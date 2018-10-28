СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-28T20:11:31+03:00

Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге: а вы бы надели наряд от Игоря Гуляева Фото: Олег ЗОЛОТО

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Если вы когда-нибудь задавались вопросом, у кого одевается Филипп Киркоров, Голди Голди Хоун и Шэрон Стоун, вот ответ! Автор эпатажных нарядов звезд – очень и очень креативный дизайнер Игорь Гуляев. На завершающем дне Mercedes-Benz Fashion Day, который проводят не в Москве, а в Петербурге, он представил свою новую коллекцию «Сезон охоты». И заявил, мол, вот это уже точно для всех и каждого, а надписи на шапках «Гуляй, рванина», «Кутюр? И че?» обязательно уйдут в народ и станут мемами.

Зрители едва успевали фотографировать и запоминать. Джемпера, платья и сумки с «диким» окрасом, серебряный макияж и совершенно невообразимые головные уборы с рисунками орлов… В жизни, конечно, такие вещицы цвета «вырви глаз» не каждая рискнет примерить. А вдруг?

Показ дизайнера Юлии Косяк открыла беременная модель. Главная идея - показать, что женщина, ожидающая ребенка, может выглядеть модно и стильно. В жизни, конечно, такие вещицы цвета «вырви глаз» не каждая рискнет примерить.

Показ дизайнера Юлии Косяк открыла беременная модель.Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще больше снимков с показа смотрите в нашем фоторепортаже ПОКАЗЫ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ В РАМКАХ MERCEDES-BENZ FASHION DAY ST. PETERSBURG ПРОШЛИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЦВЗ «МАНЕЖ»