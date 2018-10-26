2018-10-26T21:20:17+03:00
Картина недели

Пойдет ли Александр Беглов самовыдвиженцем на губернаторские выборы

Обсуждаем с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Запесоцким фигуру врио губернатора. И поправки в местное выборное законодательство, которые позволят кандидатам дистанцироваться от партий
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
Поделиться:
Александр Запесоцкий в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Александр Запесоцкий в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

КАРТИНА НЕДЕЛИ с Александром Запесоцким. Пойдет ли Александр Беглов самовыдвиженцем на губернаторские выборы

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (812) 418-37-73+7 921 974 38 00+7 921 974 38 00
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Мигранты организовали в расселенном доме в Санкт-Петербурге стоматологический кабинет для своих
"Он был замечательным парнем": Александр Розенбаум попрощался с Николаем Караченцовым
К 2020 году в Петербурге появится еще один плавучий музей
По делу об исчезнувшем в Петродворце пруде заведут два уголовных дела
Роспотребнадзор изъял в Петербурге 96 кило опасной шавермы
В субботу в Петербурге выпадет первый снег
В Киришах десять тысяч человек остались без света
Беглов обсудил с руководством Минобороны судьбу Кронштадта
Глава аппарата губернатора Петербурга уволился по собственному желанию
В Петербурге ветеранам добавили два дня бесплатного проезда
В Апраксином дворе снесли 36 киосков и 14 прилавков
Рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга отменены по 1 ноября 2018 года
В историческом здании на Большой Морской в Петербурге восстановили огромный витраж
Суд оштрафовал командира ОМОНа, бойцов которого расстреляли в Мурино при развозке денег по стройкам
Экстренное предупреждение от МЧС: мокрый снег ожидается в Санкт-Петербурге в выходные 27 и 28 октября
Исторические здания в Петербурге могут получить таблички с именами
Александр Запесоцкий: «Караченцов - единственный, к кому от меня хотела уйти любимая девушка»
До конца призыва 2018 года из Петербурга в армию уйдут 2600 новобранцев
В Петербурге ищут телефонного террориста, «заминировавшего» отель «Москва»
Два человека пострадали в столкновении автобуса с иномаркой в центре Петербурга
Глава ЗакСа Петербурга Макаров выразил соболезнования после смерти Караченцова