2018-10-26T13:55:32+03:00
Общество

«У нас было все, кроме такого дома!». Как живется на старейшем маяке России

В следующем августе Толбухин отметит свое трехсотлетие [фото, видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Капитан второго ранга Дмитрий Масько и его супруга Юлия отправились на маяк в поисках тишины и спокойствияКапитан второго ранга Дмитрий Масько и его супруга Юлия отправились на маяк в поисках тишины и спокойствияФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

ВАКАНСИЯ МЕЧТЫ

– На Толбухине теперь все новенькое: и сам маяк, и маячники, – проводит ликбез на берегу начальник Толбухина маяка гидрографической службы Ленинградской военно-морской базы Петр Ефимов, которого коллеги называют просто дядей Петей.

Предыдущие смотрители старейшего маяка страны, муж с женой, уволились этим летом.

– Они прожили на нем три года и, видно, устали, – рассказывает дядя Петя, садясь в надувную моторку. – Не все способны жить на острове: помимо желания, нужно разбираться в дизелях, электрике, строительстве. Не прилетит добрый дядя в голубом вертолете и не прибьет тебе доску.

В следующем году Толбухину исполняется триста лет Фото: Артем КИЛЬКИН

В следующем году Толбухину исполняется триста летФото: Артем КИЛЬКИН

Все лето шел ремонт к трехсотлетию маяка. А в августе в сети появилась вакансия мечты. Уже три недели, как на Толбухином поселились новые хозяева – капитан второго ранга Дмитрий Масько и его супруга Юлия.

– Ну, как там Петербург? Что в мире делается? – улыбаясь, встречают «гостевую» лодку смотрители.

Раньше Дмитрий служил на Сахалине на метеостанции и в картографическом центре в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Раньше Дмитрий служил на Сахалине на метеостанции и в картографическом центре в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

Рядом с ними – пара собак. Пес Фран, или, ласково, Фунтик, – старожил, остался от прежних маячников. А вот четырехмесячную девочку-маламута супруги купили накануне переезда на остров. Назвали Майей.

Весь остров, от пирса до дверей маяка, завален перьями. Сегодня ночью на пару с Франом Майя разодрала старую подушку, которую вынесли на улицу, чтобы сжечь (на маяке нет мусоропроводов, так что все отправляют в топку). Пока она не умеет сторожить, только баловаться.

ЗАЖЕЧЬ И ЗАЩИТИТЬ

Первым делом хозяева приглашают в «башню».

– Это единственный маяк в мире, где лестница не винтовая, а поэтажная, – горделиво отмечает Дмитрий. – Главная моя задача – протирать фонарь. Конечно, не каждый раз. Но поднимаюсь дважды в день минимум: смотрю, все ли нормально.

Дмитрий поднимается наверх минимум дважды в день Фото: Артем КИЛЬКИН

Дмитрий поднимается наверх минимум дважды в деньФото: Артем КИЛЬКИН

На старейшем маяке костров, конечно, давно не разводят: «начинка» у Толбухина вполне себе молодая – блоки светодиодов и автоматика. Мигает он сразу во все стороны тремя рядами, еще три – запасные.

– Сердце маяка – дизель-генератор, – продолжает Дмитрий. – Еще у нас есть дровяное отопление, а готовить собираемся на газу: привезли с собой плиту.

От чистоты фонаря зависит, как далеко будет виден свет Фото: Артем КИЛЬКИН

От чистоты фонаря зависит, как далеко будет виден светФото: Артем КИЛЬКИН

В обязанности Дмитрия входит не только обслуживание маяка, но и его… защита. Летом над маяками Кронштадта кружат «кукурузники», а зимой по льду – на санях, лыжах и велосипедах – к ним устремляются вереницы любопытных.

– Пустующие маяки к весне остаются разграбленными, – объясняет дядя Петя. – Например, оба маяка Санкт-Петербургского морского канала взламывают каждую зиму ради красивых фотографий. Даже металлические засовы не останавливают!

Из каждого окна квартиры Масько открывается восхитительный вид Фото: Артем КИЛЬКИН

Из каждого окна квартиры Масько открывается восхитительный видФото: Артем КИЛЬКИН

Единственные, кому на стратегическом объекте рады всегда, без согласования с военными, – это спасатели. У маячников блюстители безопасности узнают обстановку в округе. Наблюдает Дмитрий и за соседними маяками – Шепелевским, Красной Горкой и Стирсудденом. Если в темное время суток свет кого-то из них не виден, то докладывает дежурному по радиосвязи.

– Стыдно признаться, но я наверх поднималась пока только два раза, – признается Юля. – Высоко, трап узкий. В общем, страшно.

АРБУЗЫ НА НОВЫЙ ГОД

«Башня» растет из двухэтажного здания, в котором умещаются служебные помещения и две квартиры – хозяйская и гостевая. В какое окно из жилища маячников не глянь, открывается восхитительный вид.

– Привезли с собой плазмочку, думала, фильмы буду смотреть. Поставила Диме условие: без телевизора и посудомойки не поеду. Наивная! – всплескивает руками Юля. – До сих пор телевизор так и стоит запакованный. Некогда. Встаем в пять утра, в восемь вечера ложимся, вместе с солнцем. Столько дел переделываю за день, что сама себе поражаюсь. Но пока мне все нравится: жизнь и должна состоять из трудностей, даже бытовых, иначе жить будет просто лень.

На Юлии – хозяйство: кухня, уборка, живность Фото: Артем КИЛЬКИН

На Юлии – хозяйство: кухня, уборка, живностьФото: Артем КИЛЬКИН

Пока смотритель маяка Дмитрий смотрит за маяком, его подчиненный «техник» хозяйствует на кухне. Продукты на острова доставляют раз в полгода. Можно заказать то, что нравится, но в рамках норм: одни выбирают мороженое мясо, другие – консервы. Проблемы с питанием нет, спасибо холодильникам. В коридорах – коробки с консервами. Рядом – два арбуза. Они должны стать украшением новогоднего стола.

Юлия уже распланировала, что поставит на новогодний стол Фото: Артем КИЛЬКИН

Юлия уже распланировала, что поставит на новогодний столФото: Артем КИЛЬКИН

А вот с водой иногда бывают сложности.

– В суровую зиму здесь перемерзал колодец, смотрители оставались без питьевой воды, – отмечает Петр Ефимов. – Тогда мы доставляли воду на воздушной подушке вместе со спасателями. Иначе не добраться.

МОРЕ, ДВА ПЛЯЖА, ЗООПАРК

Вместе с капитаном Масько обходим его новые владения. Во дворе – сад: сосенка и лавочка под ней. На другой стороне острова, за дровяником, – огород из двух теплиц. Помидоры, репа, петрушка с укропом и щавелем, клубника, земляника, смородина, крыжовник, даже табак. Пока все это – плоды работы предыдущих смотрителей, но следующей весной Масько перестроят теплицы и посеют свой урожай.

В теплице маячников растет даже табак Фото: Артем КИЛЬКИН

В теплице маячников растет даже табакФото: Артем КИЛЬКИН

Неподалеку – компостная яма, где «разводят» червей для рыбалки. Покидать маяк без согласования или острой надобности нельзя, но отплыть на лодке немного от берега, чтобы закинуть поплавок, не возбраняется. Но, хотя супруги – заядлые рыбаки, а вокруг – целое море, пока улова нет. Причина – все те же дела по хозяйству.

Имеется на балтийской фазенде и два личных пляжа. На «пляже номер один» выгуливают собак, «пляж номер два» – для романтических вечеров и загара. Рассветы Дмитрий и Юлия с чашечкой кофе встречают на «террасе» – лавочке на берегу.

Высота Толбухина – 29 метров Фото: Артем КИЛЬКИН

Высота Толбухина – 29 метровФото: Артем КИЛЬКИН

– Это единственное место, где не дует, – уточняют супруги. – И это без шторма. А если шторм, так по двору кирпичи летают.

Живность тоже в наличии. Фунтик и Майя делят остров с четырьмя котами – Мурой, Мурзиком, Соней и Мишкой. Все спасенные: кого-то подобрали на улице, кого-то взяли из приюта.

«Башня» растет из двухэтажного здания, во дворе – миниатюрный сад Фото: Артем КИЛЬКИН

«Башня» растет из двухэтажного здания, во дворе – миниатюрный садФото: Артем КИЛЬКИН

– Давным-давно у нас была кошечка, но ее прищемило дверью, – вздыхает Юля. – Отдали кучу денег, но ничего сделать было нельзя. Я пришла в ветеринарку, чтобы ее кремировать. А там мне предложили взять Муру. Хозяйка привезла ее на прививку, но так и не вернулась: погибла в автокатастрофе… Взяла. Иду радостная с Мурой, звоню Диме. А он: «И я взял!». Подобрал Мурзика на улице.

Задача смотрителя – не только обеспечивать работу маяка, но и охранять его от мародеров Фото: Артем КИЛЬКИН

Задача смотрителя – не только обеспечивать работу маяка, но и охранять его от мародеровФото: Артем КИЛЬКИН

Дмитрий говорит, что живность на маяке наперечет. Есть птички, которых смотритель кормит галетами. Есть две мухи – Оля и Маша. А еще есть хорек Игорек, который живет под крышей уже много лет. Как он попал на остров – загадка, но, скорее всего, добежал с большой земли по зимнему льду. Маячник угощает и его, кладет печенюшку на карниз.

ПОСЛЕДНЯЯ ГВОЗДИКА

На маяке супруги планируют прожить пять лет минимум.

– Этот шаг – это не на полгода: мы всю свою жизнь перевернули, в которой было практически все – родители, квартира, дача, машина, – рассуждает Юлия. – Но такого вот дома у нас не было!

– Она была рада больше, чем я, – улыбается Дмитрий, глядя на жену. – В городе каждый день встаешь и бежишь на работу, толкаешься в транспорте, в пробках. А здесь утром проснулся, ноги – в тапки. И все, ты на работе.

Муж по совместительству начальник Юлии последние четыре года Фото: Артем КИЛЬКИН

Муж по совместительству начальник Юлии последние четыре годаФото: Артем КИЛЬКИН

Дмитрий – капитан второго ранга. О том, что где-то среди вещей таятся его мундир, медали и кортик, сам не говорит: об этом наедине нам гордо шепчет супруга. Единственный ребенок в семье военных, Дмитрий окончил Военно-морское училище Фрунзе и по распределению отправился служить на Сахалин, в Корсаков.

В то время Юля выучилась на медика в училище и ходила на подготовительные курсы, чтобы поступить в Мечникова.

Познакомились будущие маячники абсолютно случайно Фото: Артем КИЛЬКИН

Познакомились будущие маячники абсолютно случайноФото: Артем КИЛЬКИН

– Первый лейтенантский отпуск. 23 февраля, – вспоминает капитан. – Моя девушка отказалась ехать со мной в Корсаков. Я купил охапку гвоздик, подходил к каждой девушке на улице, вручал цветок и спрашивал: «Вы поедете со мной на Сахалин?». Девушки от меня шарахались. Гвоздики заканчивались. Когда оставалась последняя, на автобусной остановке на Черной речке я увидел это чудо с огромными ресницами. Она была на концерте Маликова, но не досидела до конца: подруги почему-то не пришли, она была в плохом настроении. Ей было шестнадцать, мне – 24. Она ответила: «Если бы полюбила, поехала бы».

Юлия всегда была готова ехать за любимым хоть на край света

Юлия всегда была готова ехать за любимым хоть на край света

Спустя две недели Дмитрий уехал в Корсаков. Вернулся через год. Встретились снова.

– Когда Юле исполнилось восемнадцать и я пришел просить ее руки к отцу – а он, кстати говоря, был ФСБ-шник на пенсии, с Владимиром Владимировичем в одной столовой ел, – то получил «добро». Но при условии, что на Сахалин Юлю я не возьму, – делится Дмитрий. – 31 января мы поженились. Я уехал. А 2 апреля она сама прилетела ко мне.

– Бежала тайно: папа не пускал, – улыбается Юлия. – Хотел, чтоб я стала врачом. Но жизнь распорядилась иначе. И я не жалею. Если бы был второй шанс, сделала бы все точно так же.

«ВСЕ СБЫВАЕТСЯ»

На Сахалине Дмитрий отслужил пять лет на метеостанции, Юлия пробыла там с ним два с половиной года. Оба супруга называют это время лучшим в жизни: суровый климат, бытовые трудности – все молодым влюбленным было нипочем.

Шесть лет назад супруги обвенчались

Шесть лет назад супруги обвенчались

В 2000-ом Дмитрия перевели в Петербург, в Центральное картографическое производство ВМФ. Супруга устроилась там же, дошла до редактора. Муж по совместительству ее начальник последние четыре года. Когда военных сократили, Дмитрий остался на предприятии гражданским.

– Хочу организовать на маяке музей, – говорит Дмитрий, показывая копии старых карт с Толбухиным. – Как раз к трехсотлетию.

Смотритель мечтает организовать на острове музей Фото: Артем КИЛЬКИН

Смотритель мечтает организовать на острове музейФото: Артем КИЛЬКИН

О том, что чета Масько не прочь перебраться на маяк, знали все друзья. О вакансии Дмитрию сообщили накануне его дня рождения. Юля согласилась сразу. Маме Дмитрия о решении сообщать долго не решались: все-таки семьдесят лет, единственный сын. У самой Юлии на берегу остались мама и брат.

Супруги всегда мечтали жить на свежем воздухе Фото: Артем КИЛЬКИН

Супруги всегда мечтали жить на свежем воздухеФото: Артем КИЛЬКИН

– В августе было шесть лет, как мы обвенчались в Никольском соборе, Дима был в форме, – признается жена капитана. – С тех пор у нас произошли положительные изменения.

– Просто когда я что-то обещаю… – начинает Дмитрий.

– … всегда все сбывается! – заканчивает Юля.

– Пообещал, что будем жить в своем доме на берегу озера…

– …и сбылось… Так получилось, что у нас нету детей: был ребеночек, но умер… Может, еще даст бог, кто знает. Если верить.

СПРАВКА «КП»:

Толбухин маяк стоит на искусственном каменном острове в Финском заливе примерно в пяти километрах от Котлина. Его возвели в 1719 году по указу самого Петра Великого. Тогда маяк «на косе Котлинской» был деревянным. В 1736-ом ему дали имя полковника Федота Толбухина, первого коменданта Кронштадта, который отличился в Северной войне.

Только при Александре Первом временный деревянный маяк заменили по проекту архитектора Андреяна Захарова на каменный.

В 1990-ом старейший в Росси маяк включили в объекты всемирного наследия.

ТТХ:

Высота – 29 метров

Высота над уровнем моря – 30 метров

Автоматический

Дальность видимости – 19 миль (более 30 километров)

«У нас было все, кроме такого дома!». Как живется на старейшем маяке России.Артем КИЛЬКИН

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге ищут телефонного террориста, «заминировавшего» отель «Москва»
Два человека пострадали в столкновении автобуса с иномаркой в центре Петербурга
Глава ЗакСа Петербурга Макаров выразил соболезнования после смерти Караченцова
Бухгалтер Красносельского УМВД Петербурга получила два года за хищение 43 миллионов рублей
Беглов поддержал Петербургский Союз художников
В Петербурге спасали собак и кошек, почти сутки сидевших в запертой машине
В Петербурге с 2019 года подорожает эвакуация автомобилей
Четыре перуанца отправились в колонию за воровство чемоданов в Пулково
Главный тренер «Бордо» после поражения назвал «Зенит» топ-клубом
МЧС предупреждает водителей: В Петербурге гололед
Самый большой в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 приземлился в Пулково
За девять месяцев этого года в Санкт-Петербурге расселили почти три тысячи коммуналок
Многодетный отец из Санкт-Петербурга обманул 88-летнюю бабушку почти на миллион рублей
Десятилетняя девочка попала в реанимацию после удара качелями в Петербурге
Стали известны имена победителей журналистского конкурса «СеЗаМ-2018»
"Зенит" объявил стартовый состав в матче с "Бордо"
Директора взорвавшегося завода «Авангард» отправили под домашний арест
В пятницу в Северной столице ожидается дождь и мокрый снег
Беглову предложили создать рабочую группу по строительству метро
Фонтан в Приморском парке Победы законсервировали
В "Метрострое" рассказали, почему задержали зарплату бастующим рабочим
С начала года в Петербурге изъяли почти три тысячи фальшивых купюр
На «перекрестке смерти» в Петербурге установят четыре светофора