В Ленобласти собираются ужесточить штрафы за неправильное обращение с домашними питомцами

СЕГОДНЯ 20:40 2018-10-26T20:54:54+03:00

В том числе – за выгул собак на длинном поводке

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«Хорошая собака еще никому не помешала», - говорил Дядя Федор из мультфильмов про Простоквашино. Но иногда даже самый добрый пес ведет себя не самым покладистым образом. Поэтому за любым питомцем нужен глаз да глаз.

В Ленобласти решили всерьез заняться нерадивыми хозяевами домашних питомцев, и наказывать их рублем.

- Есть закон о содержании животных, а о том, чтобы ответственно к ним относиться – нет. Если человек заботиться о своей собаке, почему он должен, допустим, оставлять собаку без присмотра на улице? На частной огороженной территории – пожалуйста. Но она не должна выбегать за ворота, создавать препятствия на дороге или угрожать безопасности прохожих, - говорит автор инициативы депутат Андрей Лебедев.

Законопроект Лебедева уже одобрили в первом чтении. Если его утвердят, хозяевам запретят выгуливать животных без намордника в людных местах, заходить с четвероногими в общественные заведения и доверять поводок детям младше четырнадцати лет. Исключение готовы сделать только для собак-повадырей, щенков до трех месяцев и миниатюрных собачек не выше сорока сантиметров.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Что о нововведении думают петербуржцы?

Сергей Малинкович, зампред ЦК партии "Коммунисты России":

-Негативно отношусь к тому, что у нас никак не регулируется выгул собак. Десятки случаев нападения на детей, на беззащитных прохожих. При всем уважении к любителям животных, я думаю, что мы сильно перегнули палку в сторону собак и их владельцев. Я бы предусмотрел уголовную ответственность за выгул питомцев без намордника. Много лет назад я вынужденно приобрел травматическое оружие только потому, что у меня во дворе постоянно спускали собак опасных пород с поводка.

Евгений Водолазкин, писатель, автор бестселлеров «Лавр» и «Авиатор»:

- В этих нововведениях есть смысл. О каких собаках на детских площадках может идти речь? Да и убирать за животными нужно без всяких законодательных актов. Просто я бы призвал людей хорошо подумать, прежде чем заводить животное. Смогут ли они обеспечить ему хорошую жизнь? Только все взвесив и поняв, что питомец не будет страдать, стоит принимать такое решение.

Дмитрий Пучков, российский писатель, блогер, переводчик:

- Перед этим нужно ввести другие правила. Первое - запретить гражданам держать служебных собак, если они не являются специалистами по их разведению и дрессировке. Никаких овчарок, ротвейлеров, доберманов. Хотите друга - заводите таксу, болонку, шпица. Второе - запретить содержать дома трех котов, десятерых, тридцатерых. Как это у нас обычно бывает. А дальше уже смотреть на поводки, намордники. Только сразу возникает вопрос: кто у нас за этим следить будет? У нас полиция ни за чем не смотрит. А вы про котов и собак.

КОНКРЕТНО

Заплатить штраф придется, если:

- Хозяин отпустит кошку или собаку в подъезд дома одних – от 500 до 1000 рублей.

- Собаку спустят с поводка на неогороженной частной территории. Для частных лиц – от 1000 до 3000 рублей, для юридических лиц – от 10000 до 15000 рублей.

- Хозяин не убрал за псом на прогулке - от 500 до 1000 рублей.

- Хозяин оставил животное без присмотра на улице – от 1000 до 3000 рублей.

- Во время перехода через дорогу хозяин плохо контролировал питомца – от 2000 до 3000 рублей.

- Выгул животных на детских площадках и пляжах – от 1000 до 3000 рублей.

- Хозяин завел животное в магазин или другое общественное место, на котором висит запрещающая табличка – от 1000 до 3000 рублей.

- Животное выгуливает ребенок до четырнадцати лет – от 2000 до 3000 рублей.

- Хозяин собаки пьян – от 1000 до 3000 рублей.

- Выгул собаки без намордника и на длинном поводке – от 1000 до 2000 рублей.

- Собака напала на человека или другое животное – от 4000 до 5000 рублей.