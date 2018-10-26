Пойдет ли Александр Беглов самовыдвиженцем на губернаторские выборы
Обсуждаем с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Запесоцким фигуру врио губернатора. И поправки в местное выборное законодательство, которые позволят кандидатам дистанцироваться от партий
Александр Запесоцкий в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Александр ГЛУЗ
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КАРТИНА НЕДЕЛИ с Александром Запесоцким. Пойдет ли Александр Беглов самовыдвиженцем на губернаторские выборы
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