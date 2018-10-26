26 Окт. 01:00 2018-10-26T21:20:17+03:00

Пойдет ли Александр Беглов самовыдвиженцем на губернаторские выборы

Обсуждаем с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Запесоцким фигуру врио губернатора. И поправки в местное выборное законодательство, которые позволят кандидатам дистанцироваться от партий