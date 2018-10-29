В погоне за романтикой и приключениями

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-29T13:32:37+03:00

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Стройотряды были одним из самых интересных начинаний комсомола. Во время летних каникул студенты вузов и техникумов отправлялись строить дома, коровники, птицефермы, занимались сельскохозяйственными работами. Кому-то довелось потрудиться на объектах, имеющих большое значение для страны. Например, на Байкало-Амурской магистрали или Саяно-Шушенской ГЭС. Автор этого текста, будучи студентом Ленинградского политехнического института (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), летом 1979 года выезжал в далекую Сибирь на строительство знаменитой ГЭС.

РОДОМ ИЗ ЛЕНИНГРАДА

- Вообще-то на различные стройки студенты начали выезжать еще до Великой Отечественной войны, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Дмитрий Кузнецов, автор книги «Юбилей с открытой датой», которая посвящена истории студенческого строительного движения в нашем городе. - Однако первый стройотряд в привычном понимании этого слова в 1948 году возник именно в Политехе. Его организовал аспирант электромеханического факультета, фронтовик Соломон Шур. Ребята отправились в Ленинградскую область - строили небольшие по мощности Непповскую и Ложголовскую ГЭС.

Любопытный факт. В том отряде был тогда 19-летний студент, а ныне академик РАН и научный руководитель Политехнического университета Юрий Сергеевич Васильев.

- Непповская и Ложголовская ГЭС уже не существуют, - говорит Дмитрий Кузнецов. - При Хрущеве их ликвидировали: делали ставку на большие гидроэлектростанции, в строительстве которых тоже участвовали студенты.

Хотя первые отряды возникли, повторим, в послевоенные годы, набирать обороты это движение стало в хрущевскую оттепель.

- После смерти Сталина начался демонтаж системы ГУЛАГа, - говорит доктор экономических наук Станислав Ткаченко. - И в СССР, экономика которого всегда развивалась экстенсивным путем и имела низкую производительность труда, стал ощущаться дефицит рабочей силы. Стройотряды должны были хоть в какой-то мере его компенсировать.

Корреспондент "КП" - Петербург" трудился на Саяно-Шушенской ГЭС.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Чисто внешне стройотряды напоминали военизированные подразделения. Все участники, бойцы, имели специальную форму, на куртку нашивались шевроны и эмблема отряда. После завершения сезона некоторые ребята рисовали на куртки яркие картинки, чтобы сразу было понятно, где летом работал боец.

Главное лицо в стройотряде - командир. Его назначал комитет комсомола института. Кандидатура утверждалась парткомом. Командир обладал правом подписи на финансовых документах и нес ответственность за всю деятельность отряда.

Второй человек в отряде - комиссар. По общему правилу комиссарами могли быть члены КПСС, кандидаты в члены КПСС или те комсомольские активисты, которые внесены в негласную очередь на прием в КПСС. Часто на эту должность назначали аспирантов и молодых преподавателей. Комиссары организовывали политическую и культурно-массовую работу в отряде.

Очень важной фигурой являлся мастер. Еще весной вместе с командиром он выезжал на место будущей дислокации отряда, вступал в переговоры с руководством подрядных организаций, летом руководил работами. Именно от мастера во многом зависело, какую сумму привезет домой тот или иной боец.

Чем привлекали студентов строительные отряды? Кого-то влекла романтика, кому-то хотелось побывать в дальних краях, поработать на грандиозной стройке (не буду скрывать: я до сих пор горжусь тем, что внес свой, пусть и микроскопический, вклад в возведение Саяно-Шушенской ГЭС), а кто-то просто хотел заработать денег. Надо сказать, что с годами первых и вторых становилось все меньше, а третьих все больше.

«ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕХАТЬ В КОЛТУШИ!»

Поездка в стройотряд считалась делом добровольным. В отряды, которые отправлялись в дальние края, где можно заработать хорошие деньги, обычно существовал конкурс, а вот желающих строить коровник в Ленинградской области было немного. Между тем вторая половина семидесятых годов - это время, когда во всех сферах нашей жизни прогрессировали формализм и заорганизованность. Стройотряды из дела добровольного во многом становились делом добровольно-принудительным.

Весной 1978-го, когда мы оканчивали первый курс, деканат объявил, на базе каких групп будут сформированы какие отряды. Кому-то предстояло ехать в Коми ССР, кому-то - на Саяны, а вот моей группе не повезло: предназначенный для нас объект находился в Колтушах, в двадцати минутах езды от городской черты. Ни тебе денег, ни романтики!

Молодежь ехала работать в разные уголки огромного Советского Союза, и для многих это был шанс попутешествовать.Фото: Иван ВИСЛОВ

На собрании куратор группы взывала к нашей сознательности: «Ребята, всем вам надо обязательно ехать в Колтуши!» - говорила она. И добавляла, что те, кто этим летом поработает в Колтушах, на следующий год будут иметь шанс отправиться в «дальний» стройотряд.

От поездки в Колтуши я все же уклонился, а спустя несколько месяцев подал заявление в отряд под названием «Славяне», который формировался для работы на Саяно-Шушенской ГЭС. Как ни странно, командир заявление принял.

Я делал все, что требовали от будущего «славянина»: привился от клещевого энцефалита, четыре воскресенья подряд трудился на субботниках, вышел на первомайскую демонстрацию. Но в опубликованном в разгар летней сессии списке бойцов отряда «Славяне» своей фамилии не нашел.

На другой день я помчался к командиру.

- Вообще-то я не имею права тебя брать. Ты же не ездил в Колтуши, - сказал он с улыбкой. - Но тебе повезло. Один боец вчера вечером сообщил, что из-за большого количества хвостов остается в Ленинграде - будет готовиться к переэкзаменовкам. Полетишь вместо него.

Через две недели я сидел в самолете, который доставлял «славян» в Абакан. Оттуда на автобусе нас довезли до Саяногорска, а затем - до поселка Черемушки, где были расквартированы почти двадцать отрядов. Вместе со студентами всех факультетов Политеха ГЭС строили представители ЛИСИ (ныне Архитектурно-строительный университет) и завода-втуза (ныне входит в состав СПбПУ).

Работал я в бригаде, которая возводила какой-то вспомогательный объект, сейчас уже не помню, какой. Научился кое-что делать своими руками. Жили мы в бараках с двухэтажными нарами, кормили нас более или менее сносно. Рабочий день, как положено, продолжался восемь часов. Правда, иногда мы задерживались. Но больше всего мне запомнилось то, что происходило в свободное от работы время: фестивали, концерты отрядной самодеятельности, футбольные матчи, шахматные турниры, горный поход, посиделки у костра.

И хотя больших денег на берегах Енисея я не заработал, дни, проведенные в стройотряде, наверное, были самыми счастливыми в моей студенческой жизни.

ВАЖНО!

И вновь продолжается бой

После распада СССР стройотрядовское движение резко пошло на убыль. Возрождение началось в 2003 году, когда на заседании правительственной комиссии по делам молодежи было принято решение организовать общественную организацию «Российские студенческие отряды».