Новый старый Выборг

25 Окт. 10:00 2018-10-29T14:48:49+03:00

Конференцию по сохранению памятников культуры провели в Ленобласти отнюдь не случайно. Именно здесь с 2012 года успешно реализуется масштабная программа реставрации.

Изменить размер текста: A A

В Ленобласти сотни памятников культуры - в Выборге, Гатчине, Ивангороде, Тихвине, Новой и Старой Ладоге. И наша задача сегодня - сохранить их для наших потомков. Увы, не все здания сохранились в первозданном виде, необходимо много сил и средств, чтобы их восстановить. Но такая работа уже ведется. В Ленобласти развернулась масштабная комплексная реставрация, задействован максимум возможностей, использованы деньги из регионального и федерального бюджетов, а также средства международных организаций. И вот то, во что еще недавно не верили скептики, стало возможным. О результатах поговорили на IX Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений», которая на прошлой неделе открылась в области.

НА ЯЗЫКЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Более двухсот специалистов со всей страны - архитекторы, реставраторы, историки и предприниматели - вместе пытались найти ответы на самые важные вопросы, как сохранить памятники истории и культуры на века. И эта проблема актуальна для многих городов.

- Во время реставрации становится очевидно, насколько непросто вести археологические работы в городе, который живет, развивается, справляется со своими социальными и экономическими проблемами, - отметил в своем приветствии губернатор региона Александр Дрозденко. - Но мы будем делать все возможное, чтобы найти этот баланс и сохранить памятники архитектуры.

Один из самых интересных докладов конференции - выступление доктора исторических наук, профессора Анатолия Кирпичникова. Он рассказал о крепостях Ленинградской области и отметил, что в сфере отечественной археологии и реставрации ощущается заметный подъем.

- Было время, когда мне говорили: народ бедствует, а вы просите деньги на раскопки, - рассказал ученый. - Радует, что в наше культурное наследие наконец-то поверили. Теперь у нас есть долгосрочные планы по восстановлению строений. Мы можем с уверенностью смотреть вперед.

ТАЙНЫ ЗАМКОВОГО ОСТРОВА

Решение провести конференцию именно в Выборге отнюдь не случайное. Именно здесь очень много памятников культуры. Один из них - Выборгский замок - как раз сейчас в активной стадии археологических и реставрационных работ. Совсем недавно там, в подземелье Замкового острова, нашли «тайный дом».

- Первый шаг на площадку мы сделали 12 июля, - доложил Александру Дрозденко руководитель проекта по реставрации Юрий Бондаренко. - Сейчас уже готовим фасады к зимнему периоду.

Губернатор отметил, что главная цель - тотальное преображение Выборга. Причем в ближайшее время.

- Завершить основные реставрационно-археологические работы в Выборге надо в течение пяти - семи лет, чтобы полностью открыть его для туристов, - подчеркнул глава региона. - Мы понимаем, что сегодня это создает неудобства для приезжающих посмотреть замок, город и парк Монрепо. Но результат стоит того! Выборг будет в той первозданной красе, той, которой никто не видел лет сто, будет уникальным историческим городом.