратора Анны Андриенко, которая также изготовила и головные уборы для постановки, заставят публику погрузиться в происходящее на сцене. В новом мюзикле даже грим артистов особенный: специально для «Лолиты» была разработана новая линейка косметики для сцены.

Героями нового мюзикла стали Князь Феликс Юсупов, фрейлина Анна Вырубова, английский разведчик Освальд Райнер и центральные персонажи, Григорий Распутин и Лолита, дочь художника Стеблова. Действие спектакля, поставленного по мотивам рассказа английской писательницы Кристин Хэнкок «Лолита 1916», происходит зимой в России 1916 года. Сюжет основан на реальных событиях.

Поезд, следующий по маршруту «Царское село – Санкт-Петербург» терпит крушение. В момент катастрофы судьбы героев пересекаются: английский разведчик Освальд Райнер влюбляется в дочь художника Стеблова, Лолиту (Аглаю), фрейлина императрицы Александры Федоровны Анна Вырубова знакомится с английским шпионом, а Григорий Распутин лечит пострадавшую в аварии Вырубову. Тем временем, в особняке Феликса Юсупова зреет заговор против Распутина, подготовленный Пуришкевичем, великим князем Дмитрием и Освальдом Райнером. Авторы спектакля предлагают собственную трактовку исторических событий, в центре которых оказывается юная дочь художника Стеблова, Лолита. Как 13-летняя хрупкая Лолита стала главным ингредиентом смертельного коктейля Григория Распутина? Как эта девушка одной детской улыбкой заставила английского шпиона отказаться от карьеры и от родины? Об этом рассказывается в мюзикле. После гибели Распутина Россия погрузилась в революционные времена, одним из наиболее трагичных моментов которых стал расстрел царской семьи летом 1918 года.

Постановка обещает стать одной из самых эффектных в коллекции продюсерского коллектива Makers Lab. В одной из сцен появится поезд и гигантская инсталляция с головой Распутина, составленная художником из лоскутков. Музыка спектакля, включая арии, французские и русские романсы, написана композитором Антоном Таноновым. Уже сейчас главные партии можно услышать в социальных сетях и увидеть на YouTube – театр впервые пошел на эксперимент и демонстрирует музыкальный материал и клипы спектакля публично.

- Мы делаем первый в России хоррор-мюзикл, – комментирует генеральный продюсер и автор либретто Ирина Афанасьева. – Будет ли он скандальный, и что может произойти, я не знаю, но могу сказать точно: музыка божественная! Это совершенно грандиозный проект. Мы никогда не работали в жанре хоррор, но мне этот жанр ближе, чем комедийный. Почему мы решили сделать мюзикл в жанре хоррор? Ответ прост – сейчас нет ни одного хорошего.

Ирина Афанасьева рассказывает, что изначально постановка планировалась по рассказу Владимира Набокова, но от этой идеи пришлось отказаться, чтобы не нарушать авторские права, принадлежащие сейчас американскому агентству.

Премьера хоррор-мюзикла «Лолита», 2, 3, 4 ноября, 19.00.

Театр «ЛДМ. Новая сцена», ул. Профессора Попова, 47.