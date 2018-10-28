В Петербурге разыскивают героя, спасшего из ледяной реки мужчину и его собаку

28 Окт. 23:43 2018-10-29T00:12:07+03:00

После подвига неизвестный скрылся, даже не назвав своего имени [видео]

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ПОБЕЖАЛА ЗА ЧАЙКАМИ

В Северной столице разыскивают неизвестного героя в зеленой шапочке. Молодой человек спас из ледяной реки собаку и ее хозяина.

ЧП произошло на набережной Фонтанки 28 октября. Около четырех часов дня семья Ветровых вышла на прогулку со своей собакой – шпицем Булочкой. Рыжая непоседа бегала рядом с хозяевами, заглядывалась на прохожих и пролетающих мимо голубей. Неожиданно ее внимание привлекли плавающие в воде чайки.

- Булочка увидела чаек, резко дернулась, и поводок порвался. Она побежала вперед и соскользнула с Горсткина моста , - рассказал «Комсомольской правде» в Петербурге Александр Ветров, хозяин собаки.

Чтобы спасти Булочку, мужчина прыгнул в воду вслед за ней. Собаку начало сносить течением. На видео, которые сняли очевидцы видно, что щенка отнесло от берега на несколько десятков метров.

Собаку далеко унесло сильное течение. Фото: скриншот видео.

- Я смог доплыть до собаки, и потом почти добрался до суши... Но ледяная вода забрала все силы. Если бы не неизвестный мужчина, то история могла бы закончиться очень печально, - делится Александр.

ГЕРОЙ ИСЧЕЗ

Герой в зеленой шапочке, как уже называют спасителя в сети, появился неожиданно. Мужчина проходил мимо и, вероятно, услышал крики собравшихся на набережной людей. Он быстро спустился по лестнице к воде, скидывая по пути обувь, и отважно прыгнул в воду. Герой подхватил обессилевшего Александра и продрогшую Булочку, помогая им доплыть до берега.

- Я после этого долго держался за забор, не мог идти. Приехали спасатели. Они взяли меня под руки, и мы пошли в ближайшую булочную, которая находилась на против. Позже приехала скорая и осмотрела меня, - рассказывает Ветров.

Когда первый шок прошел, а дрожь отступила, Александр и его жена начали разыскивать героя, спасшего две жизни. Из-за суматохи они не успели узнать даже его имени.

- Он вылез из воды и ушел в неизвестном направлении. О нем вообще ничего неизвестно. Мы бы очень хотели его отблагодарить, - говорят Ветровы.

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