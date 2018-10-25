2018-10-29T14:48:49+03:00
Общество

Новый старый Выборг

Жемчужину истории собираются восстановить в ближайшие пять лет.
Александра КОВАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Конференцию по сохранению памятников культуры провели в Ленобласти отнюдь не случайно. Именно здесь с 2012 года успешно реализуется масштабная программа реставрации.Конференцию по сохранению памятников культуры провели в Ленобласти отнюдь не случайно. Именно здесь с 2012 года успешно реализуется масштабная программа реставрации.
Изменить размер текста:

В Ленобласти сотни памятников культуры - в Выборге, Гатчине, Ивангороде, Тихвине, Новой и Старой Ладоге. И наша задача сегодня - сохранить их для наших потомков. Увы, не все здания сохранились в первозданном виде, необходимо много сил и средств, чтобы их восстановить. Но такая работа уже ведется. В Ленобласти развернулась масштабная комплексная реставрация, задействован максимум возможностей, использованы деньги из регионального и федерального бюджетов, а также средства международных организаций. И вот то, во что еще недавно не верили скептики, стало возможным. О результатах поговорили на IX Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений», которая на прошлой неделе открылась в области.

НА ЯЗЫКЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Более двухсот специалистов со всей страны - архитекторы, реставраторы, историки и предприниматели - вместе пытались найти ответы на самые важные вопросы, как сохранить памятники истории и культуры на века. И эта проблема актуальна для многих городов.

- Во время реставрации становится очевидно, насколько непросто вести археологические работы в городе, который живет, развивается, справляется со своими социальными и экономическими проблемами, - отметил в своем приветствии губернатор региона Александр Дрозденко. - Но мы будем делать все возможное, чтобы найти этот баланс и сохранить памятники архитектуры.

Один из самых интересных докладов конференции - выступление доктора исторических наук, профессора Анатолия Кирпичникова. Он рассказал о крепостях Ленинградской области и отметил, что в сфере отечественной археологии и реставрации ощущается заметный подъем.

- Было время, когда мне говорили: народ бедствует, а вы просите деньги на раскопки, - рассказал ученый. - Радует, что в наше культурное наследие наконец-то поверили. Теперь у нас есть долгосрочные планы по восстановлению строений. Мы можем с уверенностью смотреть вперед.

ТАЙНЫ ЗАМКОВОГО ОСТРОВА

Решение провести конференцию именно в Выборге отнюдь не случайное. Именно здесь очень много памятников культуры. Один из них - Выборгский замок - как раз сейчас в активной стадии археологических и реставрационных работ. Совсем недавно там, в подземелье Замкового острова, нашли «тайный дом».

- Первый шаг на площадку мы сделали 12 июля, - доложил Александру Дрозденко руководитель проекта по реставрации Юрий Бондаренко. - Сейчас уже готовим фасады к зимнему периоду.

Губернатор отметил, что главная цель - тотальное преображение Выборга. Причем в ближайшее время.

- Завершить основные реставрационно-археологические работы в Выборге надо в течение пяти - семи лет, чтобы полностью открыть его для туристов, - подчеркнул глава региона. - Мы понимаем, что сегодня это создает неудобства для приезжающих посмотреть замок, город и парк Монрепо. Но результат стоит того! Выборг будет в той первозданной красе, той, которой никто не видел лет сто, будет уникальным историческим городом.

Еще больше материалов по теме: «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Воспитать патриотов: В Ленобласти формируют новый подход к работе с молодежью
Поправки в закон помогут в том числе подготовиться к 75-й годовщине Великой Отечественной войны. О патриотическом воспитании молодежи в среду, 24 октября, говорили депутаты областного собрания.
Новости 24
Более 50 полицейских ищут пропавшего в Луге подростка
МЧС: Во второй половине понедельника на Петербург обрушится сильный ветер
На трассе М-10 Москва – Санкт-Петербург в Ленобласти столкнулись шесть грузовиков
Ярмарка профессий - 2018: Школьники и студенты узнали, как стать успешными на рынке труда
В Петербурге крашеный блондин украл из магазина две коробки бигуди
Сломавшиеся светофоры стали причиной транспортного коллапса в Купчино
В Кронштадте собутыльник мужчина убил друга из-за выпитой водки
Контрольно-счетная палата Петербурга проверит «Горэлектротранс»
Под Петербургом восьмиклассница выпала с восьмого этажа и разбилась насмерть
В Петербурге с утра снег, но других осадков в понедельник, 29 октября, не будет
В Петербурге студент залез на крест у церкви и хотел его сжечь
В Петербурге вандалы разбирают один из фортов Кронштадта
Хоккейные матчи на арене «Санкт-Петербург» пройдут при закрытой крыше
В Петербурге электрички до Белоострова ходили с задержкой из-за упавшего на состав дерева
Тренер СКА о победе над «Слованом»: В такой олдскульной атмосфере играл лет 15 назад
МЧС предупредило петербуржцев о гололеде на дорогах
В Петербурге врачей не пускали в детский сад к травмированному ребенку
Петербургские врачи помогли родить женщине с опухолью мозга
Задержан подозреваемый в ДТП с 8 погибшими за ЗСД
У Спаса на Крови человек упал в канал Грибоедова
Во Всеволожске по подозрению в убийстве женщины задержан ее бывший коллега
Фонд друзей балтийской нерпы показал, как Крошик радуется первому снегу в Петербурге
Пулково предложили назвать именем Шнура
Преступник в маске унес из салона сотовой связи двадцать мобильников
К расследованию смертельной аварии на ЗСД подключилась прокуратура
В Петербурге ловят енота
В Петербурге из собора украли икону
В Петербурге – первый снег